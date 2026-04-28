ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,8081 руб., курс евро - в размере 87,8826 руб.
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,3%, в марте вырос на 1,8%
Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в марте ускорился до 6,2%
Оборот розничной торговли в России в марте 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на...
 
Выездные налоговые проверки обеспечили бюджетные поступления в 496 млрд руб.
Налоговые органы по итогам проведения выездных проверок, а также аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше показателя прошлого года (408 млрд руб.), следует из материалов Федеральной налоговой...
 
28 апреля 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,8081 руб., курс евро - в размере 87,8826 руб.

28 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 74,8081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,92 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,00 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
29 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 апреля снизилась на 2,05% и составила 51158,593 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51158,593 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1072,151 млрд руб., или на...
29 апреля 2026 года 19:30
Рост выпуска в базовых видах деятельности в РФ в марте составил 2,2%
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2026 года вырос на 2,2% в годовом выражении после снижения на 2,1% (оценка уточнена с 2,5%) и сокращения 2,9% в январе (оценка уточнена с 3,2%), сообщила Федеральная служба госстатистики...    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:22
В России предпринимательская уверенность в апреле выросла в добыче и снизилась в обработке
Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в апреле 2026 года вырос на 0,9 процентных пункта (п.п.) - до минус 4,4%, сообщил Росстат в среду.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в апреле 2026 года понизился на 1,9 п.п., составив минус...    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:18
Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-феврале 2026 г. упала на 43,1%
Предприятия РФ в январе-феврале 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 3 трлн 353,1 млрд рублей, что на 43,1% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2025 года, сообщил Росстат.

В том числе в феврале сальдированная прибыль...    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9478 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,60 коп. и составил 10,9478 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,884 руб., максимальный - 11,0175 руб. Было заключено 80686 сделок. Объем торгов составил 125719,16...
29 апреля 2026 года 19:12
Безработица в РФ в марте поднялась до 2,2%
Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, сообщила Федеральная служба...    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:09
За период с 21 по 27 апреля цены на бензин в РФ повысились на 0,1%
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 21 по 27 апреля 2026 г. выросли на 0,1% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 20 апреля цены выросли на 0,2%.

С начала года бензин по состоянию на 27 апреля подорожал на 3,63%, что...    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:08
Индекс МосБиржи упал на 2,1%, индекс РТС - на 2,4%
Российский фондовый рынок завершил торги в среду в существенном минусе.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций незначительным изменением индекса IMOEX2 на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде...    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:08
Реальные зарплаты в феврале выросли в РФ на 8,6%
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2026 года составил 8,6% в годовом выражении после также 8,6% в январе, 2,4% в декабре, 5,8% в ноябре, 6,1% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Как сообщалось, в...    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:05
За период с 21 по 27 апреля инфляция составила 0,05%
Инфляция в РФ с 21 по 27 апреля 2026 года составила 0,05%, сообщил Росстат. За период с 14 по 20 апреля инфляция составила 0,01%.

С начала апреля цены выросли на 0,23%, с начала года - на 3,21%.

В апреле 2025 года цены выросли на 0,4%, с нчала года - на...    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:00
ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0,5%
Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года - 0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков, говорится в пресс-релизе регулятора о решениях по макропруденциальной политике.

ЦБ отмечает, что...    читать дальше
29 апреля 2026 года 18:56
Россия в этом году начнет проектные работы для строительства нефтепродуктопровода в Конго
Россия в этом году начнет в этом году проектные работы для строительства нефтепродуктопровода в Конго, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Первому каналу".

"Я думаю, что в этом году уже начнутся проектные работы, и в соответствии с графиком будет...    читать дальше
29 апреля 2026 года 18:51
Центробанк ужесточил на 3-й квартал макролимиты по ипотеке на квартиры, оставил неизменными макронадбавки
Банк России ужесточил на 3-й квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, макропруденциальные надбавки по ним не пересматривал, говорится в сообщении ЦБ.

Доля просроченной...    читать дальше
29 апреля 2026 года 18:46
Правительство просубсидирует проект "Татнефти" по выпуску ПЭТФ в Нижнекамске на 50 млрд руб.
Правительство РФ направит около 50 млрд рублей на субсидирование проекта АО "Танеко" (входит в "Татнефть") в Нижнекамске по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, средства будут направлены в рамках механизма кластерной...    читать дальше
29 апреля 2026 года 18:41
ЦБ РФ сохранил на уровне 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост долга крупных компаний
ЦБ сохранил на 3-й квартал надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний с высокой долговой нагрузкой на уровне 100%, говорится в сообщении регулятора.

С 1 апреля 2025 года, момента установления надбавки, по 1 апреля 2026 года под ее действие подпала...    читать дальше
29 апреля 2026 года 18:36
Банк России сохранил на 3-й квартал макролимиты и макронадбавки по необеспеченным потребкредитам
Банк России сохранил действующие макропруденциальные лимиты (МПЛ) и значения макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что на рынке необеспеченного потребительского кредитования в 2025 году...    читать дальше
