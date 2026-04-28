ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,8081 руб., курс евро - в размере 87,8826 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,00 коп.

28 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 74,8081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,92 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51158,593 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1072,151 млрд руб., или на...

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2026 года вырос на 2,2% в годовом выражении после снижения на 2,1% (оценка уточнена с 2,5%) и сокращения 2,9% в январе (оценка уточнена с 3,2%), сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в апреле 2026 года вырос на 0,9 процентных пункта (п.п.) - до минус 4,4%, сообщил Росстат в среду. В обрабатывающем секторе индекс уверенности в апреле 2026 года понизился на 1,9 п.п., составив минус... В обрабатывающем секторе индекс уверенности в апреле 2026 года понизился на 1,9 п.п., составив минус... читать дальше

Предприятия РФ в январе-феврале 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 3 трлн 353,1 млрд рублей, что на 43,1% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2025 года, сообщил Росстат. В том числе в феврале сальдированная прибыль... В том числе в феврале сальдированная прибыль... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,60 коп. и составил 10,9478 руб. Минимальный курс юаня составил 10,884 руб., максимальный - 11,0175 руб. Было заключено 80686 сделок. Объем торгов составил 125719,16... Минимальный курс юаня составил 10,884 руб., максимальный - 11,0175 руб. Было заключено 80686 сделок. Объем торгов составил 125719,16...

Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, сообщила Федеральная служба... читать дальше

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 21 по 27 апреля 2026 г. выросли на 0,1% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 20 апреля цены выросли на 0,2%. С начала года бензин по состоянию на 27 апреля подорожал на 3,63%, что... С начала года бензин по состоянию на 27 апреля подорожал на 3,63%, что... читать дальше

Российский фондовый рынок завершил торги в среду в существенном минусе. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций незначительным изменением индекса IMOEX2 на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций незначительным изменением индекса IMOEX2 на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде... читать дальше

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2026 года составил 8,6% в годовом выражении после также 8,6% в январе, 2,4% в декабре, 5,8% в ноябре, 6,1% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, в... Как сообщалось, в... читать дальше

Инфляция в РФ с 21 по 27 апреля 2026 года составила 0,05%, сообщил Росстат. За период с 14 по 20 апреля инфляция составила 0,01%. С начала апреля цены выросли на 0,23%, с начала года - на 3,21%. С начала апреля цены выросли на 0,23%, с начала года - на 3,21%. В апреле 2025 года цены выросли на 0,4%, с нчала года - на... В апреле 2025 года цены выросли на 0,4%, с нчала года - на... читать дальше

Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года - 0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков, говорится в пресс-релизе регулятора о решениях по макропруденциальной политике. ЦБ отмечает, что... ЦБ отмечает, что... читать дальше

Россия в этом году начнет в этом году проектные работы для строительства нефтепродуктопровода в Конго, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Первому каналу". "Я думаю, что в этом году уже начнутся проектные работы, и в соответствии с графиком будет... "Я думаю, что в этом году уже начнутся проектные работы, и в соответствии с графиком будет... читать дальше

Банк России ужесточил на 3-й квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, макропруденциальные надбавки по ним не пересматривал, говорится в сообщении ЦБ. Доля просроченной... Доля просроченной... читать дальше

Правительство РФ направит около 50 млрд рублей на субсидирование проекта АО "Танеко" (входит в "Татнефть") в Нижнекамске по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, средства будут направлены в рамках механизма кластерной... Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, средства будут направлены в рамках механизма кластерной... читать дальше

ЦБ сохранил на 3-й квартал надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний с высокой долговой нагрузкой на уровне 100%, говорится в сообщении регулятора. С 1 апреля 2025 года, момента установления надбавки, по 1 апреля 2026 года под ее действие подпала... С 1 апреля 2025 года, момента установления надбавки, по 1 апреля 2026 года под ее действие подпала... читать дальше

Банк России сохранил действующие макропруденциальные лимиты (МПЛ) и значения макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает, что на рынке необеспеченного потребительского кредитования в 2025 году... ЦБ отмечает, что на рынке необеспеченного потребительского кредитования в 2025 году... читать дальше

