27 апреля 2026 года 17:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 апреля в размере 74,8081 руб.
27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 74,8081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,92 коп. Это автоматическое сообщение.
27 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 апреля снизилась на 0,65% и составила 52856,603 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52856,603 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 345,793 млрд руб., или на...
.27 апреля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,43 коп. и составил 10,951 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9225 руб., максимальный - 10,9755 руб. Было заключено 107030 сделок. Объем торгов составил 126538,57...
.27 апреля 2026 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индексов после дневного роста на нефтяных бумагах вслед за нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $107,5 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; В Азии в понедельник... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:57
"Норильский никель" в первом квартале 2026 г. выпустил 41,75 тыс. тонн никеля, что на 0,3% выше уровня годичной давности, сообщила компания в понедельник. Производство меди составило 98,7 тыс. тонн, что на 10% ниже данных аналогичного периода 2025 г. В том числе... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:53
Цены на нефть возобновили активный подъем вечером в понедельник, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:36 мск составляет $108,86 за баррель, что на $3,59 (3,41%)... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:52
Продажи Toyota Motor Corp. в первом квартале снизились на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2,457 млн автомобилей, сообщается в отчете японского автопроизводителя. В том числе в марте поставки упали на 7,3% г/г и составили 897,87 тыс.... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:46
Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") в 2026 году планирует запустить электростанцию для утилизации вторичных топливных газов (УТЭЦ) мощностью 300 МВт, говорится в годовом отчете компании. Впервые о намерении реализовать такой проект... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:35
Совет директоров ЛК "Европлан" рекомендовал собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды из прибыли за 2025 год, следует из материалов компании. Ранее компания выплатила дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 58 рублей на одну акцию, направив акционерам... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:24
Переход бирж на круглосуточные торги может подорвать эффективность рынка, считает глава Deutsche Boerse
Переход бирж на круглосуточные торги может привести к фрагментации ликвидности и нанести ущерб эффективности рынка, считает главный исполнительный директор германского биржевого оператора Deutsche Boerse Штефан Ляйтнер. Это предупреждение прозвучало на фоне мер по... читать дальше
27 апреля 2026 года 18:10
Банк России пока не спешит резко снижать ключевую ставку во избежание риска разворота тренда в инфляции, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. "Ключевая ставка снижается на каждом заседании, но снижается по 50 базисных пунктов... читать дальше
27 апреля 2026 года 18:04
Минфин и ЦБ рекомендуют работать с "физиками" при подготовке IPO, привлекать независимых аналитиков к оценке
Минфин и ЦБ РФ в рамках опубликованных в понедельник рекомендаций по подготовке компаний с госучастием к IPO советуют потенциальным кандидатам на размещение уделять особое внимание коммуникациям с частными акционерами и инвесторами. К рекомендуемым для взаимодействия с... читать дальше
27 апреля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,49 коп. и составил 10,9488 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9185 руб., максимальный - 10,9705 руб. Было заключено 14760 сделок. Объем торгов составил 27182,92...
27 апреля 2026 года 17:56
ЦБ РФ с 28 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11332,15 (-127,16) руб./грамм; на серебро - 179,96 (-1,05) руб./грамм; на платину - 4800,65 (-126,28) руб./грамм; на палладий - 3569,22 (-53,74) руб./грамм. Это автоматическое...
27 апреля 2026 года 17:53
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 87,8826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,00 коп. Это автоматическое сообщение.
27 апреля 2026 года 17:53
27 апреля 2026 года 17:51
Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" в 2025 г. выросла в шесть раз по сравнению 2024 г., до 8,94 млрд руб., говорится в отчете компании. Консолидированная EBITDA прибавила 0,87%, до 62,3 млрд руб. Выручка составила 526,86 млрд руб. (+10,4%). Себестоимость... читать дальше
