Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5481,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3580,19 млрд руб.
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
27 апреля 2026 года 09:27

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5481,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3580,19 млрд руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 апреля составили по Российской Федерации 5481,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5317,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5319,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5157,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 апреля составили 3580,19 млрд руб. против 3655,3799900000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
27 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 апреля снизилась на 0,65% и составила 52856,603 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52856,603 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 345,793 млрд руб., или на...
27 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,951 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,43 коп. и составил 10,951 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9225 руб., максимальный - 10,9755 руб. Было заключено 107030 сделок. Объем торгов составил 126538,57...
27 апреля 2026 года 19:01
Индекс МосБиржи почти не изменился, РТС вырос на 0,9%
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индексов после дневного роста на нефтяных бумагах вслед за нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $107,5 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке;

В Азии в понедельник...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:57
"Норникель" в 1-м квартале удержал производство никеля в годовом сравнении, выпуск меди упал на 10%
"Норильский никель" в первом квартале 2026 г. выпустил 41,75 тыс. тонн никеля, что на 0,3% выше уровня годичной давности, сообщила компания в понедельник.

Производство меди составило 98,7 тыс. тонн, что на 10% ниже данных аналогичного периода 2025 г. В том числе...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:53
Цена нефти поднялась к $108,9 за баррель
Цены на нефть возобновили активный подъем вечером в понедельник, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:36 мск составляет $108,86 за баррель, что на $3,59 (3,41%)...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:52
В январе-марте Toyota сократила продажи автомобилей на 2,4% в годовом сравнении
Продажи Toyota Motor Corp. в первом квартале снизились на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2,457 млн автомобилей, сообщается в отчете японского автопроизводителя.

В том числе в марте поставки упали на 7,3% г/г и составили 897,87 тыс....    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:46
НЛМК запланировала на 2026 г. запуск УТЭЦ мощностью 300 МВт
Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") в 2026 году планирует запустить электростанцию для утилизации вторичных топливных газов (УТЭЦ) мощностью 300 МВт, говорится в годовом отчете компании.

Впервые о намерении реализовать такой проект...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:35
Совет директоров "Европлана" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды из прибыли за 2025 г.
Совет директоров ЛК "Европлан" рекомендовал собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды из прибыли за 2025 год, следует из материалов компании.

Ранее компания выплатила дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 58 рублей на одну акцию, направив акционерам...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:24
Переход бирж на круглосуточные торги может подорвать эффективность рынка, считает глава Deutsche Boerse
Переход бирж на круглосуточные торги может привести к фрагментации ликвидности и нанести ущерб эффективности рынка, считает главный исполнительный директор германского биржевого оператора Deutsche Boerse Штефан Ляйтнер.

Это предупреждение прозвучало на фоне мер по...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:10
Банк России не спешит резко снижать ставку, опасаясь рисков разворота тренда в инфляции
Банк России пока не спешит резко снижать ключевую ставку во избежание риска разворота тренда в инфляции, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

"Ключевая ставка снижается на каждом заседании, но снижается по 50 базисных пунктов...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:04
Минфин и ЦБ рекомендуют работать с "физиками" при подготовке IPO, привлекать независимых аналитиков к оценке
Минфин и ЦБ РФ в рамках опубликованных в понедельник рекомендаций по подготовке компаний с госучастием к IPO советуют потенциальным кандидатам на размещение уделять особое внимание коммуникациям с частными акционерами и инвесторами.

К рекомендуемым для взаимодействия с...    читать дальше
27 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9488 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,49 коп. и составил 10,9488 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9185 руб., максимальный - 10,9705 руб. Было заключено 14760 сделок. Объем торгов составил 27182,92...
27 апреля 2026 года 17:56
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 апреля
ЦБ РФ с 28 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11332,15 (-127,16) руб./грамм; на серебро - 179,96 (-1,05) руб./грамм; на платину - 4800,65 (-126,28) руб./грамм; на палладий - 3569,22 (-53,74) руб./грамм.

Это автоматическое...
27 апреля 2026 года 17:53
ЦБ РФ установил курс евро с 28 апреля в размере 87,8826 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 87,8826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,00 коп.

Это автоматическое сообщение.
27 апреля 2026 года 17:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 апреля в размере 74,8081 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 74,8081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,92 коп.

Это автоматическое сообщение.
27 апреля 2026 года 17:51
Чистая прибыль "Т Плюс" за прошлый год выросла в 6 раз
Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" в 2025 г. выросла в шесть раз по сравнению 2024 г., до 8,94 млрд руб., говорится в отчете компании.

Консолидированная EBITDA прибавила 0,87%, до 62,3 млрд руб.

Выручка составила 526,86 млрд руб. (+10,4%).

Себестоимость...    читать дальше
