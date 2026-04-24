Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
24 апреля 2026 года 17:36

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 апреля

24 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11459,31 (+49,84) руб./грамм; на серебро - 181,01 (-6,81) руб./грамм; на платину - 4926,93 (-82,35) руб./грамм; на палладий - 3622,96 (-127,99) руб./грамм.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
НОВОСТИ
24 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 апреля снизилась на 0,75% и составила 53202,396 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53202,396 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 401,472 млрд руб., или на...
24 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0254 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,75 коп. и составил 11,0254 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,974 руб., максимальный - 11,1455 руб. Была заключена 99841 сделка. Объем торгов составил 120286,85...
24 апреля 2026 года 19:04
Рынок российских акций снизился на 1,4-2,3%
Рынок акций РФ, открывшийся в умеренном плюсе, к вечеру скорректировался вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти.

Совет директоров Банка России в пятницу продолжил снижать ключевую...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:52
Между США и ЕС подписано соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых
Госсекретарь США Марко Рубио и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании в сфере добычи и обеспечения поставок важнейших полезных ископаемых, сообщают западные СМИ.

"Чрезмерная концентрация этих ресурсов, тот факт, что они...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:41
Нефть Brent опять перешла к росту, WTI дешевеет
Цена на нефть марки Brent повышается, тогда как WTI дешевеет вечером в пятницу. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем днем в пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:25
В январе-марте Newmont сократил производство золота на 15%
Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в 1-м квартале 2026 года снизил производство золота на 15%, до 1,3 млн унций.

Также, сообщила компания, она произвела 9 млн унций серебра и 30 тыс. тонн меди.

Прогноз по золоту на год остается без изменений (5,3 млн...
24 апреля 2026 года 18:16
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в 1-м квартале составила 9,2 млрд руб. против убытка годом ранее
ПАО "НК "Русснефть" по итогам первого квартала 2026 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 9,22 млрд рублей против убытка в 4,34 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

При этом выручка снизилась почти на треть - до...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:07
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в марте сократился на 2,4%
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в марте 2026 года уменьшился на 26 млрд рублей, или на 2,4%, до 1 трлн 45 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ. В январе-марте 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 37 млрд рублей, или на 3,7% с 1 трлн 8 млрд рублей на 1...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0137 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,43 коп. и составил 11,0137 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9625 руб., максимальный - 11,1375 руб. Было заключено 11043 сделки. Объем торгов составил 22440,73...
24 апреля 2026 года 17:54
Чистая прибыль SLB в январе-марте сократилась на 6%
Американская нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) сократила чистую прибыль в первом квартале 2026 года на 6% из-за негативных последствий ближневосточного конфликта для ее бизнеса.

Главный исполнительный директор SLB Оливье де Пеш отметил, что начало года...    читать дальше
24 апреля 2026 года 17:47
Индекс потребдоверия в США в апреле упал, но оказался выше прогноза
Индекс потребительского доверия в США в апреле понизился до 49,8 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его...    читать дальше
24 апреля 2026 года 17:36
Чистая прибыль Baker Hughes в 1-м квартале выросла в 2,3 раза
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. увеличила чистую прибыль в первом квартале 2026 года в 2,3 раза - до $930 млн, или $0,93 на акцию, по сравнению с $402 млн, или $0,4 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов...    читать дальше
24 апреля 2026 года 17:33
ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 88,2826 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 88,2826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
24 апреля 2026 года 17:30
Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сезоне до 45,9 млн тонн
Международный совет по зерну (МСЗ) в апрельском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом, 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) до 45,9 млн тонн с 45,7 млн тонн по мартовской оценке. Прогноз на текущий, 2025/26, сезон составляет 45,8 млн тонн.

Оценка экспорта...    читать дальше
24 апреля 2026 года 17:23
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов
Фондовые индексы США не демонстрируют единой динамики в начале торгов в пятницу. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают квартальные результаты компаний.

Ранее пакистанский телеканал Geo TV сообщил со ссылкой на источники, что...    читать дальше
