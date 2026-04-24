24 апреля 2026 года 17:33
ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 88,2826 руб.
24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 88,2826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,65 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
24 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 апреля снизилась на 0,75% и составила 53202,396 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53202,396 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 401,472 млрд руб., или на...
.24 апреля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,75 коп. и составил 11,0254 руб. Минимальный курс юаня составил 10,974 руб., максимальный - 11,1455 руб. Была заключена 99841 сделка. Объем торгов составил 120286,85...
.24 апреля 2026 года 19:04
Рынок акций РФ, открывшийся в умеренном плюсе, к вечеру скорректировался вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти. Совет директоров Банка России в пятницу продолжил снижать ключевую... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:52
Госсекретарь США Марко Рубио и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании в сфере добычи и обеспечения поставок важнейших полезных ископаемых, сообщают западные СМИ. "Чрезмерная концентрация этих ресурсов, тот факт, что они... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:41
Цена на нефть марки Brent повышается, тогда как WTI дешевеет вечером в пятницу. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке. Между тем днем в пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:25
Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в 1-м квартале 2026 года снизил производство золота на 15%, до 1,3 млн унций. Также, сообщила компания, она произвела 9 млн унций серебра и 30 тыс. тонн меди. Прогноз по золоту на год остается без изменений (5,3 млн...
.24 апреля 2026 года 18:16
ПАО "НК "Русснефть" по итогам первого квартала 2026 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 9,22 млрд рублей против убытка в 4,34 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. При этом выручка снизилась почти на треть - до... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:07
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в марте 2026 года уменьшился на 26 млрд рублей, или на 2,4%, до 1 трлн 45 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ. В январе-марте 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 37 млрд рублей, или на 3,7% с 1 трлн 8 млрд рублей на 1... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,43 коп. и составил 11,0137 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9625 руб., максимальный - 11,1375 руб. Было заключено 11043 сделки. Объем торгов составил 22440,73...
.24 апреля 2026 года 17:54
Американская нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) сократила чистую прибыль в первом квартале 2026 года на 6% из-за негативных последствий ближневосточного конфликта для ее бизнеса. Главный исполнительный директор SLB Оливье де Пеш отметил, что начало года... читать дальше
.24 апреля 2026 года 17:47
Индекс потребительского доверия в США в апреле понизился до 49,8 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его... читать дальше
.24 апреля 2026 года 17:36
ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11459,31 (+49,84) руб./грамм; на серебро - 181,01 (-6,81) руб./грамм; на платину - 4926,93 (-82,35) руб./грамм; на палладий - 3622,96 (-127,99) руб./грамм. Это автоматическое...
.24 апреля 2026 года 17:36
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. увеличила чистую прибыль в первом квартале 2026 года в 2,3 раза - до $930 млн, или $0,93 на акцию, по сравнению с $402 млн, или $0,4 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов... читать дальше
.24 апреля 2026 года 17:33
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 88,2826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,65 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 апреля 2026 года 17:30
Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сезоне до 45,9 млн тонн
Международный совет по зерну (МСЗ) в апрельском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом, 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) до 45,9 млн тонн с 45,7 млн тонн по мартовской оценке. Прогноз на текущий, 2025/26, сезон составляет 45,8 млн тонн. Оценка экспорта... читать дальше
.24 апреля 2026 года 17:23
Фондовые индексы США не демонстрируют единой динамики в начале торгов в пятницу. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают квартальные результаты компаний. Ранее пакистанский телеканал Geo TV сообщил со ссылкой на источники, что... читать дальше
