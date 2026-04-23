Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9978 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9105 руб., максимальный - 11,1025 руб. Было заключено 121728 сделок. Объем торгов составил 164410,63 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,062 руб. за юань.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,36 коп. и составил 10,9978 руб.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 74,8349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,46 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 87,5261 руб. По сравнению...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53603,868 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 224,787 млрд руб., или на...

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг на позитиве. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал умеренно позитивной динамикой на фоне нового витка роста мировых цен на нефть из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также в ожидании... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал умеренно позитивной динамикой на фоне нового витка роста мировых цен на нефть из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также в ожидании... читать дальше

ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ), следует из публикации официального журнала ЕС. В обосновании санкций указано, что "институт запустил специализированные программы в области... В обосновании санкций указано, что "институт запустил специализированные программы в области... читать дальше

Евросоюз ввел ограничительные меры против 58 организаций российского оборонно-промышленного комплекса и связанных с ними физических лиц в рамках 20-го пакета санкций, а также компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Турции. "20-й пакет санкций еще... "20-й пакет санкций еще... читать дальше

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект, который предлагает освободить страховщиков от выплаты страхового возмещения по договорам добровольного имущественного страхования юридических лиц и индивидуальных... читать дальше

Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает 17,59 тыс. седанов Geely Emgrand для проверки состояния топливного бака и сопутствующих узлов и элементов на предмет возможных технических дефектов, сообщил Росстандарт. Отзываются... Отзываются... читать дальше

ЕС в рамках 20-го пакета санкций в отношении России также ужесточил рестрикции в отношении Белоруссии, сообщил МИД Эстонии. "Меры против Беларуси также были ужесточены", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Меры против Беларуси также были ужесточены", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщается, что конкретные ограничительные меры... Сообщается, что конкретные ограничительные меры... читать дальше

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в четверг, но заметно отступили от внутридневных максимумов. Цена июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:06 мск составила $102,76 за баррель, что на $0,85 (0,83%) выше, чем на закрытие... Цена июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:06 мск составила $102,76 за баррель, что на $0,85 (0,83%) выше, чем на закрытие... читать дальше

Власти ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России вводят запрет на транзакции с 20 российскими банками. "ЕС вводит запрет на операции с 20 российскими банками", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС. "ЕС вводит запрет на операции с 20 российскими банками", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Кроме того, вводится запрет на операции с четырьмя... Кроме того, вводится запрет на операции с четырьмя... читать дальше

Акционеры Warner Bros. Discovery (WBD) подавляющим большинством голосов поддержали продажу компании Paramount Skydance Corp. за $110 млрд с учетом долга, пишет Bloomberg. Paramount и WBD согласовали условия сделки в конце февраля. Совет директоров WBD рекомендовал... Paramount и WBD согласовали условия сделки в конце февраля. Совет директоров WBD рекомендовал... читать дальше

ЕС в рамках очередного пакета санкций против РФ введет запрет на предоставление услуг для российских ледоколов и СПГ-танкеров, сообщили в четверг в МИД Эстонии. "Услуги для российских танкеров и СПГ-танкеров будут запрещены", - говорится в заявлении внешнеполитического... "Услуги для российских танкеров и СПГ-танкеров будут запрещены", - говорится в заявлении внешнеполитического... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,59 коп. и составил 10,9794 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9075 руб., максимальный - 11,097 руб. Было заключено 30386 сделок. Объем торгов составил 52683,27... Минимальный курс юаня составил 10,9075 руб., максимальный - 11,097 руб. Было заключено 30386 сделок. Объем торгов составил 52683,27...

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия наращивает экспорт военной продукции, нацелена на второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества (ВТС). "Несмотря на санкции, Россия наращивает темпы экспорта и по объемам... "Несмотря на санкции, Россия наращивает темпы экспорта и по объемам... читать дальше

ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11409,47 (-108,65) руб./грамм; на серебро - 187,82 (-2,68) руб./грамм; на платину - 5009,28 (-11,02) руб./грамм; на палладий - 3750,95 (-22,72) руб./грамм.

