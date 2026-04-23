.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9978 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Число рекомендованных к увольнению работников растет
Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании...
 
Самозанятые составили большинство получателей господдержки
В 2025 году государство выделило самозанятым поддержку на 16,5 млрд рублей, говорится в исследовании консалтингового агентства по информированию бизнеса в сфере финансовой поддержке от властей Rodionoff Group, пишут "Известия". Работающие на себя...
 
23 апреля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9978 руб.

 0  
23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,36 коп. и составил 10,9978 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9105 руб., максимальный - 11,1025 руб. Было заключено 121728 сделок. Объем торгов составил 164410,63 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,062 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 апреля 2026 года 01:01
ЦБ РФ установил курс доллара с 24 апреля в размере 74,8349 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 74,8349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,46 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 87,5261 руб. По сравнению...
.
23 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 апреля выросла на 0,42% и составила 53603,868 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53603,868 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 224,787 млрд руб., или на...
.
23 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9978 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,36 коп. и составил 10,9978 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9105 руб., максимальный - 11,1025 руб. Было заключено 121728 сделок. Объем торгов составил 164410,63...
.
23 апреля 2026 года 19:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС - на 0,6%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг на позитиве.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал умеренно позитивной динамикой на фоне нового витка роста мировых цен на нефть из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также в ожидании...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:59
ЕС вводит санкции против МФТИ и разработчиков БПЛА, компаний ОПК и авиационной сферы
ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ), следует из публикации официального журнала ЕС.

В обосновании санкций указано, что "институт запустил специализированные программы в области...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:53
ЕС ввел санкции в отношении компаний из КНР, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Турции за содействие ОПК РФ
Евросоюз ввел ограничительные меры против 58 организаций российского оборонно-промышленного комплекса и связанных с ними физических лиц в рамках 20-го пакета санкций, а также компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Турции.

"20-й пакет санкций еще...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:46
Совет по кодификации не поддержал законопроект об освобождении страховщиков от выплат юрлицам при "грубой неосторожности"
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект, который предлагает освободить страховщиков от выплаты страхового возмещения по договорам добровольного имущественного страхования юридических лиц и индивидуальных...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:39
Geely отзывает в РФ 17,6 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек
Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает 17,59 тыс. седанов Geely Emgrand для проверки состояния топливного бака и сопутствующих узлов и элементов на предмет возможных технических дефектов, сообщил Росстандарт.

Отзываются...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:32
ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточил рестрикции против Белоруссии
ЕС в рамках 20-го пакета санкций в отношении России также ужесточил рестрикции в отношении Белоруссии, сообщил МИД Эстонии.

"Меры против Беларуси также были ужесточены", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что конкретные ограничительные меры...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:25
Нефтяные цены вечером замедлили рост
Цены на нефть остаются в плюсе вечером в четверг, но заметно отступили от внутридневных максимумов.

Цена июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:06 мск составила $102,76 за баррель, что на $0,85 (0,83%) выше, чем на закрытие...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:21
ЕС запретил транзакции с 20 российскими банками, любую поддержку развития цифрового рубля
Власти ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России вводят запрет на транзакции с 20 российскими банками.

"ЕС вводит запрет на операции с 20 российскими банками", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Кроме того, вводится запрет на операции с четырьмя...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:14
Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount на $110 млрд
Акционеры Warner Bros. Discovery (WBD) подавляющим большинством голосов поддержали продажу компании Paramount Skydance Corp. за $110 млрд с учетом долга, пишет Bloomberg.

Paramount и WBD согласовали условия сделки в конце февраля. Совет директоров WBD рекомендовал...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:07
Новые санкции ЕС предусматривают запрет на предоставление услуг для ледоколов и СПГ-танкеров из РФ
ЕС в рамках очередного пакета санкций против РФ введет запрет на предоставление услуг для российских ледоколов и СПГ-танкеров, сообщили в четверг в МИД Эстонии.

"Услуги для российских танкеров и СПГ-танкеров будут запрещены", - говорится в заявлении внешнеполитического...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9794 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,59 коп. и составил 10,9794 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9075 руб., максимальный - 11,097 руб. Было заключено 30386 сделок. Объем торгов составил 52683,27...
.
23 апреля 2026 года 17:54
Россия нацелена на второе место в мире по объемам ВТС
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия наращивает экспорт военной продукции, нацелена на второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Несмотря на санкции, Россия наращивает темпы экспорта и по объемам...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 апреля
ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11409,47 (-108,65) руб./грамм; на серебро - 187,82 (-2,68) руб./грамм; на платину - 5009,28 (-11,02) руб./грамм; на палладий - 3750,95 (-22,72) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.