.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 апреля
.
23 апреля 2026 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 апреля
|0
23 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11409,47 (-108,65) руб./грамм; на серебро - 187,82 (-2,68) руб./грамм; на платину - 5009,28 (-11,02) руб./грамм; на палладий - 3750,95 (-22,72) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 апреля 2026 года 18:46
Совет по кодификации не поддержал законопроект об освобождении страховщиков от выплат юрлицам при "грубой неосторожности"
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект, который предлагает освободить страховщиков от выплаты страхового возмещения по договорам добровольного имущественного страхования юридических лиц и индивидуальных... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:39
Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает 17,59 тыс. седанов Geely Emgrand для проверки состояния топливного бака и сопутствующих узлов и элементов на предмет возможных технических дефектов, сообщил Росстандарт. Отзываются... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:32
ЕС в рамках 20-го пакета санкций в отношении России также ужесточил рестрикции в отношении Белоруссии, сообщил МИД Эстонии. "Меры против Беларуси также были ужесточены", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщается, что конкретные ограничительные меры... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:25
Цены на нефть остаются в плюсе вечером в четверг, но заметно отступили от внутридневных максимумов. Цена июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:06 мск составила $102,76 за баррель, что на $0,85 (0,83%) выше, чем на закрытие... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:21
Власти ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России вводят запрет на транзакции с 20 российскими банками. "ЕС вводит запрет на операции с 20 российскими банками", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Кроме того, вводится запрет на операции с четырьмя... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:14
Акционеры Warner Bros. Discovery (WBD) подавляющим большинством голосов поддержали продажу компании Paramount Skydance Corp. за $110 млрд с учетом долга, пишет Bloomberg. Paramount и WBD согласовали условия сделки в конце февраля. Совет директоров WBD рекомендовал... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:07
ЕС в рамках очередного пакета санкций против РФ введет запрет на предоставление услуг для российских ледоколов и СПГ-танкеров, сообщили в четверг в МИД Эстонии. "Услуги для российских танкеров и СПГ-танкеров будут запрещены", - говорится в заявлении внешнеполитического... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,59 коп. и составил 10,9794 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9075 руб., максимальный - 11,097 руб. Было заключено 30386 сделок. Объем торгов составил 52683,27...
.23 апреля 2026 года 17:54
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия наращивает экспорт военной продукции, нацелена на второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества (ВТС). "Несмотря на санкции, Россия наращивает темпы экспорта и по объемам... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:52
.23 апреля 2026 года 17:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 74,8349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,46 коп. Это автоматическое сообщение.
.23 апреля 2026 года 17:47
Евросоюз ввел ограничительные меры против 58 российских компаний в сфере военно-промышленного комплекса и связанных с ними физических лиц в рамках 20-го пакета санкций. "20-й пакет санкций еще больше ограничивает российский военно-промышленный комплекс, вводя меры в... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:47
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 87,5261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,72 коп. Это автоматическое сообщение.
.23 апреля 2026 года 17:40
Производство стали в 69 странах, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в марте 2026 года упало на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 159,9 млн тонн, сообщила организация. В январе-марте выпуск понизился по... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:34
Финансовый комитет Госдумы просит конкретизировать задачи ЦБ для получения расширенных данных ФНС о физлицах
Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что при рассмотрении законопроекта об обмене сведениями между ФНС и ЦБ в тексте закона необходимо прямо прописать конкретные цели и задачи, под которые регулятор получает доступ к расширенному массиву данных налоговых органов о... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:27
С мая Минфин возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила (расширенный вариант)
Минфин РФ возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.