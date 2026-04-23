.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 24 апреля в размере 87,5261 руб.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Инфляция в РФ идет по верхней части прогнозного диапазона
Инфляция в РФ движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается сужения...
 
ЦБ не планирует ускорять процесс внедрения цифрового рубля
Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я...
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
23 апреля 2026 года 17:47

ЦБ РФ установил курс евро с 24 апреля в размере 87,5261 руб.

 0  
23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 87,5261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,72 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
25 апреля 2026 года 17:01
Около половины россиян откладывают до 20% своего дохода
Не делают никаких сбережений 37% россиян, а порядка половины - откладывают до 20% своего дохода. При этом 40% из числа тех, кто формирует накопления, создают себе таким образом финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных расходов, а каждый четвертый россиянин хранит...    читать дальше
25 апреля 2026 года 15:42
На московских электробусах с 2018 года было совершено более 1 млрд поездок
Более миллиарда поездок совершено на столичных электробусах с 2018 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Запуск экологичного транспорта с 2018 по 2025 год позволил избежать выброса около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и...    читать дальше
25 апреля 2026 года 14:15
Президент РФ подписал закон, изменяющий порядок декларирования доходов госслужащих
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому госслужащие должны будут предоставлять сведения об общем доходе своем, супруги и несовершеннолетних детей, а не о доходе каждого члена семьи по отдельности.

Информация об этом размещена на портале...    читать дальше
25 апреля 2026 года 13:09
Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 29 апреля будут нулевыми; на экспорт подсолнечного масла - снизятся в 3,5 раза
Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 29 апреля вторую неделю подряд будут нулевыми, сообщает Минсельхоз. Они будут действовать по 5 мая включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,7 за тонну пшеницы ($234,4 за предыдущий...    читать дальше
25 апреля 2026 года 12:18
Выручка "Металлоинвеста" в 2025 году снизилась на 14%, показатель EBITDA - почти в 2 раза
EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в 2025 году сократилась почти вдвое и составила 97 млрд рублей, следует из отчет компании. Выручка снизилась на 14%, до 411,4 млрд рублей. Почти 100% выручки, как и годом ранее, пришлось на рынок России и стран СНГ.

Валовая прибыль группы...    читать дальше
25 апреля 2026 года 11:34
Рост выручки "дочки" итальянской Barilla в РФ в 2025 году замедлился до 14,7%
Российская "дочка" итальянской Barilla - ООО "Барилла Рус" в 2025 году увеличила выручку на 14,7%, до 17,7 млрд рублей с 14,7 млрд рублей в 2024 году, сообщается в отчетности компании. Темпы роста выручки замедлились. Год назад они составили 19,3%.

Валовая прибыль...    читать дальше
25 апреля 2026 года 10:52
Власти Китая анонсировали первый штраф за нарушение правил регистрации зарубежного листинга
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) анонсировала первый штраф за нарушение правил регистрации зарубежного листинга, сообщает BigGo Finance со ссылкой на официальный аккаунт регулятора в...    читать дальше
25 апреля 2026 года 10:25
В Госдуму внесен законопроект, освобождающий от штрафов за непредставление "нулевых" налоговых деклараций
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который освобождает налогоплательщиков от штрафов за непредставление "нулевых" деклараций, освобождает физлиц от штрафов за непредставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи и дарения недвижимости, внесенный документ также...    читать дальше
25 апреля 2026 года 09:58
Tesla начала выпуск полностью автономных двухместных электромобилей Cybercab
Американская Tesla начала выпуск полностью автономных двухместных электромобилей Cybercab без руля и педалей, сообщил главный исполнительный директор компании Илон Маск в соцсети X. "Cybercab начала производство", - написал он, сопроводив пост промороликом. Таким образом,...    читать дальше
25 апреля 2026 года 09:25
Число грузовых вагонов на сети РЖД в марте выросло к февралю на 1,11 тыс. ед.
Число грузовых вагонов, эксплуатируемых на сети ОАО "Российские железные дороги" в марте 2026 года выросло на 1 тыс. 107 ед. по сравнению с февралем, до 1 млн 405 тыс. 953 ед, следует из материалов компании. Данные приводятся из расчета среднесуточного количества - с учетом...    читать дальше
25 апреля 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 апреля в размере 75,5273 руб., евро - 88,2826 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 75,5273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,24 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 88,2826 руб. По сравнению с...
24 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 апреля снизилась на 0,75% и составила 53202,396 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53202,396 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 401,472 млрд руб., или на...
24 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0254 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,75 коп. и составил 11,0254 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,974 руб., максимальный - 11,1455 руб. Была заключена 99841 сделка. Объем торгов составил 120286,85...
24 апреля 2026 года 19:04
Рынок российских акций снизился на 1,4-2,3%
Рынок акций РФ, открывшийся в умеренном плюсе, к вечеру скорректировался вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти.

Совет директоров Банка России в пятницу продолжил снижать ключевую...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:52
Между США и ЕС подписано соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых
Госсекретарь США Марко Рубио и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании в сфере добычи и обеспечения поставок важнейших полезных ископаемых, сообщают западные СМИ.

"Чрезмерная концентрация этих ресурсов, тот факт, что они...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:41
Нефть Brent опять перешла к росту, WTI дешевеет
Цена на нефть марки Brent повышается, тогда как WTI дешевеет вечером в пятницу. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем днем в пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на...    читать дальше
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.