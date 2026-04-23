ЦБ РФ установил курс евро с 24 апреля в размере 87,5261 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 87,5261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,72 коп.

.

Не делают никаких сбережений 37% россиян, а порядка половины - откладывают до 20% своего дохода. При этом 40% из числа тех, кто формирует накопления, создают себе таким образом финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных расходов, а каждый четвертый россиянин хранит... читать дальше

.

Более миллиарда поездок совершено на столичных электробусах с 2018 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Запуск экологичного транспорта с 2018 по 2025 год позволил избежать выброса около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому госслужащие должны будут предоставлять сведения об общем доходе своем, супруги и несовершеннолетних детей, а не о доходе каждого члена семьи по отдельности. Информация об этом размещена на портале... Информация об этом размещена на портале... читать дальше

.

Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 29 апреля вторую неделю подряд будут нулевыми, сообщает Минсельхоз. Они будут действовать по 5 мая включительно. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,7 за тонну пшеницы ($234,4 за предыдущий... Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,7 за тонну пшеницы ($234,4 за предыдущий... читать дальше

.

EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в 2025 году сократилась почти вдвое и составила 97 млрд рублей, следует из отчет компании. Выручка снизилась на 14%, до 411,4 млрд рублей. Почти 100% выручки, как и годом ранее, пришлось на рынок России и стран СНГ. Валовая прибыль группы... Валовая прибыль группы... читать дальше

.

Российская "дочка" итальянской Barilla - ООО "Барилла Рус" в 2025 году увеличила выручку на 14,7%, до 17,7 млрд рублей с 14,7 млрд рублей в 2024 году, сообщается в отчетности компании. Темпы роста выручки замедлились. Год назад они составили 19,3%. Валовая прибыль... Валовая прибыль... читать дальше

.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) анонсировала первый штраф за нарушение правил регистрации зарубежного листинга, сообщает BigGo Finance со ссылкой на официальный аккаунт регулятора в... читать дальше

.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который освобождает налогоплательщиков от штрафов за непредставление "нулевых" деклараций, освобождает физлиц от штрафов за непредставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи и дарения недвижимости, внесенный документ также... читать дальше

.

Американская Tesla начала выпуск полностью автономных двухместных электромобилей Cybercab без руля и педалей, сообщил главный исполнительный директор компании Илон Маск в соцсети X. "Cybercab начала производство", - написал он, сопроводив пост промороликом. Таким образом,... читать дальше

.

Число грузовых вагонов, эксплуатируемых на сети ОАО "Российские железные дороги" в марте 2026 года выросло на 1 тыс. 107 ед. по сравнению с февралем, до 1 млн 405 тыс. 953 ед, следует из материалов компании. Данные приводятся из расчета среднесуточного количества - с учетом... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 75,5273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,24 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 88,2826 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 88,2826 руб. По сравнению с...

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53202,396 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 401,472 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,75 коп. и составил 11,0254 руб. Минимальный курс юаня составил 10,974 руб., максимальный - 11,1455 руб. Была заключена 99841 сделка. Объем торгов составил 120286,85... Минимальный курс юаня составил 10,974 руб., максимальный - 11,1455 руб. Была заключена 99841 сделка. Объем торгов составил 120286,85...

.

Рынок акций РФ, открывшийся в умеренном плюсе, к вечеру скорректировался вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти. Совет директоров Банка России в пятницу продолжил снижать ключевую... Совет директоров Банка России в пятницу продолжил снижать ключевую... читать дальше

.

Госсекретарь США Марко Рубио и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании в сфере добычи и обеспечения поставок важнейших полезных ископаемых, сообщают западные СМИ. "Чрезмерная концентрация этих ресурсов, тот факт, что они... "Чрезмерная концентрация этих ресурсов, тот факт, что они... читать дальше

.

Цена на нефть марки Brent повышается, тогда как WTI дешевеет вечером в пятницу. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке. Между тем днем в пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на... Между тем днем в пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на... читать дальше

.