Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Число рекомендованных к увольнению работников растет
Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании...
 
Самозанятые составили большинство получателей господдержки
В 2025 году государство выделило самозанятым поддержку на 16,5 млрд рублей, говорится в исследовании консалтингового агентства по информированию бизнеса в сфере финансовой поддержке от властей Rodionoff Group, пишут "Известия". Работающие на себя...
 
23 апреля 2026 года 09:21

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5245,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3698,53 млрд руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 апреля составили по Российской Федерации 5245,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5082,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5178,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4995,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 апреля составили 3698,53 млрд руб. против 3670,17577 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
НОВОСТИ
23 апреля 2026 года 10:51
Американский фонд с индонезийским партнером сделает предложение по приобретению сицилийского НПЗ ISAB
Крупный американский фонд, специализирующийся на энергетике и инфраструктуре, при поддержке индонезийской нефтяной группы намерен сделать предложение о приобретении нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, пишет Reuters со ссылкой на итальянскую газету MF.

Заводом...    читать дальше
23 апреля 2026 года 10:43
Рост продаж автомобилей в ЕС в 1-м квартале составил 4%, в марте - 12,5%
Продажи автомобилей в Европейском союзе в первом квартале 2026 года выросли на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2,823 млн по сравнению с 2,715 млн в первом квартале годом ранее, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей...    читать дальше
23 апреля 2026 года 10:34
ФАС фиксирует стабильную ситуацию с ценами на топливо в РФ
Федеральная антимонопольная служба фиксирует стабильную ситуацию с ценами на топливо в РФ, на АЗС рост не превышает инфляцию, в оптовом сегменте волатильность сглажена, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в своем выступлении на итоговой коллегии ведомства.

"По...    читать дальше
23 апреля 2026 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 23 апреля растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,62 пункта (0,385%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2772,26 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,46 пункта (0,384%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
23 апреля 2026 года 10:26
Выручка Renault 1-м квартале выросла на 7,3%
Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в первом квартале 2026 года на 7,3% относительно того же периода предыдущего года, до 12,53 млрд евро, говорится в его отчете. Показатель без учета курсовых разниц вырос на 8,8%. Консенсус-прогноз аналитиков,...    читать дальше
23 апреля 2026 года 10:15
Рубль утром в четверг вновь укрепляется в паре с юанем
Китайский юань слегка снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется в паре с юанем вслед за новой волной повышения мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9345 руб. (-1,75 копейки к уровню предыдущего...
23 апреля 2026 года 10:13
Чистая прибыль IBM в 1-м квартале увеличилась на 15%
Американская International Business Machines в первом квартале 2026 года увеличила чистую прибыль на 15,3% - $1,216 млрд, или $1,28 в расчете на акцию, по сравнению с $1,055 млрд, или $1,12 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов...    читать дальше
23 апреля 2026 года 10:06
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию возобновлены
Словацкая сторона утром в четверг начала получать нефть по трубопроводу "Дружба", сообщают европейские СМИ со ссылкой на министерство экономики Словакии.

Согласно информации ведомства, первые поставки были зафиксированы около 02:00 утра по местному времени (03:00...    читать дальше
23 апреля 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась умеренным ростом индексов - на 0,3%
Основная сессия на Мосбирже началась ростом индикаторов фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и дорожающей нефти (фьючерс на нефть Brent поднялся к $103 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и...    читать дальше
23 апреля 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 23 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,69/78,99 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,69/78,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 92 коп., Cредний курс продажи...
23 апреля 2026 года 09:58
Девелопер Glorax в январе-марте увеличил продажи недвижимости в 1,9 раза
ПАО "Глоракс" (Glorax) по итогам I квартала 2026 года увеличило продажи недвижимости в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Суммарно реализовано 64,4 тыс. кв. метров недвижимости (рост в 2,5...    читать дальше
23 апреля 2026 года 09:51
AGR совместно с китайской Defetoo перезапустили производство автомобильных двигателей на заводе в Калуге
Российская автомобильная группа AGR совместно с китайским партнером Defetoo перезапустили в Калуге на бывшей площадке Volkswagen производство автомобильных двигателей, которыми будут комплектоваться машины, выпускаемые партнерами на совместных заводах в РФ.

"На первом...    читать дальше
23 апреля 2026 года 09:42
Объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге вырос с начала года на 30%
Объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Санкт-Петербурге в январе-марте 2026 года составил 212 тыс. кв. метров или 3,5 тыс. квартир и апартаментов, что на 30% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в консалтинговой...    читать дальше
23 апреля 2026 года 09:34
Доллар стабилен к евро, слабо растет к фунту и иене
Доллар США стабилен к евро, незначительно дорожает к фунту стерлингов и иене.

Спрос на американскую валюту как актив "тихой гавани" сохраняется в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и...    читать дальше
23 апреля 2026 года 09:27
Texas Instruments в 1-м квартале увеличила чистую прибыль на 31%
Американская Texas Instruments, разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, в первом квартале увеличила чистую прибыль на 31% и выручку на 19%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая...    читать дальше
