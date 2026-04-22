Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 апреля

22 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 23 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11518,12 (-25,32) руб./грамм; на серебро - 190,5 (+0,32) руб./грамм; на платину - 5020,3 (+53,81) руб./грамм; на палладий - 3773,67 (+58,99) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53379,081 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,664 млрд руб., или на...

Цены производителей на бензин в РФ в марте 2026 года ускорили рост до 10,4% месяц к месяцу после повышения на 4,8% в феврале и вслед за снижением на 18,3% в январе 2026 года, на 11,6% в декабре и на 9,6% в ноябре 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец марта 2026 г. составила 2 млрд 129,6 млн рублей и по сравнению с февралем выросла на 119,9 млн рублей, или на 6,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно марта 2025 года долги... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,55 коп. и составил 10,9842 руб. Минимальный курс юаня составил 10,94 руб., максимальный - 11,055 руб. Было заключено 64118 сделок. Объем торгов составил 99714,46 млн...

Потребительские цены на бензин в РФ с 14 по 20 апреля выросли относительно предыдущей недели на 0,20% после увеличения на 0,09% с 7 по 13 апреля, на 0,17% с 31 марта по 6 апреля, на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года и на 0,36% с 17 по 23 марта, сообщила Федеральная служба... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок, роста металлов и нефти из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временного перемирия сторон. В Азии в среду наблюдалась смешанная... читать дальше

Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 20 апреля составил 0,18%, с начала года -... читать дальше

Власти Германии понизили вдвое прогноз роста ВВП страны на 2026 год из-за скачка цен на энергоресурсы в результате ближневосточного военного конфликта. Согласно новому прогнозу министерства экономики ФРГ, ВВП страны в текущем году увеличится на 0,5%. Январский прогноз ведомства... читать дальше

Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в среду, инвесторы оценивают новости эмитентов и продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, однако Тегеран после... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,59 коп. и составил 10,9852 руб. Минимальный курс юаня составил 10,935 руб., максимальный - 11,0495 руб. Было заключено 17134 сделки. Объем торгов составил 29898,84...

ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11518,12 (-25,32) руб./грамм; на серебро - 190,5 (+0,32) руб./грамм; на платину - 5020,3 (+53,81) руб./грамм; на палладий - 3773,67 (+58,99) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 87,9733 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,74 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 74,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,98 коп.

2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1187 на 10 млрд 456,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше

Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, которое устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 90% товарной номенклатуры. Согласно пояснительной записке,... читать дальше

Турция не обращалась за поставками сжиженного природного газа (СПГ) из России, имеются возможности передачи дополнительных объемов по трубопроводам, сообщил журналистам вице-премьер- РФ Александр Новак. "(Турция) за поставками СПГ не обращались, потому что у нас есть... читать дальше

