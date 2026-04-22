Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5178,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3670,18 млрд руб.
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
ФТС предложила меры по оживлению таможенного мониторинга
Федеральная таможенная служба (ФТС) официально представила предложения, которые должны популяризировать эксперимент по таможенному мониторингу среди участников ВЭД. Их концептуально поддержал Минфин, следует из сообщения пресс-службы...
 
Усиление контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами приведет к сокращению ценового разрыва между интернет-площадками и традиционной розницей, считают опрошенные "Известиями" эксперты. С октября 2026 года в России начнет действовать закон о...
 
22 апреля 2026 года 09:14

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5178,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3670,18 млрд руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 апреля составили по Российской Федерации 5178,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4995,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5242,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5043,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 апреля составили 3670,18 млрд руб. против 3662,88549 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
22 апреля 2026 года 13:54
Российские аграрии к 2030 году планируют увеличить производство хмеля до более 2 тыс. тонн
Выращивание хмеля в РФ к 2030 году может превысить 2 тыс. тонн против прогнозируемых на 2026 год 340 тонн. Такой прогноз сделал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России" в среду.

"Если говорить о...    читать дальше
22 апреля 2026 года 13:46
Рынки акций Европы торгуются в минусе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются сегодня на торгах. В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке, они также оценивают статданные, новости и финансовые результаты компаний.

Перспективы урегулирования американо-иранского...    читать дальше
22 апреля 2026 года 13:25
Дефицит бюджета еврозоны в 4-м квартале составил 3% ВВП
В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП в 4-м квартале 2025 года составил 3% после дефицита 3,1% в 3-м квартале, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета вырос до 3,2% с 3,1% кварталом ранее.

Наибольший дефицит бюджета по отношению к ВВП...    читать дальше
22 апреля 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 22 апреля растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,16 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2765,86 (+0,3%) пункта, минимальное - 2755,05 (-0,1%)...    читать дальше
22 апреля 2026 года 13:12
Туроператор TUI ухудшил прогноз базовой EBIT на 2026 фингод
Крупнейший туроператор Европы - германская TUI AG - ухудшил прогноз базовой EBIT на 2026 финансовый год, который завершится в сентябре, сообщается в пресс-релизе компании.

Теперь TUI ожидает получить EBIT в диапазоне 1,1-1,4 млрд евро. Ранее предполагалось повышение на...    читать дальше
22 апреля 2026 года 13:04
Костин: ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A
ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет сделок M&A, но планы пока не раскрывает, заявил глава банка Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами.

"Мы много приобретали в своей жизни, вы знаете, десятки банков приобретали, и наш рост был не только органический,...
22 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 22 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,65/79,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,65/79,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
22 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 22 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 75,53/79,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,53/79,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 48 коп., Cредний курс продажи вырос...
22 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 22 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 88,95/93,77 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,95/93,77 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 15 коп., Cредний курс продажи вырос на...
22 апреля 2026 года 12:57
Завод алюминиевой тары за 11 млрд руб. планируется ввести под Воронежем во 2-м полугодии этого года
"Россети Центр" обеспечили электроснабжение строящегося завода резидента особой экономической зоны "Центр" в Воронежской области "Альба Воронеж" по производству алюминиевой упаковки, сообщает пресс-служба ПАО "Россети".

"Предприятие рассчитано на выпуск 1,2 млрд...    читать дальше
22 апреля 2026 года 12:49
Ford отзывает около 140 тыс. машин в США из-за проблем с проводкой
Ford Motor отзывает около 140 тыс. пикапов Ford Ranger из-за проблем с проводкой, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA). Провода в солнечном козырьке или в обшивке потолка салона могут повредиться, что может вызвать короткое...    читать дальше
22 апреля 2026 года 12:42
ВТБ для прохождения надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 гг. необходимо до 700 млрд руб.
ВТБ для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 годах необходимо до 700 млрд рублей дополнительного капитала, заявил глава банка Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

ЦБ с 2024 года поэтапно повышает минимальные значения...    читать дальше
22 апреля 2026 года 12:35
Существенного ослабления курса рубля не будет, считает глава ВТБ
Существенного ослабления курса рубля не будет, хотя некоторое его снижение и было бы выгодным для российской экономики, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Все прогнозируют его (ослабление рубля), но видите, он месяц за месяц, зараза,...    читать дальше
22 апреля 2026 года 12:29
Lufthansa отменит 20 тыс. летних рейсов для экономии топлива
Deutsche Lufthansa AG отменит 20 тыс. убыточных рейсов в Европе в летний сезон с целью экономии авиатоплива, подорожавшего после начала военных действий в Иране.

Сокращение полетов затронет аэропорты во Франкфурте и Мюнхене и будет действовать в период по конец октября....    читать дальше
22 апреля 2026 года 12:22
АКРА повысило рейтинг клирингового центра СПБ биржи до уровня А-(RU)
Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг НКО-ЦК "СПБ Клиринг" до уровня А-(RU), изменив прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

До этого рейтинг компании находился на уровне ВВВ+(RU) с "развивающимся" прогнозом.

Изменение...    читать дальше
22 апреля 2026 года 12:14
"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана
Группа "Интерфакс" на ежегодной конференции СПАРК-2026, состоявшейся в Москве 22 апреля, объявила о создании специализированного цифрового сервиса в целях развития экономического взаимодействия России и Узбекистана.

Создаваемая система объединит данные по всем...    читать дальше
