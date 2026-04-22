Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5178,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3670,18 млрд руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 апреля составили по Российской Федерации 5178,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4995,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5242,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5043,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 апреля составили 3670,18 млрд руб. против 3662,88549 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

