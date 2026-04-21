Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 апреля

21 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 22 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11543,44 (-237,93) руб./грамм; на серебро - 190,18 (-1,69) руб./грамм; на платину - 4966,49 (-217,26) руб./грамм; на палладий - 3714,68 (-141,08) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53109,417 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,722 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,42 коп. и составил 10,9487 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8915 руб., максимальный - 11,02 руб. Было заключено 96850 сделок. Объем торгов составил 137758,3 млн...

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник заявила, что поскольку Украина объявила о восстановлении работоспособности нефтепровода "Дружба", у Венгрии и Словакии теперь не должно быть возражений в отношении кредита Евросоюза Киеву. "Возобновление работы нефтепровода -... читать дальше

Российский рынок акций вечером во вторник возобновил рост вместе с нефтью (июньский фьючерс на Brent поднялся к $98 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, где сохраняется конфронтация США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском... читать дальше

Холдинг "Селигдар" в 2025 году увеличил балансовые запасы золота до 295 тонн, сообщила компания. Фактический прирост запасов по результатам геолого-разведочных работ составил 21,6 тонны. С учетом добычи, по подсчетам, запасы выросли примерно на 10 тонн (3%). В... читать дальше

Минфин несколько недель назад на своей площадке провел многостороннюю встречу при участии банков, на которой обсуждался законопроект по регулированию криптовалют в РФ, предложения кредитных организаций будут учтены при доработке проекта ко второму чтению, заявил журналистам... читать дальше

Национальный российский мессенджер можно назвать как Max, так и Макс, эти наименования равнозначны, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе сервиса. "Наименования Мax и Макс равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта.... читать дальше

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник на фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих... читать дальше

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году в Казани саммита Россия-АСЕАН. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Президент также поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению саммита,... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,88 коп. и составил 10,9493 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8865 руб., максимальный - 11,016 руб. Было заключено 14962 сделки. Объем торгов составил 40479,64...

Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства, в котором предложил ряд мер по оказанию господдержки производства инкубационных яиц. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru. Прежде всего, согласно пояснительной записке, предусматривается продление до... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 74,5897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,73 коп. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 87,7659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,10 коп. Это автоматическое сообщение.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство основателя и совладельца группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева о приобретении 49%-й доли ООО "УК "Дело" (головная компания группы), которая сейчас принадлежит госкорпорации "Росатом", сообщил журналистам... читать дальше

Правительство РФ на заседании во вторник поддержало ратификацию соглашения между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, говорится в сообщении Минэкономразвития. Документ был подписан 21 декабря прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического... читать дальше

