Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5242,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3662,89 млрд руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 апреля составили по Российской Федерации 5242,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5043,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5193 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4972,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 апреля составили 3662,89 млрд руб. против 3633,40025 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.