СЕГОДНЯ:
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5242,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3662,89 млрд руб.
21 апреля 2026 года 09:22
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5242,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3662,89 млрд руб.
|0
21 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 апреля составили по Российской Федерации 5242,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5043,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5193 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4972,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 апреля составили 3662,89 млрд руб. против 3633,40025 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет.
21 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 апреля выросла на 0,22% и составила 53109,417 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53109,417 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,722 млрд руб., или на...
.21 апреля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,42 коп. и составил 10,9487 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8915 руб., максимальный - 11,02 руб. Было заключено 96850 сделок. Объем торгов составил 137758,3 млн...
.21 апреля 2026 года 19:05
После починки нефтепровода "Дружба" у Венгрии и Словакии не должно остаться возражений против кредита ЕС Киеву - Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник заявила, что поскольку Украина объявила о восстановлении работоспособности нефтепровода "Дружба", у Венгрии и Словакии теперь не должно быть возражений в отношении кредита Евросоюза Киеву. "Возобновление работы нефтепровода -... читать дальше
.21 апреля 2026 года 19:01
Российский рынок акций вечером во вторник возобновил рост вместе с нефтью (июньский фьючерс на Brent поднялся к $98 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, где сохраняется конфронтация США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском... читать дальше
.21 апреля 2026 года 18:58
Холдинг "Селигдар" в 2025 году увеличил балансовые запасы золота до 295 тонн, сообщила компания. Фактический прирост запасов по результатам геолого-разведочных работ составил 21,6 тонны. С учетом добычи, по подсчетам, запасы выросли примерно на 10 тонн (3%). В... читать дальше
.21 апреля 2026 года 18:54
Минфин провел совещание с банками по теме регулирования криптовалют, учтет их предложения при доработке законопроекта ко II чтению
Минфин несколько недель назад на своей площадке провел многостороннюю встречу при участии банков, на которой обсуждался законопроект по регулированию криптовалют в РФ, предложения кредитных организаций будут учтены при доработке проекта ко второму чтению, заявил журналистам... читать дальше
.21 апреля 2026 года 18:46
Национальный российский мессенджер можно назвать как Max, так и Макс, эти наименования равнозначны, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе сервиса. "Наименования Мax и Макс равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта.... читать дальше
.21 апреля 2026 года 18:27
Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник на фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих... читать дальше
.21 апреля 2026 года 18:15
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году в Казани саммита Россия-АСЕАН. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Президент также поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению саммита,... читать дальше
.21 апреля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,88 коп. и составил 10,9493 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8865 руб., максимальный - 11,016 руб. Было заключено 14962 сделки. Объем торгов составил 40479,64...
.21 апреля 2026 года 17:59
Минсельхоз РФ предложил продлить до 2030 г. господдержку инвестпроектов по производству инкубационных яиц
Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства, в котором предложил ряд мер по оказанию господдержки производства инкубационных яиц. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru. Прежде всего, согласно пояснительной записке, предусматривается продление до... читать дальше
.21 апреля 2026 года 17:52
ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11543,44 (-237,93) руб./грамм; на серебро - 190,18 (-1,69) руб./грамм; на платину - 4966,49 (-217,26) руб./грамм; на палладий - 3714,68 (-141,08) руб./грамм. Это автоматическое...
.21 апреля 2026 года 17:49
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 74,5897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,73 коп. Это автоматическое сообщение.
.21 апреля 2026 года 17:49
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 87,7659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,10 коп. Это автоматическое сообщение.
.21 апреля 2026 года 17:46
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство основателя и совладельца группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева о приобретении 49%-й доли ООО "УК "Дело" (головная компания группы), которая сейчас принадлежит госкорпорации "Росатом", сообщил журналистам... читать дальше
.21 апреля 2026 года 17:33
Правительство РФ на заседании во вторник поддержало ратификацию соглашения между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, говорится в сообщении Минэкономразвития. Документ был подписан 21 декабря прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического... читать дальше
