ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Инвестиции в индустриальных парках вернулись к росту
В 2025 году производственные инвестиции резидентов индустриальных парков составили 202 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее, следует из обзора Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, на который ссылается "Коммерсант". Таким образом,...
 
Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году
Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году. Это произойдет в том числе за счет выхода на рынок новых эмитентов и упаковки неработающих портфелей, пишут "Ведомости". В 2026 г. российский рынок секьюритизации – переупаковки банками пула...
 
20 апреля 2026 года 17:28

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 апреля

20 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11781,37 (+60,18) руб./грамм; на серебро - 191,87 (-2,97) руб./грамм; на платину - 5183,75 (-39,14) руб./грамм; на палладий - 3855,76 (-7,62) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
НОВОСТИ
21 апреля 2026 года 08:00
ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-4-1187 на 100 млрд рублей
1 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1187 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
21 апреля 2026 года 08:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 апреля в размере 75,237 руб.. евро - 88,3769 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 75,237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,65 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 88,3769 руб. По сравнению с...
20 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 апреля выросла на 0,35% и составила 52993,695 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52993,695 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 185,973 млрд руб., или на...
20 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0329 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,47 коп. и составил 11,0329 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,99 руб., максимальный - 11,1 руб. Была заключена 52891 сделка. Объем торгов составил 90178,58 млн...
20 апреля 2026 года 19:03
Рынок акций РФ вырос на 1,1-2,2%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вместе с нефтью, которая выросла на фоне известий о новом витке конфронтации США и Ирана в связи с судоходством в Ормузском проливе.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на...    читать дальше
20 апреля 2026 года 18:57
Цены на российском энергорынке с поставкой на вторник снизились
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в понедельник с поставкой на вторник, 21 апреля, снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 7,13%, до 2093,31 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 5,01%, до 2120,48...    читать дальше
20 апреля 2026 года 18:52
FAW отзывает в РФ более 14 тыс. грузовиков CA 4180
Российское представительство китайского автоконцерна First Automotive Works (FAW, ООО "ФАВ-Восточная Европа") отзывает на российском рынке 14,099 тыс. грузовиков FAW CA 4180 для устранения нарушений техрегламента, выявленных в ходе прошлогодних проверок надзорных органов,...    читать дальше
20 апреля 2026 года 18:45
Перевалка грузов латвийскими портами в 1-м квартале снизилась на 14,2%
Латвийские порты в январе-марте 2026 года перевалили 7,782 млн тонн грузов, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные латвийского министерства сообщения.

Больше всего за квартал было перевалено сыпучих грузов - 3,462 млн тонн...    читать дальше
20 апреля 2026 года 18:36
Закупки Китаем рапсового масла из РФ в 1-м квартале выросли в 1,4 раза, подсолнечного - в 1,8 раза
Китай в первом квартале 2026 года импортировал из РФ рапсового масла на $497,6 млн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($343,3 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Темпы роста закупок ускорились....    читать дальше
20 апреля 2026 года 18:28
Экономисты повысили прогнозы для базовой ставки ЦБ Бразилии на этот и следующий год
Аналитики повысили прогнозы для базовой процентной ставки ЦБ Бразилии на 2026-2027 годы, поскольку резкий рост цен на энергоносители из-за войны в Иране оказывает негативное давление на крупнейшую экономику Латинской Америки.

Ставка SELIC, как ожидается, достигнет 13%...    читать дальше
20 апреля 2026 года 18:19
ЕЭК продлила действие нулевой ставки ввозной пошлины на двигатели для БелАЗов
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на дизельные двигатели для производства карьерной техники, выпускаемой в том числе ОАО "БЕЛАЗ", до 31 декабря 2026 года включительно.

Решение вступит...    читать дальше
20 апреля 2026 года 18:07
Чистая прибыль ГК "Кириллица" в 2025 году выросла в 4 раза
Топливный и зерновой трейдер ГК "Кириллица" (Калужская область, ранее АО "УК "ОРГ") по итогам 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,9 млрд рублей, что в четыре раза больше результата 2024 года, сообщается в отчетности ГК.

Выручка группы выросла вдвое - до...    читать дальше
20 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0281 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,23 коп. и составил 11,0281 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9855 руб., максимальный - 11,095 руб. Было заключено 14453 сделки. Объем торгов составил 36311,15...
20 апреля 2026 года 17:56
Pernod Ricard начала подготовку к IPO своего подразделения в Индии
Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, начала подготовку к первичному размещению акций своего подразделения в Индии, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, в размещении акций...    читать дальше
20 апреля 2026 года 17:29
Американские фондовые индексы начали торги снижением, затем Dow Jones перешел в слабый плюс
Американские фондовые индексы начали сессию в понедельник снижением, однако затем Dow Jones перешел к слабому росту.

Негативное влияние на инвесторов оказывают сомнения относительно достижения мира на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе после обострения...    читать дальше
