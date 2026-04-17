Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5231 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3665,94 млрд руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 апреля составили по Российской Федерации 5231 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4993,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5385,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5151,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 апреля составили 3665,94 млрд руб. против 3671,66702 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

