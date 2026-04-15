Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 апреля

15 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 16 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11597,77 (+80,48) руб./грамм; на серебро - 187,28 (+5,92) руб./грамм; на платину - 5019,11 (+66,04) руб./грамм; на палладий - 3766,14 (+39,75) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52842,555 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,302 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,36 коп. и составил 11,0537 руб. Минимальный курс юаня составил 10,96 руб., максимальный - 11,156 руб. Было заключено 124487 сделок. Объем торгов составил 186974,69...

.

Потребительские цены на бензин в РФ с 7 по 13 апреля выросли относительно предыдущей недели на 0,09% после увеличения на 0,17% с 31 марта по 6 апреля, на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года и на 0,36% с 17 по 23 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С... С... читать дальше

.

Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне повышения цен на нефть и смешанных сигналов с фондовых площадок и товарно-сырьевых рынков. В Азии сегодня наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский индекс ASX... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 7 по 13 апреля составила 0,00% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 13 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%. По данным... читать дальше

.

Глобальный объем госдолга может достигнуть 100% мирового ВВП уже в 2029 году - на год раньше, чем ожидалось ранее, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) Fiscal Monitor. В прошлом этот уровень достигался лишь в годы после Второй мировой войны. В 2025 году... читать дальше

.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в марте 2026 года снизился на 3,7% по отношению к февралю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше

.

Туристический поток в Ленинградскую область по итогам 2025 года достиг почти 9 млн, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Мы один из регионов-лидеров по росту турпотока. За прошлый год он составил почти 9 млн человек", - сказал он, выступая с отчетом перед... читать дальше

.

Цены на нефть растут вечером в среду, но отступили от внутридневных максимумов. Президент США Дональд Трамп позже заявил в беседе с журналистом The New York Post, что переговоры между американской и иранской сторонами могут состояться в течение двух... читать дальше

.

Росреестр перевёл часть услуг для физлиц из личного кабинета сайта на Госуслуги, сообщили в ведомстве. "Росреестр убрал часть услуг для физических лиц из личного кабинета официального сайта и перевёл их на портал Госуслуг. В дальнейшем все услуги, предоставляемые... читать дальше

.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде апреля 2026 года снизилось до 13,43% с 13,56% в третьей декаде марта, сообщается на сайте ЦБ... читать дальше

.

Ценовые ожидания предприятий РФ в апреле почти не изменились по сравнению с мартом и были ниже средних как за прошлый год, так и за первый квартал текущего, сообщил ЦБ в традиционном "Мониторинге предприятий". Показатель, который выводится по итогам регулярного опроса... читать дальше

.

Европейский автоконцерн Stellantis обсуждает с китайской Dongfeng Motor Corp. совместный выпуск автомобилей в Европе и КНР, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компании обсуждают предоставление Dongfeng доступа к недозагруженным европейским заводам Stellantis.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,41 коп. и составил 11,0306 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9595 руб., максимальный - 11,1505 руб. Было заключено 23828 сделок. Объем торгов составил 47989,64...

.

Ценовое давление в РФ продолжает уменьшаться Ценовое давление, по оперативным индикаторам, продолжает уменьшаться, говорится в комментарии ЦБ РФ. В марте характер инфляционных процессов в целом оставался таким же, как и в феврале, считает Банк России. Он также отмечает, что эффект переноса повышения НДС в цены в марте... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой снизились на 913 тыс. баррелей, до 463,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на... читать дальше

.