Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6260,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3933,17 млрд руб.

15 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 апреля составили по Российской Федерации 6260,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6033,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6016,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5782,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 апреля составили 3933,17 млрд руб. против 3647,29571 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

