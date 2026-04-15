ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,8532 руб., курс евро - в размере 89,2556 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 89,2556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,83 коп.

15 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 75,8532 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,57 коп.

.

Количество топлива, не соответствующего обязательным требованиям безопасности, на АЗС РФ за последние годы существенно снизилось и составляет менее 4% от общего объема реализации. "За те несколько лет, которые мы проводим надзор в области автомобильного топлива,...

.

Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что надзорное ведомство предложило Совбезу установить для получивших гражданство мигрантов обязательный срок перед получением льгот и выплат, положенных россиянам. "Мы направили в Совет Безопасности предложения установить для...

.

Погрузка угля с месторождений Дальнего Востока в январе-марте текущего года выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 8,8 млн тонн, сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД"). В частности, с Эльгинского...

.

Автомобильный концерн Stellantis NV в 1-м квартале увеличил поставки на 12%, при этом подъем был отмечен во всех регионах. Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-марте было продано 1,361 млн автомобилей по сравнению с 1,217 млн за аналогичный период прошлого...

.

В России появится концепция развития железнодорожного туризма, ее будет разрабатывать Минэкономразвития РФ совместно с Минтрансом и РЖД, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "В последние годы все большим спросом пользуются железнодорожные поездки....

.

Французский дом моды Hermes International в 1-м квартале сократил выручку на 1,4%, поскольку война с Ираном негативно повлияла на продажи как на Ближнем Востоке, так и во Франции из-за сокращения числа туристов. Как сообщается в пресс-релизе компании, кк выручка в...

.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 2% в годовом выражении, сообщает Национальное статистическое управление Insee, опубликовавшее окончательные данные. Инфляция ускорилась по сравнению с февралем,...

.

Пик популярности рассрочки как инструмента продаж на рынке новостроек пройден, говорится в исследовании аналитиков ДОМ.РФ, Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) и рейтингового агентства НКР. "Рассрочка на рынке новостроек за последние три года прошла путь от нишевого до...

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,93 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2719,58 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,47 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего...

.

Казахстан планирует создать собственное рейтинговое агентство, среди его акционеров может быть одно из международных рейтинговых агентств "большой тройки", сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина... читать дальше

.

Минэкономразвития РФ ожидает рост турпотока летом 2026 года на 4% - до 48 млн человек, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в среду в Железноводске. "Ожидаем роста на 4% турпотока в летний сезон. Рассчитываем, что общее число поездок достигнет...

.

Китайский юань слабеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,021 руб. (-2,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7 коп. ниже уровня...

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,52/79,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Основная сессия на Мосбирже началась снижением индексов на фоне роста металлов и мировых фондовых площадок и просевшей накануне нефти на новостях о новом раунде переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По итогам вчерашних торгов...

.

ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в 2025 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 33,8% по сравнению с показателем 2024 года - до 6,2 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 23,6% - до 31,6 млрд рублей, EBITDA - на 32,1%, до...

.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, трейдеры ждут нового раунда американо-иранских переговоров. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский...

.