СЕГОДНЯ:
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,8532 руб., курс евро - в размере 89,2556 руб.
АКОРТ просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы.
15 апреля 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,8532 руб., курс евро - в размере 89,2556 руб.
15 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 75,8532 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,57 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 89,2556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,83 коп.
15 апреля 2026 года 11:22
Доля несоответствующего требованиям безопасности топлива на АЗС составляет менее 4%, определил Росстандарт
Количество топлива, не соответствующего обязательным требованиям безопасности, на АЗС РФ за последние годы существенно снизилось и составляет менее 4% от общего объема реализации. "За те несколько лет, которые мы проводим надзор в области автомобильного топлива,... читать дальше
.15 апреля 2026 года 11:14
Генпрокуратура предложила предоставлять мигрантам льготы и выплаты, положенные россиянам, только через некоторое время после получения гражданства РФ
Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что надзорное ведомство предложило Совбезу установить для получивших гражданство мигрантов обязательный срок перед получением льгот и выплат, положенных россиянам. "Мы направили в Совет Безопасности предложения установить для... читать дальше
.15 апреля 2026 года 11:05
Погрузка угля с месторождений Дальнего Востока в январе-марте текущего года выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 8,8 млн тонн, сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД"). В частности, с Эльгинского... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:57
Автомобильный концерн Stellantis NV в 1-м квартале увеличил поставки на 12%, при этом подъем был отмечен во всех регионах. Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-марте было продано 1,361 млн автомобилей по сравнению с 1,217 млн за аналогичный период прошлого... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:49
В России появится концепция развития железнодорожного туризма, ее будет разрабатывать Минэкономразвития РФ совместно с Минтрансом и РЖД, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "В последние годы все большим спросом пользуются железнодорожные поездки.... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:49
Французский дом моды Hermes International в 1-м квартале сократил выручку на 1,4%, поскольку война с Ираном негативно повлияла на продажи как на Ближнем Востоке, так и во Франции из-за сокращения числа туристов. Как сообщается в пресс-релизе компании, кк выручка в... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:41
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 2% в годовом выражении, сообщает Национальное статистическое управление Insee, опубликовавшее окончательные данные. Инфляция ускорилась по сравнению с февралем,... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:33
Рассрочка стала одним из ключевых инструментов продаж в РФ, но пик популярности пройден - исследование
Пик популярности рассрочки как инструмента продаж на рынке новостроек пройден, говорится в исследовании аналитиков ДОМ.РФ, Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) и рейтингового агентства НКР. "Рассрочка на рынке новостроек за последние три года прошла путь от нишевого до... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,93 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2719,58 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,47 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:22
Казахстан планирует создать собственное рейтинговое агентство, среди его акционеров может быть одно из международных рейтинговых агентств "большой тройки", сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:15
Минэкономразвития РФ ожидает рост турпотока летом 2026 года на 4% - до 48 млн человек, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в среду в Железноводске. "Ожидаем роста на 4% турпотока в летний сезон. Рассчитываем, что общее число поездок достигнет... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:08
Китайский юань слабеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,021 руб. (-2,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7 коп. ниже уровня...
.15 апреля 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 15 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,52/79,7 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,52/79,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи упал...
.15 апреля 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась снижением индексов на фоне роста металлов и мировых фондовых площадок и просевшей накануне нефти на новостях о новом раунде переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По итогам вчерашних торгов... читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:58
ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в 2025 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 33,8% по сравнению с показателем 2024 года - до 6,2 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 23,6% - до 31,6 млрд рублей, EBITDA - на 32,1%, до... читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:50
В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, трейдеры ждут нового раунда американо-иранских переговоров. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... читать дальше
