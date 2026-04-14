СЕГОДНЯ:
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0874 руб.
14 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0874 руб.
14 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,89 коп. и составил 11,0874 руб. Минимальный курс юаня составил 11,04 руб., максимальный - 11,1605 руб. Было заключено 92437 сделок. Объем торгов составил 129494,8 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,047 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
14 апреля 2026 года 19:18
Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, разумнее подождать 2027 года, прежде чем приступать к снижению базовой процентной ставки, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. По его словам, возможность смягчения денежно-кредитной политики будет... читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:03
Российский рынок акций завершил торги ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Глобальные рынки акций торговались в плюсе. Индекс МосБиржи вернулся выше 2725 пунктов после... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:57
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста экономики Литвы и Латвии, незначительно ухудшил ожидания по росту ВВП Эстонии, следует из данных опубликованного во вторник обзора мировой экономики (World Economic Outlook). МВФ оставил неизменным по сравнению с... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:51
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 15 апреля, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - снизились на 3,21%, до 2088,12 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 3,83%, до 2050,87... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:44
Первый год реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" (2025 год) позволил довести уровень технологической независимости АПК РФ до 55,8%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании совета по вопросам АПК и... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:34
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. Как говорится в... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:25
Американские энергетические компании планируют масштабные инвестиции в модернизацию устаревающих энергосетей, направленные на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в связи с бумом искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal. Капзатраты 51... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:16
АО "Аэропорт Курган" в 2025 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 17 млн рублей против 42,6 млн рублей чистой прибыли в 2024 году, говорится в отчете компании. "Основной причиной убытков общества является сокращение рейсов. Так, в 2025 году авиакомпании отменили... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:07
Снижение цен на нефть ускорилось вечером во вторник, инвесторы оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта. Давление на нефтяные цены оказывают ожидания возвращения Вашингтона и Тегерана к переговорам и надежды на урегулирование конфликта на Ближнем... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,64 коп. и составил 11,0847 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0485 руб., максимальный - 11,161 руб. Было заключено 19270 сделок. Объем торгов составил 47951,37...
.14 апреля 2026 года 17:57
Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает на российском рынке 38,913 тыс. кроссоверов Geely Atlas для замены предохранителя парковочного ассистента. Как сообщил Росстандарт, под отзыв подпали автомобили, реализованные с 1... читать дальше
.14 апреля 2026 года 17:46
ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11517,29 (-185,35) руб./грамм; на серебро - 181,36 (-3,84) руб./грамм; на платину - 4953,07 (-101,83) руб./грамм; на палладий - 3726,39 (-12,08) руб./грамм. Это автоматическое...
.14 апреля 2026 года 17:45
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 89,2556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,83 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 апреля 2026 года 17:45
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 75,8532 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,57 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 апреля 2026 года 17:32
МВФ повысил прогноз роста ВВП Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Армении и Азербайджана
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Казахстана в 2026 году до 4,6%, в 2027 году - до 4,4%, говорится в опубликованном во вторник апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В январе текущего года МВФ ожидал, что экономика страны в... читать дальше
