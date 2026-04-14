Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 3,1%
Международный валютный фонд на фоне ближневосточного конфликта пересмотрел в худшую сторону свой январский прогноз по темпам роста мирового ВВП и глобальной инфляции в 2026 году. Геополитическая неопределенность вынудила МВФ в этот раз разработать...
 
Минюст подготовил порядок изъятия у банкрота единственного, но избыточного жилья
оскоши ослабляют иммунитет, Минюст во исполнение решения Конституционного суда (КС) подготовил законопроект, закрепляющий механизм продажи единственного, но признанного избыточным жилья при банкротстве гражданина пишет"Коммерсантъ". Суд может...
 
Спрос на офисы в Москве упал почти в два раза
Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам I квартала 2026 г. составил 169 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Ricci, на которые ссылаются "Ведомости". По данным Ricci,, это минимум с 2022 г., когда было...
 
14 апреля 2026 года 17:45

ЦБ РФ установил курс евро с 15 апреля в размере 89,2556 руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 89,2556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,83 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
14 апреля 2026 года 19:18
Глава ФРБ Чикаго считает, что снижение базовой ставки ФРС разумнее отложить на 2027 год
Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, разумнее подождать 2027 года, прежде чем приступать к снижению базовой процентной ставки, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. По его словам, возможность смягчения денежно-кредитной политики будет...    читать дальше
14 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0874 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,89 коп. и составил 11,0874 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,04 руб., максимальный - 11,1605 руб. Было заключено 92437 сделок. Объем торгов составил 129494,8 млн...
14 апреля 2026 года 19:03
Рынок акций РФ вырос на 0,1-0,6%
Российский рынок акций завершил торги ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Глобальные рынки акций торговались в плюсе. Индекс МосБиржи вернулся выше 2725 пунктов после...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:57
МВФ сохранил прогноз повышения ВВП Литвы и Латвии в 2026 году, Эстонии - понизил
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста экономики Литвы и Латвии, незначительно ухудшил ожидания по росту ВВП Эстонии, следует из данных опубликованного во вторник обзора мировой экономики (World Economic Outlook).

МВФ оставил неизменным по сравнению с...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:51
Свободные цены на энергорынке РФ с поставкой на среду изменились разнонаправленно
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 15 апреля, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - снизились на 3,21%, до 2088,12 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 3,83%, до 2050,87...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:44
Уровень технологической независимости АПК РФ в 2025 году достиг 55,8%
Первый год реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" (2025 год) позволил довести уровень технологической независимости АПК РФ до 55,8%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании совета по вопросам АПК и...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:34
На ратификацию в Госдуму внесены два торговых соглашения между РФ и ОАЭ
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ.

Как говорится в...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:25
Энергокомпании США планируют масштабные инвестиции в модернизацию устаревающих энергосетей
Американские энергетические компании планируют масштабные инвестиции в модернизацию устаревающих энергосетей, направленные на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в связи с бумом искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal.

Капзатраты 51...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:16
Чистый убыток аэропорт Кургана в 2025 году составил 17 млн руб. против прибыли годом ранее
АО "Аэропорт Курган" в 2025 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 17 млн рублей против 42,6 млн рублей чистой прибыли в 2024 году, говорится в отчете компании.

"Основной причиной убытков общества является сокращение рейсов. Так, в 2025 году авиакомпании отменили...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:07
Снижение цен на нефть ускорилось
Снижение цен на нефть ускорилось вечером во вторник, инвесторы оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта.

Давление на нефтяные цены оказывают ожидания возвращения Вашингтона и Тегерана к переговорам и надежды на урегулирование конфликта на Ближнем...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0847 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,64 коп. и составил 11,0847 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0485 руб., максимальный - 11,161 руб. Было заключено 19270 сделок. Объем торгов составил 47951,37...
14 апреля 2026 года 17:57
Geely отзывает в РФ 38,9 тыс. кроссоверов Atlas
Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает на российском рынке 38,913 тыс. кроссоверов Geely Atlas для замены предохранителя парковочного ассистента.

Как сообщил Росстандарт, под отзыв подпали автомобили, реализованные с 1...    читать дальше
14 апреля 2026 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 апреля
ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11517,29 (-185,35) руб./грамм; на серебро - 181,36 (-3,84) руб./грамм; на платину - 4953,07 (-101,83) руб./грамм; на палладий - 3726,39 (-12,08) руб./грамм.

Это автоматическое...
14 апреля 2026 года 17:45
ЦБ РФ установил курс евро с 15 апреля в размере 89,2556 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 89,2556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,83 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
14 апреля 2026 года 17:45
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 75,8532 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 75,8532 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,57 коп.

Это автоматическое сообщение.
14 апреля 2026 года 17:32
МВФ повысил прогноз роста ВВП Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Армении и Азербайджана
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Казахстана в 2026 году до 4,6%, в 2027 году - до 4,4%, говорится в опубликованном во вторник апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В январе текущего года МВФ ожидал, что экономика страны в...    читать дальше
