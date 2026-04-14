Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6016,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3647,3 млрд руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 апреля составили по Российской Федерации 6016,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5782,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5868,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5667 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 апреля составили 3647,3 млрд руб. против 3602,7234900000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

