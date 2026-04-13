.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
ЦБ РФ установил курс евро с 14 апреля в размере 89,1373 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 г. на уровне 1,0%
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0% (была опубликована в феврале), говорится в сообщении статслужбы, в котором дана вторая оценка ВВП за прошлый год и актуализированы квартальные данные за 2025 год. Росстат также...
 
Каждый седьмой россиянин хранит накопления "под матрасом"
Объем наличных денег в обращении в России в марте вырос на 300 млрд рублей и достиг 19,5 трлн рублей. Интерес к кешу подтверждают и опросы. Так, 15% россиян хранят все свои накопления "под матрасом", следует из мартовского исследования НПФ "Будущее"...
 
Россия - на 33-м месте в мире по доле расходов на инновации в ВВП
Расходы на исследования и разработки (R&D) в процентах от ВВП в России более чем за 20 лет снизились с 1,18 до 1,02%. В результате к 2024 г. страна потеряла 13 позиций в глобальном рейтинге и переместилась с 20-го на 33-е место, пишут "Ведомости". В...
 
13 апреля 2026 года 17:49

ЦБ РФ установил курс евро с 14 апреля в размере 89,1373 руб.

 0  
13 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 89,1373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,47 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 апреля снизилась на 0,31% и составила 52928,511 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52928,511 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 164,735 млрд руб., или на...
.
13 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1363 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,88 коп. и составил 11,1363 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0985 руб., максимальный - 11,1845 руб. Было заключено 78213 сделок. Объем торгов составил 101416,89...
.
13 апреля 2026 года 19:01
Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, индекс РТС вырос на 0,9%
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник разнонаправленными изменениями индексов.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом, отыгрывая возобновившееся повышение мировых цен на нефть. Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:54
Госдума меняет график работы
Совет Думы в понедельник поддержал изменение графика проведения пленарных заседаний, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Государственная Дума будет работать в формате две недели пленарных заседаний и две недели работы с избирателями в регионах...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:47
В марте продажи автомобилей в Китае сократились в годовом выражении на 0,6%
Оптовые продажи автомобилей в Китае в марте сократились на 0,6% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,899 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

При этом реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросла на 1,2% -...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:40
SoftBank Group планирует разместить 6 траншей бондов в долларах США и евро
Японская SoftBank Group Corp. ведет переговоры с инвесторами перед планируемым размещением шести траншей облигаций в долларах США и евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компания поручила банкам организовать выпуск долларовых бондов со...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:34
Рост цен на нефть к вечеру замедлился, но Brent остается выше $100 за баррель
Подъем цен на нефть замедлился вечером в понедельник, однако остается существенным на новостях об американской блокаде Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:16 мск поднялась на $5,73 (6,02%), до $100,93...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:29
Минфин предложил продлить до 1 июня срок уведомления о переходе на УСН для ИП, утративших право на патент
Минфин предложил продлить до 1 июня 2026 г. срок подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей (ИП), утративших с 1 января 2026 г. право на патентную систему.

Поправки в ст. 346.13 и 346.14 Налогового...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:21
Россия готова наращивать поставки продукции АПК в Таиланд
Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между РФ и Таиландом в 2025 году вырос более чем на 15%, РФ готова наращивать поставки на таиландский рынок, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с министром сельского хозяйства и кооперативов Таиланда Сурией...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:13
Цены на бриллианты опять снизились в марте, на алмазный рынок давит война на Ближнем Востоке
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в марте 2026 года вновь снизился, на этот раз на 1,7%, поскольку война на Ближнем Востоке усилила давление на алмазный рынок, сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:06
Рост акций МКБ достигал в понедельник 61% на новостях о заседании СД и созыве собрания акционеров по вопросу реорганизации, определения цены выкупа
Рост акций ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) в ходе торгов на Мосбирже в понедельник достигал 61% (до 8,258 рубля за штуку) на новостях о состоявшемся 10 апреля заседании совета директоров организации, на котором рассматривались вопросы о реорганизации банка и определении...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1311 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,85 коп. и составил 11,1311 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0515 руб., максимальный - 11,18 руб. Было заключено 26012 сделок. Объем торгов составил 45991,39...
.
13 апреля 2026 года 17:53
Госдолг Германии в октябре-декабре вырос на 1,9% кв/кв и на 6% г/г
Государственный долг Германии на конец декабря 2025 года превышал 2,661 трлн евро, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это на 50,8 млрд евро (на 1,9%) больше показателя на конец 3-го квартала.

В том числе...    читать дальше
.
13 апреля 2026 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 апреля
ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11702,64 (-83,45) руб./грамм; на серебро - 185,2 (+1,89) руб./грамм; на платину - 5054,9 (+8,95) руб./грамм; на палладий - 3738,47 (-92,39) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
.
13 апреля 2026 года 17:49
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 апреля в размере 76,2489 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 76,2489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,35 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.