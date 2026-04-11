11 апреля 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 76,9724 руб., евро - 90,012 руб.
11 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 76,9724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 90,012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,93 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
12 апреля 2026 года 17:45
Лидеры профессий по вытеснению ИИ с рынка труда: переводчики, журналисты, дизайнеры, маркетологи, программисты, пиарщики
В России около 50 профессий одновременно находятся под двойным технологическим давлением - они подвержены и автоматизации, и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Среди них - переводчики, журналисты, дизайнеры, маркетологи, программисты приложений и специалисты по связям с... читать дальше
.12 апреля 2026 года 15:59
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова. Решение принято в рамках указа президента РФ, сообщается на сайте правительства.. В новом федеральном учреждении будут... читать дальше
.12 апреля 2026 года 13:04
Туркменистан предложил разработать дорожную карту сотрудничества с ООН по промышленному развитию до 2030 года
Туркменистан предложил разработать дорожную карту сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) до 2030 года в области "зелёного" перехода и борьбы с изменением климата, сообщает Государственное информационное агентство... читать дальше
.12 апреля 2026 года 11:44
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики, сообщается на сайте правительства. "Несмотря на беспрецедентные вызовы, российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции. Последовательно... читать дальше
.12 апреля 2026 года 10:57
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что частный инвестор вложит 600 млрд рублей в создание стартового комплекса на космодроме Восточный для сверхлегких ракет-носителей "Старт-1М". "Частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей и буквально недавно, на этой... читать дальше
.12 апреля 2026 года 09:41
С января по март документы на равнозначные квартиры по программе реновации оформили почти 12,2 тысячи жителей столицы, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. "В первом квартале 2026 года договоры на квартиры по программе реновации заключили около... читать дальше
.12 апреля 2026 года 09:03
.11 апреля 2026 года 17:57
Стоимость запуска спутников на орбиту в России в ближайшие 5-6 лет может снизиться вдвое, такое мнение высказал генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков. "Снижение на 50% является целевым, и мы ожидаем, что в перспективе ближайших 5-6 лет оно будет достигнуто", -... читать дальше
.11 апреля 2026 года 17:15
Расширены параметры субсидирования расходов на развитие газозаправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей
Правительство России расширило параметры субсидирования расходов на развитие газозаправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей. Подписано постановление, расширяющее параметры господдержки этого направления. Речь идёт о предоставлении субсидий организациям и... читать дальше
.11 апреля 2026 года 15:49
Казахстан и Узбекистан условились принять "дорожную карту" по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил стратегический курс на углубление экономического партнерства с Узбекистаном. "С учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным... читать дальше
.11 апреля 2026 года 14:35
Одной из целей "Роскосмоса" является снижение стоимости вывода грузов на орбиту, сообщил сегодня заместитель генерального директора госкорпорации Борис Глазков. "Построить ракетную технику, которая снизит стоимость вывода грузов на орбиту - это наша миссия, наша цель.... читать дальше
.11 апреля 2026 года 13:45
Совет директоров SFI рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 руб. на акцию
Совет директоров инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй") рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 8,02 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица,... читать дальше
.11 апреля 2026 года 12:56
Гонконг разрешил HSBC и Anchorpoint Financial выпустить стейблкойны с привязкой к гонконгскому доллару
Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) разрешило HSBC и Anchorpoint Financial (совместное предприятие Standard Chartered, Animoca Brands и Hong Kong Telecommunications) выпустить стейблкойны с привязкой к гонконгскому доллару. "Мы... читать дальше
.11 апреля 2026 года 12:07
Россия в марте 2026 года сократила выпуск готового проката на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 4,7 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". В первом квартале этого года выпуск проката уменьшился на 6,4%, до 14 млн... читать дальше
.11 апреля 2026 года 11:47
Газодобывающее ООО "Южгазэнерджи" (Адыгея, 100% владеет Росимущество) в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 381,6 млн рублей, что на 13,8% меньше, чем в 2024 году, говорится в отчетности компании. Выручка при этом выросла на 2,3%, до 1,49 млрд рублей.... читать дальше
.11 апреля 2026 года 11:45
Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в марте увеличились на 1,99% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с февралем 2026 года услуги связи в РФ подорожали на 0,35%. В январе-марте... читать дальше
