.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 76,9724 руб., евро - 90,012 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 г. на уровне 1,0%
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0% (была опубликована в феврале), говорится в сообщении статслужбы, в котором дана вторая оценка ВВП за прошлый год и актуализированы квартальные данные за 2025 год. Росстат также...
 
Обмен криптовалют в РФ нельзя будет провести за наличные
Обмен криптовалют в России нельзя будет провести за наличные, предполагается совершение только безналичных операций, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. "Мы предполагаем, что реализация всех операций должна осуществляться безналичным путем....
 
Доходы от лицензий на недра выросли впервые с 2021 года
Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2025 г. увеличился на 29% по сравнению с показателем предыдущего года и составил около 31 млрд руб. Об этом говорится в материалах Роснедр, с которыми...
 
11 апреля 2026 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 76,9724 руб., евро - 90,012 руб.

 0  
11 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 76,9724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,42 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 90,012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,93 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 апреля 2026 года 17:45
Лидеры профессий по вытеснению ИИ с рынка труда: переводчики, журналисты, дизайнеры, маркетологи, программисты, пиарщики
В России около 50 профессий одновременно находятся под двойным технологическим давлением - они подвержены и автоматизации, и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Среди них - переводчики, журналисты, дизайнеры, маркетологи, программисты приложений и специалисты по связям с...    читать дальше
.
12 апреля 2026 года 15:59
Утверждено постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова. Решение принято в рамках указа президента РФ, сообщается на сайте правительства..

В новом федеральном учреждении будут...    читать дальше
.
12 апреля 2026 года 13:04
Туркменистан предложил разработать дорожную карту сотрудничества с ООН по промышленному развитию до 2030 года
Туркменистан предложил разработать дорожную карту сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) до 2030 года в области "зелёного" перехода и борьбы с изменением климата, сообщает Государственное информационное агентство...    читать дальше
.
12 апреля 2026 года 11:44
Мишустин: российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики, сообщается на сайте правительства.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции. Последовательно...    читать дальше
.
12 апреля 2026 года 10:57
Частные инвестиции для пусков ракет "Старт-М" с космодрома "Восточный" составят 600 млрд руб.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что частный инвестор вложит 600 млрд рублей в создание стартового комплекса на космодроме Восточный для сверхлегких ракет-носителей "Старт-1М". "Частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей и буквально недавно, на этой...    читать дальше
.
12 апреля 2026 года 09:41
В 1-м квартале квартиры по программе реновации получили более 12 тысяч москвичей
С января по март документы на равнозначные квартиры по программе реновации оформили почти 12,2 тысячи жителей столицы, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

"В первом квартале 2026 года договоры на квартиры по программе реновации заключили около...    читать дальше
.
12 апреля 2026 года 09:03
.
11 апреля 2026 года 17:57
Стоимость запуска спутников на орбиту в РФ в ближайшие 5-6 лет может снизиться в 2 раза
Стоимость запуска спутников на орбиту в России в ближайшие 5-6 лет может снизиться вдвое, такое мнение высказал генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков. "Снижение на 50% является целевым, и мы ожидаем, что в перспективе ближайших 5-6 лет оно будет достигнуто", -...    читать дальше
.
11 апреля 2026 года 17:15
Расширены параметры субсидирования расходов на развитие газозаправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей
Правительство России расширило параметры субсидирования расходов на развитие газозаправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей. Подписано постановление, расширяющее параметры господдержки этого направления. Речь идёт о предоставлении субсидий организациям и...    читать дальше
.
11 апреля 2026 года 15:49
Казахстан и Узбекистан условились принять "дорожную карту" по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил стратегический курс на углубление экономического партнерства с Узбекистаном.

"С учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным...    читать дальше
.
11 апреля 2026 года 14:35
"Роскосмос" намерен снизить стоимость вывода грузов на орбиту
Одной из целей "Роскосмоса" является снижение стоимости вывода грузов на орбиту, сообщил сегодня заместитель генерального директора госкорпорации Борис Глазков.

"Построить ракетную технику, которая снизит стоимость вывода грузов на орбиту - это наша миссия, наша цель....    читать дальше
.
11 апреля 2026 года 13:45
Совет директоров SFI рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 руб. на акцию
Совет директоров инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй") рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 8,02 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица,...    читать дальше
.
11 апреля 2026 года 12:56
Гонконг разрешил HSBC и Anchorpoint Financial выпустить стейблкойны с привязкой к гонконгскому доллару
Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) разрешило HSBC и Anchorpoint Financial (совместное предприятие Standard Chartered, Animoca Brands и Hong Kong Telecommunications) выпустить стейблкойны с привязкой к гонконгскому доллару.

"Мы...    читать дальше
.
11 апреля 2026 года 12:07
В 1-м квартале выпуск готового проката в РФ снизился на 6,4%
Россия в марте 2026 года сократила выпуск готового проката на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 4,7 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". В первом квартале этого года выпуск проката уменьшился на 6,4%, до 14 млн...    читать дальше
.
11 апреля 2026 года 11:47
Чистая прибыль "Южгазэнерджи" по РСБУ в 2025 году снизилась на 13,8%
Газодобывающее ООО "Южгазэнерджи" (Адыгея, 100% владеет Росимущество) в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 381,6 млн рублей, что на 13,8% меньше, чем в 2024 году, говорится в отчетности компании.

Выручка при этом выросла на 2,3%, до 1,49 млрд рублей....    читать дальше
.
11 апреля 2026 года 11:45
Услуги связи в РФ в марте стали дороже на 1,99%
Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в марте увеличились на 1,99% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По сравнению с февралем 2026 года услуги связи в РФ подорожали на 0,35%.

В январе-марте...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.