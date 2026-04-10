ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 76,9724 руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 76,9724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,42 коп.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,66 коп. и составил 11,2451 руб. Минимальный курс юаня составил 11,207 руб., максимальный - 11,296 руб. Было заключено 127127 сделок. Объем торгов составил 151692,83...

Цены на огурцы в марте этого года снизились на 29,1%, сообщил Росстат. Ценовая динамика резко развернулась: в январе цены взлетели на треть, в феврале - на 7,9%. В числе подешевевшей продукции в марте оказались и апельсины - минус 5,8%. В то же время цены на... читать дальше

Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу разнонаправленными изменениями индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти в ожидании заключения соглашения США и Ирана по... читать дальше

Официальный представитель китайского автопроизводителя Shacman (ООО "Шакман Моторс") на российском рынке отзовет в РФ более 2,1 тыс. грузовиков Shacman SX3258, импорт и реализация которых в прошлом году были приостановлены местными контрольно-надзорными органами, сообщил... читать дальше

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, продлит лицензию, позволяющую покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, пишет агентство Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией. Лицензия будет выпущена уже, вероятно, в пятницу... читать дальше

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Туркменистана в текущем году на 6,5%, тогда как в сентябре прошлого года ожидал, что ВВП в 2026 году вырастет на 6%. "Прогнозируется, что темпы роста незначительно увеличатся до 6,5% в 2026 году, а затем... читать дальше

Министерство юстиции РФ обнародовало поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)", устанавливающие правила на взыскание так называемого "роскошного" жилья гражданина в случае банкротства. "Согласно законопроекту жилое помещение, являющееся единственным пригодным... читать дальше

Правительство РФ утвердило дополнительную квоту на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы до 30 июня в размере 5 млн тонн. Соответствующее постановление подписано 10 апреля 2026 года. Объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз... читать дальше

Параметры "налога на сверхприбыль" по итогам 2025 года, которые сейчас обсуждаются российскими властями, отличаются от первого применения windfall tax. Указание главы государства, датированное 10 марта, предписывает профильным ведомствам проработать предложение ввести... читать дальше

Акционеры люксембургской O'Key Group на внеочередном собрании одобрили делистинг ГДР с Астанинской международной биржи (AIX), говорится в сообщении компании. В частности, акционеры одобрили приостановку торгов ГДР с 8 мая, прекращение торгов и исключение ГДР из списка... читать дальше

Минюст РФ внес калифорнийский Стэнфордский университет в реестр организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Решение о признании учебного заведения такой организацией было принято Генпрокуратурой РФ. Стэнфордский университет основан в США... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,05 коп. и составил 11,2396 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1985 руб., максимальный - 11,3 руб. Было заключено 15826 сделок. Объем торгов составил 24850,57...

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2025 год составила 245,816 млрд руб. по сравнению с 479,45 млрд рублей в 2024 году, сообщается в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал... читать дальше

ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11786,09 (-207,28) руб./грамм; на серебро - 183,31 (-8,89) руб./грамм; на платину - 5045,95 (-161,76) руб./грамм; на палладий - 3830,86 (-170,64) руб./грамм.

0 апреля. FINMARKET.RU -Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Апрельское значение индикатора... читать дальше

