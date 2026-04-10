.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 11 апреля в размере 90,012 руб.
.
10 апреля 2026 года 17:46
ЦБ РФ установил курс евро с 11 апреля в размере 90,012 руб.
|0
10 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 90,012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,93 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 апреля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,66 коп. и составил 11,2451 руб. Минимальный курс юаня составил 11,207 руб., максимальный - 11,296 руб. Было заключено 127127 сделок. Объем торгов составил 151692,83...
.10 апреля 2026 года 19:09
Цены на огурцы в марте этого года снизились на 29,1%, сообщил Росстат. Ценовая динамика резко развернулась: в январе цены взлетели на треть, в феврале - на 7,9%. В числе подешевевшей продукции в марте оказались и апельсины - минус 5,8%. В то же время цены на... читать дальше
.10 апреля 2026 года 19:05
Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу разнонаправленными изменениями индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти в ожидании заключения соглашения США и Ирана по... читать дальше
.
10 апреля 2026 года 19:03
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0% (была опубликована в феврале), говорится в сообщении статслужбы, в котором дана вторая оценка ВВП за прошлый год и актуализированы квартальные данные за 2025 год. Росстат также опубликовал первую оценку... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:55
Официальный представитель китайского автопроизводителя Shacman (ООО "Шакман Моторс") на российском рынке отзовет в РФ более 2,1 тыс. грузовиков Shacman SX3258, импорт и реализация которых в прошлом году были приостановлены местными контрольно-надзорными органами, сообщил... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:48
Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, продлит лицензию, позволяющую покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, пишет агентство Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией. Лицензия будет выпущена уже, вероятно, в пятницу... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:42
Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Туркменистана в текущем году на 6,5%, тогда как в сентябре прошлого года ожидал, что ВВП в 2026 году вырастет на 6%. "Прогнозируется, что темпы роста незначительно увеличатся до 6,5% в 2026 году, а затем... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:36
Министерство юстиции РФ обнародовало поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)", устанавливающие правила на взыскание так называемого "роскошного" жилья гражданина в случае банкротства. "Согласно законопроекту жилое помещение, являющееся единственным пригодным... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:29
Правительство РФ утвердило дополнительную квоту на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы до 30 июня в размере 5 млн тонн. Соответствующее постановление подписано 10 апреля 2026 года. Объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:22
Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 г., базой сравнения является период 2018-2019 гг.
Параметры "налога на сверхприбыль" по итогам 2025 года, которые сейчас обсуждаются российскими властями, отличаются от первого применения windfall tax. Указание главы государства, датированное 10 марта, предписывает профильным ведомствам проработать предложение ввести... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:15
Акционеры люксембургской O'Key Group на внеочередном собрании одобрили делистинг ГДР с Астанинской международной биржи (AIX), говорится в сообщении компании. В частности, акционеры одобрили приостановку торгов ГДР с 8 мая, прекращение торгов и исключение ГДР из списка... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:07
Минюст РФ внес калифорнийский Стэнфордский университет в реестр организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Решение о признании учебного заведения такой организацией было принято Генпрокуратурой РФ. Стэнфордский университет основан в США... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,05 коп. и составил 11,2396 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1985 руб., максимальный - 11,3 руб. Было заключено 15826 сделок. Объем торгов составил 24850,57...
.10 апреля 2026 года 17:55
Годовая чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО снизилась на 48,7%, капвложения составили 785,341 млрд руб.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2025 год составила 245,816 млрд руб. по сравнению с 479,45 млрд рублей в 2024 году, сообщается в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал... читать дальше
.10 апреля 2026 года 17:48
ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11786,09 (-207,28) руб./грамм; на серебро - 183,31 (-8,89) руб./грамм; на платину - 5045,95 (-161,76) руб./грамм; на палладий - 3830,86 (-170,64) руб./грамм. Это автоматическое...
.10 апреля 2026 года 17:48
0 апреля. FINMARKET.RU -Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Апрельское значение индикатора... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.