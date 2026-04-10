.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5752,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3601,63 млрд руб.
.
10 апреля 2026 года 09:14
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5752,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3601,63 млрд руб.
|0
10 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 апреля составили по Российской Федерации 5752,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5500,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5773,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5561,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 апреля составили 3601,63 млрд руб. против 3626,6002000000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 апреля 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,59 пункта (0,278%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2740,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2743,01 (+0,35%) пункта, минимальное - 2725,16 (-0,3%)... читать дальше
.10 апреля 2026 года 13:11
Глава РСПП: ЦБ, скорее всего, в апреле вновь снизит ставку на 0,5 п.п., но для восстановления экономики нужно более интенсивное снижение
Наблюдающееся сейчас ускорение инфляции не носит устойчивого характера, и, скорее всего, Центральный банк на апрельском заседании вновь примет решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 14,5%, считает глава Российского союза промышленников и... читать дальше
.10 апреля 2026 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 81,2833 руб.
Минимальное значение за месяц (с 11 марта по 10 апреля) - 81,2833 руб. за доллар, максимальное значение - 89,7518 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,68 руб. Это автоматическое сообщение.
.10 апреля 2026 года 13:04
Выручка АО "МаксимаТелеком" (подконтрольно ПАО "Ростелеком") в 2025 году по РСБУ составила 1,3 млрд рублей, сократившись на 40,6% по сравнению с 2024 годом, говорится в отчетности оператора. По итогам 2025 года компания получила убыток от продаж в размере 620,3 млн... читать дальше
.10 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 10 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,25/80,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,25/80,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...
.10 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 10 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 90,17/94,4 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,17/94,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал на 9...
.10 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 10 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,3/81,28 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,3/81,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 68 коп., Cредний курс продажи упал...
.10 апреля 2026 года 12:56
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает почти 294,13 тыс. автомобилей в США из-за дефекта, который может привести к отсоединению креплений ремней безопасности, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:50
По итогам 2025 г. чистая прибыль производителя промышленных теплообменников ООО "Реиннольц" (ReinnolC, Екатеринбург) упала в 2 раза по сравнению с показателем 2024 года - до 9,3 млн рублей, говорится в отчете компании по РСБУ. Выручка увеличилась в 1,7 раза - до 859,6... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:44
ВТБ разместит 10 апреля однодневные бонды серии КС-4-1179 на 100 млрд руб. по цене 99,8849% от номинала
0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1179 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8849% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,02%... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:42
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в пятницу. Сводный индекс Stoxx Europe 600 к 12:12 мск поднялся на 0,25% - до 614,1 пункта. Британский индикатор FTSE 100 прибавляет 0,17%, французский CAC 40 и итальянский FTSE... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:35
Япония планирует в начале мая высвободить дополнительный объем нефти из резервов в объеме, достаточном для обеспечения потребностей страны на 20 дней, заявила премьер-министр Санаэ Такаити. Правительство стремится стабилизировать цены на энергоносители в условиях... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:30
Потребительские цены в Белоруссии в марте 2026 года выросли на 0,6% по сравнению с показателем предыдущего месяца после такого же роста в феврале и увеличения в январе на 0,5%, сообщил Национальный статистический комитет страны. В январе-марте (к уровню декабря)... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:21
Доля непроданных к моменту ввода квартир в РФ выросла с 16% до 28% за пять лет, рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. "Главный вызов для строящегося жилья - не дефицит предложения, а его избыток. Так, доля квартир, которые не... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:13
Третьей моделью в портфеле российского автобренда Volga, ранее представившего кроссовер K50 (копия Geely Monjaro) и седан C50 (Geely Preface), станет среднеразмерный кроссовер K40 (копия Geely Atlas). Как сообщила пресс-служба бренда Volga, автомобиль будет предлагаться... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:05
АО "Саянскхимпласт" (г. Саянск, Иркутская область) по итогам 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,4 млрд рублей против 260 млн рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. Выручка предприятия снизилась на 5,5% -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.