Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5752,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3601,63 млрд руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 апреля составили по Российской Федерации 5752,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5500,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5773,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5561,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 апреля составили 3601,63 млрд руб. против 3626,6002000000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.