ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,8366 руб., евро - 90,8813 руб.
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 г. на уровне 1,0%
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0% (была опубликована в феврале), говорится в сообщении статслужбы, в котором дана вторая оценка ВВП за прошлый год и актуализированы квартальные данные за 2025 год. Росстат также...
 
Обмен криптовалют в РФ нельзя будет провести за наличные
Обмен криптовалют в России нельзя будет провести за наличные, предполагается совершение только безналичных операций, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. "Мы предполагаем, что реализация всех операций должна осуществляться безналичным путем....
 
Доходы от лицензий на недра выросли впервые с 2021 года
Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2025 г. увеличился на 29% по сравнению с показателем предыдущего года и составил около 31 млрд руб. Об этом говорится в материалах Роснедр, с которыми...
 
10 апреля 2026 года 08:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,8366 руб., евро - 90,8813 руб.

 0  
10 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 77,8366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,77 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 90,8813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,28 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
11 апреля 2026 года 17:57
Стоимость запуска спутников на орбиту в РФ в ближайшие 5-6 лет может снизиться в 2 раза
Стоимость запуска спутников на орбиту в России в ближайшие 5-6 лет может снизиться вдвое, такое мнение высказал генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков. "Снижение на 50% является целевым, и мы ожидаем, что в перспективе ближайших 5-6 лет оно будет достигнуто", -...    читать дальше
11 апреля 2026 года 17:15
Расширены параметры субсидирования расходов на развитие газозаправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей
Правительство России расширило параметры субсидирования расходов на развитие газозаправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей. Подписано постановление, расширяющее параметры господдержки этого направления. Речь идёт о предоставлении субсидий организациям и...    читать дальше
11 апреля 2026 года 15:49
Казахстан и Узбекистан условились принять "дорожную карту" по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил стратегический курс на углубление экономического партнерства с Узбекистаном.

"С учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным...    читать дальше
11 апреля 2026 года 14:35
"Роскосмос" намерен снизить стоимость вывода грузов на орбиту
Одной из целей "Роскосмоса" является снижение стоимости вывода грузов на орбиту, сообщил сегодня заместитель генерального директора госкорпорации Борис Глазков.

"Построить ракетную технику, которая снизит стоимость вывода грузов на орбиту - это наша миссия, наша цель....    читать дальше
11 апреля 2026 года 13:45
Совет директоров SFI рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 руб. на акцию
Совет директоров инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй") рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 8,02 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица,...    читать дальше
11 апреля 2026 года 12:56
Гонконг разрешил HSBC и Anchorpoint Financial выпустить стейблкойны с привязкой к гонконгскому доллару
Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) разрешило HSBC и Anchorpoint Financial (совместное предприятие Standard Chartered, Animoca Brands и Hong Kong Telecommunications) выпустить стейблкойны с привязкой к гонконгскому доллару.

"Мы...    читать дальше
11 апреля 2026 года 12:07
В 1-м квартале выпуск готового проката в РФ снизился на 6,4%
Россия в марте 2026 года сократила выпуск готового проката на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 4,7 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". В первом квартале этого года выпуск проката уменьшился на 6,4%, до 14 млн...    читать дальше
11 апреля 2026 года 11:47
Чистая прибыль "Южгазэнерджи" по РСБУ в 2025 году снизилась на 13,8%
Газодобывающее ООО "Южгазэнерджи" (Адыгея, 100% владеет Росимущество) в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 381,6 млн рублей, что на 13,8% меньше, чем в 2024 году, говорится в отчетности компании.

Выручка при этом выросла на 2,3%, до 1,49 млрд рублей....    читать дальше
11 апреля 2026 года 11:45
Услуги связи в РФ в марте стали дороже на 1,99%
Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в марте увеличились на 1,99% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По сравнению с февралем 2026 года услуги связи в РФ подорожали на 0,35%.

В январе-марте...    читать дальше
11 апреля 2026 года 11:33
Регионы РФ получат 10 млрд руб. на реализацию мероприятий по информатизации систем здравоохранения
Регионы России получат 10 млрд рублей на реализацию мероприятий по информатизации систем здравоохранения, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В 2026 году регионы продолжат получать федеральное финансирование на реализацию мероприятий по информатизации систем...    читать дальше
11 апреля 2026 года 11:12
Минсельхоз заявил, что цены практически на все овощи в РФ в настоящее время ниже прошлогодних
Цены практически на все овощи и фрукты в РФ в настоящее время ниже прошлогодних, несмотря на характерный для этого периода года сезонный фактор, сообщает Минсельхоз в комментарии к опубликованным в пятницу данным Росстата.

Высокие объемы производства позволяют...    читать дальше
11 апреля 2026 года 10:44
"АвтоВАЗ" отзывает 41,3 тыс. Lada Granta для бесплатного дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС
"АвтоВАЗ" бесплатно дооснастит 41,307 тыс. автомобилей Lada Granta, выпущенных с сентября 2021 года по апрель 2022 года, модулями системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС в рамках отзывной кампании, сообщил автопроизводитель.

"На всех автомобилях будет...    читать дальше
11 апреля 2026 года 10:19
Путин: к 2030 году технологии на основе искусственного интеллекта должны использоваться во всех сферах в РФ
К 2030 году технологии на основе искусственного интеллекта должны использоваться во всех сферах в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особо остановлюсь на практическом применении передовых решений. Уже поручил правительству совместно с главами регионов...    читать дальше
11 апреля 2026 года 09:43
Цены на продукты питания в РФ в марте выросли на 0,3%
Цены на продукты питания в РФ в марте по сравнению с февралем выросли на 0,3%, алкогольные напитки подорожали на 0,9%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Темпы роста по сравнению с февралем замедлились. В феврале они составили соответственно 0,8%...    читать дальше
11 апреля 2026 года 09:21
Госдума намерена ужесточить контроль за рассмотрением материалов проверок Счетной палаты
Госдума 14 апреля планирует рассмотреть проект изменений в свой регламент, который затрагивает работу думских комитетов с результатами проверок Счетной палаты (СП) и порядок внесения изменений в Семейный кодекс. Поправки в регламент Госдумы (N1203274-8) подготовлены комиссией по...    читать дальше
11 апреля 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 76,9724 руб., евро - 90,012 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 76,9724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,42 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 90,012 руб. По сравнению с...
