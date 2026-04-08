Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5321,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3646,7 млрд руб.
08 апреля 2026 года 09:16
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5321,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3646,7 млрд руб.
8 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 апреля составили по Российской Федерации 5321,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5113,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5446,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5224 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 апреля составили 3646,7 млрд руб. против 3709,97417 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
08 апреля 2026 года 14:33
АО "Смак" (Свердловская область, производитель хлебобулочных и кондитерских изделий, входит в структуру производителя макаронных изделий "Макфа") в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,11 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем в 2024 году, говорится в финансовой... читать дальше
.08 апреля 2026 года 14:24
ВТБ, имеющий ряд крупных аграрных активов, планирует их продажу. "У нас есть сельскохозяйственные (активы - ИФ), но я принял решение их продать. Все будем (продавать), будем только в городе работать", - сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума Data... читать дальше
.08 апреля 2026 года 14:15
Shinhan Bank может продать акции Samsung Electronics на сумму около 3,1 трлн вон ($2,1 млрд). Банк предлагает 15 млн бумаг производителя чипов и потребительской электроники по цене от 204,395 тыс. вон до 208,605 тыс. вон, сообщается в оферте. Это представляет собой... читать дальше
.08 апреля 2026 года 14:06
ВТБ планирует выполнить прогноз по чистой прибыли на этот год в 600-650 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин. "Я думаю, что выполним. У нас по первому кварталу получается", - сказал он журналистам в кулуарах форума Data Fusion. Ранее первый зампред... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:58
ООО "Эпу Сервис" (ХМАО, структура "ЛУКОЙЛа") закроет зарегистрированный в конце 2024 года филиал в Ираке, сообщается в пояснении к бухгалтерской отчетности предприятия. "На момент формирования бухгалтерской отчетности за 2025 год обществом принято решение о закрытии... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:51
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали в среду существенный подъем на новостях о двухнедельном прекращении ударов США по Ирану и подготовке к переговорам сторон относительно условий завершения конфликта. "Сообщается, что Пакистан попросил... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:44
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с ЦБ РФ и Минфином изучит вопрос распространения института коллективного доминирования на участников финансового рынка, заявил заместитель руководителя ФАС Антон Тесленко. "Совместно с Банком России и Минфином мы... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:36
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о рассматриваемых вариантах модернизации программы "Семейная ипотека". "Мы разные варианты смотрим уже не первый месяц. (...) Мы точно видели то, что прозвучало в рамках сегодняшних выступлений, что по ряду регионов надо... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:28
Выручка ГК "Солар" (головная компания группы - АО "Солар Секьюрити", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности, ИБ) по итогам 2025 года составила 25,6 млрд рублей, что на 15,3% больше аналогичного показателя 2024 года, заявил журналистам в... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:20
В Кремле признали, что ощущают перебои с интернетом в связи с мерами по борьбе с обходами блокировок ряда ресурсов. "Все-таки заключение должны давать специалисты, но мы, как пользователи, лишь можем констатировать: да, перебои со связью, интернетом продолжаются,... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,39 пункта (1,051%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2767,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2776,67 (-0,74%) пункта,... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:12
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оценит эффективность выдачи финансовым организациям предупреждений при выявлении признаков нарушения законодательства о защите конкуренции, так как этот инструмент не всегда работает, заявил заместитель руководителя ФАС Антон... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:05
Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ в пилотном режиме, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion. "У нас на сегодняшний день биометрия идет на ура - причем как для безопасности, так и для сервисности. На сегодняшний день у нас... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,15/81,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,15/81,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...
.08 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,35/82,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,35/82,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
.08 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 90,56/94,13 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,56/94,13 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи упал на...
