Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5321,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3646,7 млрд руб.
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Объем туруслуг в 1-м квартале снизился на 6–18%
Количество трансакций по бронированию отелей в январе-марте 2026 года сократилось на 18% год к году, подсчитали в МТС-банке. Спрос на услуги туристических агентств за тот же период потерял 6%. Аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД"...
 
Вырастет ли безработица в России
По итогам февраля безработица в России продолжила падать. Данные Росстата показывают, что в позапрошлом месяце она составила 2,15% (против 2,18% в январе), а за вычетом сезонных и календарных факторов - всего 2%, что является очередным историческим...
 
Офшорный контроль над бизнесом в РФ упал вдвое
Накопленные прямые иностранные инвестиции недружественных стран в России сократились с начала 2022 г. к октябрю 2025 г. с $481 млрд до $244 млрд, или на 49%. При этом инвестиции из дружественных или нейтральных стран выросли более чем на 50% - с $25...
 
08 апреля 2026 года 09:16

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5321,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3646,7 млрд руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 апреля составили по Российской Федерации 5321,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5113,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5446,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5224 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 апреля составили 3646,7 млрд руб. против 3709,97417 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
08 апреля 2026 года 14:33
Хлебобулочный бизнес "Макфы" за год увеличил чистую прибыль в 6 раз
АО "Смак" (Свердловская область, производитель хлебобулочных и кондитерских изделий, входит в структуру производителя макаронных изделий "Макфа") в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,11 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем в 2024 году, говорится в финансовой...    читать дальше
08 апреля 2026 года 14:24
ВТБ планирует продать все свои аграрные активы, "будем только в городе работать" - Костин
ВТБ, имеющий ряд крупных аграрных активов, планирует их продажу.

"У нас есть сельскохозяйственные (активы - ИФ), но я принял решение их продать. Все будем (продавать), будем только в городе работать", - сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума Data...    читать дальше
08 апреля 2026 года 14:15
Shinhan Bank продаст акции Samsung примерно на $2,1 млрд
Shinhan Bank может продать акции Samsung Electronics на сумму около 3,1 трлн вон ($2,1 млрд).

Банк предлагает 15 млн бумаг производителя чипов и потребительской электроники по цене от 204,395 тыс. вон до 208,605 тыс. вон, сообщается в оферте. Это представляет собой...    читать дальше
08 апреля 2026 года 14:06
ВТБ подтверждает прогноз по прибыли на 2026 г. в 600-650 млрд руб.
ВТБ планирует выполнить прогноз по чистой прибыли на этот год в 600-650 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин.

"Я думаю, что выполним. У нас по первому кварталу получается", - сказал он журналистам в кулуарах форума Data Fusion.

Ранее первый зампред...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:58
Сервисная структура ЛУКОЙЛа закроет филиал в Ираке
ООО "Эпу Сервис" (ХМАО, структура "ЛУКОЙЛа") закроет зарегистрированный в конце 2024 года филиал в Ираке, сообщается в пояснении к бухгалтерской отчетности предприятия.

"На момент формирования бухгалтерской отчетности за 2025 год обществом принято решение о закрытии...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:51
Фондовые индексы Азии продемонстрировали в среду существенный подъем
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали в среду существенный подъем на новостях о двухнедельном прекращении ударов США по Ирану и подготовке к переговорам сторон относительно условий завершения конфликта.

"Сообщается, что Пакистан попросил...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:44
ФАС изучит вопрос распространения института коллективного доминирования на участников финрынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с ЦБ РФ и Минфином изучит вопрос распространения института коллективного доминирования на участников финансового рынка, заявил заместитель руководителя ФАС Антон Тесленко.

"Совместно с Банком России и Минфином мы...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:36
Хуснуллин рассказал о наиболее вероятных вариантах модернизации семейной ипотеки
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о рассматриваемых вариантах модернизации программы "Семейная ипотека".

"Мы разные варианты смотрим уже не первый месяц. (...) Мы точно видели то, что прозвучало в рамках сегодняшних выступлений, что по ряду регионов надо...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:28
Годовая выручка ГК "Солар" в 2025 г. выросла на 15%, OIBDA снизилась на 11,3%
Выручка ГК "Солар" (головная компания группы - АО "Солар Секьюрити", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности, ИБ) по итогам 2025 года составила 25,6 млрд рублей, что на 15,3% больше аналогичного показателя 2024 года, заявил журналистам в...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:20
Соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета - Песков
В Кремле признали, что ощущают перебои с интернетом в связи с мерами по борьбе с обходами блокировок ряда ресурсов.

"Все-таки заключение должны давать специалисты, но мы, как пользователи, лишь можем констатировать: да, перебои со связью, интернетом продолжаются,...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 8 апреля снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,39 пункта (1,051%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2767,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2776,67 (-0,74%) пункта,...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:12
ФАС оценит эффективность выдачи банкам предупреждений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оценит эффективность выдачи финансовым организациям предупреждений при выявлении признаков нарушения законодательства о защите конкуренции, так как этот инструмент не всегда работает, заявил заместитель руководителя ФАС Антон...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:05
В России запущен сервис посадки на поезд по биометрии
Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ в пилотном режиме, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion.

"У нас на сегодняшний день биометрия идет на ура - причем как для безопасности, так и для сервисности. На сегодняшний день у нас...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,15/81,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,15/81,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...
08 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,35/82,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,35/82,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
08 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 90,56/94,13 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,56/94,13 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи упал на...
