Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил почти 4,6 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в 1-м квартале 2026 года, по предварительным данным, исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован...
 
ЦБ сохраняет сигнал о будущей направленности ДКП
Банк России сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), с мартовского заседания прошло не так много времени для его изменения, заявил сегодня советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии ЦБ с...
 
В Москве в 1,5 раза выросла доля свободных офисов в аренду
Объем вакантных офисных площадей, предназначенных для аренды, в качественных бизнес-центрах Москвы по итогам 1-го квартала 2026 г. увеличился год к году в 1,5 раза до 948 552 кв. м, говорится в исследовании NF Group. По данным этой компании,...
 
07 апреля 2026 года 17:50

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 апреля

7 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 8 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11746,17 (+3,27) руб./грамм; на серебро - 179,74 (+0,05) руб./грамм; на платину - 4835,85 (+1,35) руб./грамм; на палладий - 3704,11 (+1,03) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
НОВОСТИ
09 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 апреля снизилась на 0,55% и составила 53417,950 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53417,950 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 297,795 млрд руб., или на...
09 апреля 2026 года 19:17
Рост мировых цен на экспортные сырьевые товары в марте отразится на динамике платежей в течение 2-го квартала - ЦБ РФ
Увеличение мировых цен на основные экспортные сырьевые товары, произошедшее в марте, будет отражаться на динамике платежей с задержкой в течение 2-го квартала 2026 года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Рост экспортных цен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке...    читать дальше
09 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3617 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,72 коп. и составил 11,3617 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,274 руб., максимальный - 11,4375 руб. Было заключено 97779 сделок. Объем торгов составил 144328,71...
09 апреля 2026 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги снижением
Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне сомнений в дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ РФ, а также в отсутствие новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:57
Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для неквалифицированныхм инвесторов
Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам, такую правку в законопроект планируется внести ко второму чтению законопроекта, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Правительство в начале...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:39
Госдума планирует рассмотреть до конца апреля законопроект о регулировании цифровых валют
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил Совету Думы установить срок рассмотрения проекта закона о регулировании цифровых валют в первом чтении в апреле, комитет принимает заключения до середины следующей недели.

"Установить срок представления в комитет Госдумы по...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:11
Экспорт продукции АПК из Азербайджана в 1-м квартале вырос на 27%
Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в первом квартале 2026 года составил в денежном выражении $303,7 млн, что на 26,8% больше, чем в январе-марте 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Центре анализа экономических реформ и...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3601 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,33 коп. и составил 11,3601 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,29 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 23384 сделки. Объем торгов составил 45780,58 млн...
09 апреля 2026 года 17:54
Законопроекты о торговых соглашениях ЕАЭС и РФ с ОАЭ Госдума рассмотрит в ближайшее время
Рассмотрение законопроектов о ратификации торговых соглашений между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ должно состояться в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:46
Samsung планирует инвестировать $4 млрд в производство чипов во Вьетнаме
Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics намерен вложить в завод по производству чипов во Вьетнаме, пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

По данным одного из них, сумма может составить около $4 млрд.

Министерство финансов Вьетнама в...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 апреля
ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11993,37 (+383,23) руб./грамм; на серебро - 192,2 (+10,67) руб./грамм; на платину - 5207,71 (+316,13) руб./грамм; на палладий - 4001,5 (+318,34) руб./грамм.

Это автоматическое...
09 апреля 2026 года 17:39
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы демонстрируют сдержанное снижение в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные из США и корпоративные новости. Также участники рынка следят за ситуацией в Иране.

Как сообщалось, Израиль в среду продолжал наносить удары по...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 10 апреля в размере 90,8813 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 90,8813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,28 коп.

Это автоматическое сообщение.
09 апреля 2026 года 17:35
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,8366 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 77,8366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,77 коп.

Это автоматическое сообщение.
09 апреля 2026 года 17:24
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, продолжая восстанавливать потери, понесенные накануне на новостях о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Росту нефтяных цен способствуют сомнения участников рынка в устойчивости режима прекращения огня, а также в...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:02
ВТБ разместил 12,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1178 на 12,5 млрд рублей
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1178 на 12 млрд 530,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
