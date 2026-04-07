Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5446,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3709,97 млрд руб.

7 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 апреля составили по Российской Федерации 5446,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5224 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5471,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5245,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 апреля составили 3709,97 млрд руб. против 3659,29792 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.