Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5446,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3709,97 млрд руб.
07 апреля 2026 года 09:13
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5446,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3709,97 млрд руб.
7 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 апреля составили по Российской Федерации 5446,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5224 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5471,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5245,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 апреля составили 3709,97 млрд руб. против 3659,29792 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
07 апреля 2026 года 13:19
Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в прошлом году снизилась с 347,64 млрд руб. до 37,12 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился в 9,4 раза. Выручка выросла на 12,6% и составила 2,82 трлн руб. Себестоимость... читать дальше
.07 апреля 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,77 пункта (0,387%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2795,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2799,11 (+0,51%) пункта,... читать дальше
.07 апреля 2026 года 13:11
Объекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) могут быть использованы для решения вопроса энергодефицита в Сибири, сообщил на Renwex директор по энергетическим рынкам и внешним связям "Системного оператора" Андрей Катаев. "Это тот случай, где солнце и ветер могут посоревноваться с... читать дальше
.07 апреля 2026 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 81,755 руб.
Минимальное значение за месяц (с 8 марта по 7 апреля) - 81,755 руб. за доллар, максимальное значение - 89,7518 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,79 руб. Это автоматическое сообщение.
.07 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 7 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,36/81,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,36/81,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
.07 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 7 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 90,62/94,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,62/94,2 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал на 25...
.07 апреля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 7 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,3/81,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,3/81,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 15 коп., средний...
.07 апреля 2026 года 13:02
Аналитики UBS Global Wealth Management снизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец 2026 года из-за роста цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта. Индекс составит 7500 пунктов, а не 7700 пунктов, как ожидалось ранее, говорится в... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:54
Россия на фоне экономического и энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, получает значительное количество запросов на поставки энергоресурсов и ведет переговоры, чтобы извлечь из ситуации наибольшую выгоду, заявил во вторник пресс-секретарь президента... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:46
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Северсталь" на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен высокой оценкой риск-профиля отрасли, в... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:35
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повышаются сегодня после длинных выходных. В пятницу и понедельник торги на европейских биржах не проводились в связи с пасхальными праздниками. Инвесторы оценивают статданные и новые заявления президента США Дональда... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:31
Девелоперская группа "Эталон" по итогам первого квартала 2026 года увеличила объем ввода жилья в три раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 237 тыс. кв. метров, говорится в сообщении компании. Основной объём - 169 тыс. кв. метров, или 72% - пришелся на... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:23
Европейскому центральному банку (ЕЦБ), возможно, придется пойти на несколько повышений основных процентных ставок в случае продолжительного энергетического кризиса, вызванного вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Бельгии Пьер... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:15
Говорить сейчас о каком-то фундаментальном уровне рубля сложно, так как на него влияют слишком много факторов, ряд из них указывают на то, что РФ ожидает дальнейшее укрепление национальной валюты, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:07
Американская нефтеперерабатывающая компания Phillips 66 в первом квартале 2026 года зафиксировала потери в $900 млн по контрактам, использующимся для хеджирования рисков, в связи с резким ростом цен на нефть, говорится в ее сообщении для Комиссии по ценным бумагам и биржам... читать дальше
.07 апреля 2026 года 11:59
ПАО "Миллеровосельмаш" (Ростовская область) в 2025 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 84,289 млн рублей, что на 4,3% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка ПАО снизилась на 28,4%, до 164,889 млн рублей, себестоимость продаж - на... читать дальше
