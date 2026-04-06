ЦБ РФ установил курс евро с 7 апреля в размере 91,0034 руб.
Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. б/с, квота РФ вырастет на 62 тыс. б/с
06 апреля 2026 года 18:14
ЦБ РФ установил курс евро с 7 апреля в размере 91,0034 руб.
6 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 91,0034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 118,81 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
06 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 апреля выросла на 0,21% и составила 53769,105 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53769,105 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 114,157 млрд руб., или на...
.06 апреля 2026 года 19:23
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник на позитиве. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом индекса IMOEX2 на 0,1% на фоне дорожающей нефти из-за ожиданий эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также растущих фондовых... читать дальше
.06 апреля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,22 коп. и составил 11,4657 руб. Минимальный курс юаня составил 11,409 руб., максимальный - 11,5135 руб. Была заключена 112271 сделка. Объем торгов составил 128111,75...
.06 апреля 2026 года 18:55
BlackRock подала заявку на регистрацию биржевого индексного фонда (ETF), привязанного к индексу Nasdaq-100
Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, подала заявку на регистрацию биржевого индексного фонда (ETF), привязанного к индексу Nasdaq-100. Как говорится в документах компании, по данным Комиссии по ценным бумагам и... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:48
НРД получил от Минфина 6,7 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042" и замещающему выпуску
Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,7 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:40
Выдачи по льготным программам ипотеки в России в марте замедлились, выдано на 15% меньше кредитов, чем в том же месяце 2025 года, сообщается в канале с аналитикой группы ДОМ.РФ в Max. "На фоне продолжающегося цикла смягчения денежно-кредитной политики выросли выдачи по... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:32
Группа Simple, один из ведущих импортеров и дистрибьюторов вина и крепких спиртных напитков в РФ, создала на Дальнем Востоке, сообщает ООО "Симпл групп". ООО "Симпл ДВ" зарегистрировано в Приморском крае в начале апреля. Согласно отчетности компании, выручка "Симпл" в... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:24
"Инкерманский завод марочных вин" в 6 раз увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ, выручку - на 18,5%
ООО "Инкерманский завод марочных вин" (ИЗМВ, Севастополь) в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 6,2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 809,4 млн рублей, сообщается в отчете компании. Это самый высокий показатель чистой прибыли компании с 2023... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:16
ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11742,9 (-149,4) руб./грамм; на серебро - 179,69 (-2,28) руб./грамм; на платину - 4834,5 (-61,51) руб./грамм; на палладий - 3703,08 (-47,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.06 апреля 2026 года 18:14
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 91,0034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 118,81 коп. Это автоматическое сообщение.
.06 апреля 2026 года 18:14
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 78,7277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 100,16 коп. Это автоматическое сообщение.
.06 апреля 2026 года 18:13
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр торговли Пакистана Джам Камал Хан провели переговоры по вопросу заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщила пресс-служба ЕЭК. "Стороны договорились инициировать процесс... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:04
Нефтяники за март получат из бюджета 195 млрд руб. по демпферу на фоне обострения на Ближнем Востоке
Демпфер по автобензину по итогам марта, по предварительным оценкам, составит около 16 тыс. руб./т, по дизтопливу - 33 тыс. руб./т. Суммарные выплаты нефтяникам из федерального бюджета в виде демпфера могут быть в размере около 53 млрд руб. по автобензину и 142 млрд руб. по... читать дальше
.06 апреля 2026 года 17:52
Поставки мобильных телефонов в Китае в феврале снизились на 14,6% относительно того же месяца прошлого года - до 16,789 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны. Продажи... читать дальше
.06 апреля 2026 года 17:44
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте снизился до 54 пунктов по сравнению с 56,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, прогнозировали уменьшение до 55... читать дальше
.06 апреля 2026 года 17:36
Аналитики Citigroup пересмотрели свои прогнозы для сроков снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) после публикации сильных статданных по американскому рынку труда в конце прошлой недели. Эксперты банка теперь полагают, что Федрезерв в... читать дальше
