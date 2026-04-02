Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5627,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3676,95 млрд руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 апреля составили по Российской Федерации 5627,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5436,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5615,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5376 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 апреля составили 3676,95 млрд руб. против 3730,4396699999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

