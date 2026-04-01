Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
НАУФОР: допуск фининструментов на рынок нуждается в оптимизации
Ассоциация брокеров НАУФОР подготовила комментарии к докладу Банка России об оптимизации допуска финансовых инструментов на рынок.. Профучастники в целом поддержали идеи регулятора, но выступили за более радикальное упрощение, пишут...
 
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в марте выросли г/г на 27,7%, за 1-й квартал - на 6,1%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в марте 2026 года показал лучший результат за квартал и с начала года: вырос в годовом выражении на 27,7%, до 111,753 тыс. единиц, а по сравнению с февралем текущего года - на...
 
За год из теневой занятости вывели почти 1 млн россиян
В 2025 году из неформальной занятости удалось вывести почти миллион граждан России. В России созданы межведомственные комиссии и муниципальные группы для борьбы с нелегальной занятостью, в которые входят представители разных уровней власти, включая...
 
01 апреля 2026 года 17:40

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 апреля

1 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11945,31 (+114) руб./грамм; на серебро - 188,41 (+3,59) руб./грамм; на платину - 4945,73 (-69,81) руб./грамм; на палладий - 3753,36 (+17,83) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
05 апреля 2026 года 18:11
Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. б/с, квота РФ вырастет на 62 тыс. б/с
Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Следующая встреча альянса назначена на 3 мая.

Общая квота ОПЕК+ на май с учетом компенсаций со стороны стран, превысивших ранее...    читать дальше
05 апреля 2026 года 17:58
Цена минимального пасхального набора повысилась на 6%
Подготовка в Пасхе, которая в этом году выпадает на 12 апреля, обойдется россиянам в среднем в 1,2 тыс. рублей — на 6% дороже, чем год назад, подсчитали специально для "Известий" специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". В эту стоимость входят...    читать дальше
05 апреля 2026 года 17:42
Нефтяной рынок сейчас не сбалансирован, наблюдается дефицит нефтепродуктов - Новак
Нефтяной рынок сейчас не сбалансирован, наблюдается высокая разница между ценами на нефть и нефтепродукты, на рынке нефтепродуктов - высокий дефицит, что влияет на другие смежные отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" после заседания...    читать дальше
05 апреля 2026 года 17:14
Комитет ОПЕК+ не исключил длительного восстановления нефтедобычи после атак
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), в состав которого входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла, рассмотрел текущую рыночную ситуацию и подчеркнул важнейшую роль соглашения ОПЕК+ в обеспечении стабильности мировых...    читать дальше
05 апреля 2026 года 16:24
Восемь стран ОПЕК+ предварительно договорились об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с
Восемь стран ОПЕК+, ранее взявших на себя обязательство добровольно сократить добычу нефти, перед официальной онлайн-встречей принципиально договорились об увеличении квот по нефтедобыче в мае на 206 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на...    читать дальше
05 апреля 2026 года 16:04
На западе Москвы по программе реновации построят современные ЖК
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на четырех неэффективно используемых участках в Можайском районе будут построены современные ЖК по программе реновации.

"На участках построят современные жилые комплексы для реализации программы...    читать дальше
05 апреля 2026 года 14:59
Ограничения на экспорт бензина из РФ не распространяются на Абхазию, заявили в Минэнерго республики
Ограничения на экспорт бензина из России не коснется Абхазии, сообщает Минэнерго республики.

В пресс-службе ведомства напомнили, что правительство России ввело ограничения на вывоз бензина за пределы страны. "Такое решение принято для стабилизации внутренних цен на...    читать дальше
05 апреля 2026 года 14:01
Шохин: МТК "Север-Юг" сейчас мало привлекателен для бизнеса, в т.ч. из-за геополитики
Поставки через международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" и ранее рассматривались российским бизнесом скорее на перспективу, в том числе из-за высоких геополитических рисков, которые сейчас реализуются, приоритетными остаются восточное направление и, в случае ослабления...    читать дальше
05 апреля 2026 года 13:03
Геологи РФ успешно решают важные задачи, осваивая малоизученные территории, открывая новые месторождения - Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства.

"Сегодня перед геологической отраслью стоят стратегически важные задачи. Вы успешно их решаете, осваивая...    читать дальше
05 апреля 2026 года 11:57
Более 11,4 тыс. жителей 67 домов в ВАО Москвы получили квартиры по программе реновации в 2025 году
За прошлый год на востоке столицы оформление документов на новое жилье завершили участники программы реновации из 67 старых домов - более 11,4 тысячи москвичей. Это самый высокий показатель в округе с начала реализации программы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам...    читать дальше
05 апреля 2026 года 11:04
За полный запрет электросамокатов выступают 51% жителей Петербурга и 45% Москвы
Половина жителей (51%) Петербурга уверены, что необходимо вводить полный запрет передвижения на электросамокатах. Среди москвичей сторонников этой меры 45%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

45% экономически активных москвичей...    читать дальше
05 апреля 2026 года 10:02
В Бутырском районе Москвы появится бизнес-центр площадью в 42,9 тыс. кв. м с архитектурным решением в стиле индустриальной эстетики
Согласовано архитектурно-градостроительное решение бизнес-центра в Огородном проезде, 20, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский. Офисное здание будет состоять из двух корпусов восьми и 15 этажей общей площадью 42,9 тысячи...    читать дальше
05 апреля 2026 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 апреля в размере 79,7293 руб., евро - 92,1915 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 79,7293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 60,39 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 92,1915 руб. По сравнению с...
04 апреля 2026 года 17:59
В Абхазии введут официальный реестр отелей
Официальный реестр отелей будет введен в Абхазии с осени этого года, сообщил министр туризма республики Астамур Логуа на международном экономическом форуме "Абхазия инвестиции в будущее".

Для местных предпринимателей "предусмотрен специальный переходный период, который...    читать дальше
04 апреля 2026 года 17:31
Орбан и Фицо договорились о совместных действиях в попытке убедить ЕС снять ограничения на поставки энергоресурсов из РФ
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо в телефонной беседе договорились о совместных действиях в попытке убедить руководство ЕС снять ограничения на поставки нефти и газа из России. "Мы обращаемся к Брюсселю (с требованием) незамедлительно снять санкции и...    читать дальше
04 апреля 2026 года 17:03
Россия и Абхазия обсуждают предложения по дальнейшему развитию социально-экономического сотрудничества
Предложения, касающиеся дальнейшего развития экономического взаимодействия России и Абхазии, входят в повестку встречи сопредседателей межправительственной комиссии РФ и Абхазии по социально-экономическому сотрудничеству, завил вице-премьер России Александр Новак. Новак отметил,...    читать дальше
