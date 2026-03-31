.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 марта в размере 81,2955 руб., евро - 93,4369 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Что нового готовит россиянам апрель
С апреля рассрочку будут давать только на полгода, а не на год или более, как раньше. Но зато ее можно будет в любой момент погасить. Об этом и других законодательных изменениях апреля, пишет "Российская газета". Начинает действовать порядок...
 
За год предложение квартир в аренду в России выросло на 20%
В 1-м квартале т.г. общий объем предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в крупных городах России увеличился на 21% к предыдущим трем месяцам и на 20% -относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании компании "Циан"....
 
Власти хотят автоматически заводить дела на бизнес
Минтруд прорабатывает инициативу об автоматическом возбуждении дел в отношении компаний, пишут "Известия". Это будет касаться нарушений, когда работодатели не отправляют в Соцфонд сведения о своих сотрудниках. Работодатели обязаны подавать в...
 
31 марта 2026 года 08:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 марта в размере 81,2955 руб., евро - 93,4369 руб.

 0  
31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 81,2955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,12 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 93,4369 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,22 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
31 марта 2026 года 08:25
Федрезерв по-прежнему привержен задаче по возврату инфляции к целевым 2%
Федеральная резервная система (ФРС) США по-прежнему привержена задаче по возврату инфляции к целевым 2%, заявил ее председатель Джером Пауэлл в ходе конференции в Гарвардском университете.

"Мы вернем инфляцию к 2%... мы нацелены достичь этого на стабильной основе", -...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 08:21
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно
Американские фондовые индексы завершили разнонаправленным изменениями торги в понедельник. Инвесторы продолжали внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в конфликт вступили йеменские хуситы, угрожая поставкам через Красное море.

В свою очередь...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 08:15
Проведение операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля
Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписал 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, до 1 июля...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 08:09
Рынки акций Европы завершили торги на позитиве
Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали европейские статданные и геополитические новости.

Как стало известно в понедельник, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в марте составил 96,6 пункта. В...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 08:03
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2
Российский рынок акций начал торги утренней сессии на МосБирже слабым ростом индекса IMOEX2 на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, роста металлов и стабилизации нефти.

К 07:01 мск индекс МосБиржи подрос на 0,04% и составил 2801,79...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 08:00
ВТБ разместит 1 апреля однодневные бонды серии КС-4-1172 на 100 млрд рублей
1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1172 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 08:00
.
30 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 марта снизилась на 0,09% и составила 54495,011 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54495,011 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 48,919 млрд руб., или на...
.
30 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7404 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,38 коп. и составил 11,7404 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,678 руб., максимальный - 11,864 руб. Было заключено 76587 сделок. Объем торгов составил 110840,05...
.
30 марта 2026 года 19:14
Банки РФ в январе-феврале увеличили выдачу ипотечных кредитов в 2 раза
Банки РФ в январе-феврале 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 715,1 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (354,0 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

В феврале 2026 года спрос на ипотечном рынке...    читать дальше
.
30 марта 2026 года 19:08
Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС - на 0,2%
Российский рынок акций завершил торги в плюсе вслед за металлами и нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию.

В Азии в понедельник...    читать дальше
.
30 марта 2026 года 18:57
Майские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются, июньский контракт продолжает дорожать
Майские фьючерсы на нефть марки Brent, торги которыми завершаются во вторник, перешли к небольшому снижению вечером в понедельник, при этом более активно торгуемый июньский контракт, а также североамериканская марка WTI продолжают активно дорожать.

Трейдеры и инвесторы...    читать дальше
.
30 марта 2026 года 18:48
Страны G7 готовы предпринять необходимые шаги, чтобы обеспечить стабильность на рынке энергоносителей
Страны "группы семи" готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить стабильность на рынке энергоносителей, говорится в заявлении министров финансов государств G7. "Мы готовы принять все необходимые меры в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе для...    читать дальше
.
30 марта 2026 года 18:40
НМТП увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2025 году на 5,4%
Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ выросла в 2025 г. по сравнению с 2024 г. на 5,4%, до 40,786 млрд руб., сказано в отчете компании.

Выручка составила 37,344 млрд руб., что на 11,1% выше показателя 2024 г.

Объем...    читать дальше
.
30 марта 2026 года 18:28
Американский биржевой оператор Nasdaq с мая обновит правила расчета индекса Nasdaq 100
Американский биржевой оператор Nasdaq с мая обновит правила расчета индекса Nasdaq 100, пишет Reuters.

В частности, он хочет сократить сроки включения в индекс компаний c высокой капитализацией. Сейчас крупным эмитентам, вышедшим на биржу Nasdaq, приходится долго этого...    читать дальше
.
30 марта 2026 года 18:07
Угличская фабрика ГК "Мелком" в 2025 году нарастила производство мяса перепелов на 12%
Угличская птицефабрика (входит в ГК "Мелком"), крупнейший в РФ производитель перепелиной продукции, в 2025 году произвела 985 тонн мяса перепелов, что на 12% больше, чем в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы. Валовое производство перепелиных яиц увеличилось на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.