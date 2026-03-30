Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5390 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3833,05 млрд руб.

30 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 марта составили по Российской Федерации 5390 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5157,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5464,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5249,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 марта составили 3833,05 млрд руб. против 3825,51818 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

