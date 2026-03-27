ЦБ РФ установил курс евро с 28 марта в размере 93,4247 руб.
Распределение допдоходов компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке обсуждались на встрече РСПП и Путина
27 марта 2026 года 17:40
ЦБ РФ установил курс евро с 28 марта в размере 93,4247 руб.
27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 93,4247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 157,91 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
27 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 марта снизилась на 1,00% и составила 54543,929 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 54543,929 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 551,447 млрд руб., или на...
.27 марта 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,24 коп. и составил 11,7266 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6295 руб., максимальный - 11,8465 руб. Было заключено 126727 сделок. Объем торгов составил...
.27 марта 2026 года 19:03
Российский рынок акций завершил торги разнонаправленной динамикой индексов вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию В Азии в пятницу преобладала... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:57
- Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") по РСБУ в 2025 году составила 7,3 млрд рублей против 12,5 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 1,7 раза. Выручка сократилась на... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:51
Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. в первом квартале 2026 финансового года зафиксировал чистую прибыль, нарастив выручку до рекорда, при этом второй показатель и скорректированная прибыль оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:46
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел по поводу цен на их продукцию. Как говорится в сообщении ведомства, анализ рынка проводится после публикаций о подорожании моторных масел. "До 10... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:35
Владимир Дмитриев, возглавлявший в 2004-2016 годах Внешэкономбанк, исключен из американского санкционного списка, следует из сообщения OFAC. В SDN List финансист пробыл почти четыре года, при этом включен туда Дмитриев был как член совета директоров Газпромбанка... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:19
Индекс потребительского доверия в США в марте понизился до 53,3 пункта по сравнению с 56,6 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали уменьшения показателя до 54 пунктов, по... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:08
Еврокомиссия (ЕК) по поручению Евросовета разрабатывает целенаправленные временные меры для решения проблемы роста цен на энергоносители, заявил член ЕК по экономике Валдис Домбровскис. "ЕК представит предложения по снижению налоговых ставок на электроэнергию и... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,59 коп. и составил 11,7087 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6245 руб., максимальный - 11,7975 руб. Было заключено 53478 сделок. Объем торгов составил 83941,45...
.27 марта 2026 года 17:51
Повышение ставки ЕЦБ вероятно, если война на Ближнем Востоке не завершится к июню - глава ЦБ Бельгии
Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется принять меры, если война США с Ираном не завершится к июню, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Бельгии Пьер Вунш. Руководители ЕЦБ готовы ужесточить денежно-кредитную политику, однако не хотят спешить... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:42
ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11626,2 (-426,88) руб./грамм; на серебро - 175,55 (-17,66) руб./грамм; на платину - 4875,94 (-273,2) руб./грамм; на палладий - 3579,34 (-207,26) руб./грамм. Это автоматическое...
.27 марта 2026 года 17:40
Масштабы и последствия войны против Ирана возросли, Ормузский пролив и энергетическая инфраструктура стран Ближнего Востока продолжают подвергаться обстрелам, в результате цены на энергоносители резко выросли, что чревато для Европы "глубокой неопределенностью" и "стагфляционным... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:40
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 81,1443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,71 коп. Это автоматическое сообщение.
.27 марта 2026 года 17:40
.27 марта 2026 года 17:29
АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" ("Волга-флот") в 2025 году получило чистый убыток в размере 6,1 млрд рублей против чистой прибыли в 1 млрд рублей в 2024 году, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка по итогам прошлого года сократилась на 34,2%,... читать дальше
