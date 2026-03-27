Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5464,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3825,52 млрд руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 марта составили по Российской Федерации 5464,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5249,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5537,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5312,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 марта составили 3825,52 млрд руб. против 3852,59321 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

