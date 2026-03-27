.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5464,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3825,52 млрд руб.
.
Распределение допдоходов компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке обсуждались на встрече РСПП и Путина
27 марта 2026 года 09:53
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5464,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3825,52 млрд руб.
|0
27 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 марта составили по Российской Федерации 5464,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5249,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5537,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5312,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 марта составили 3825,52 млрд руб. против 3852,59321 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 марта 2026 года 14:23
Алгоритмы по выявлению дропперских операций совместно с Банком России применяют более 100 крупных коммерческих банков, это способствовало снижению таких операций втрое, сообщил первый заместитель руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Максим... читать дальше
.27 марта 2026 года 14:15
Более 90% мазута убрано на пляжах Анапы, они будут открыты к 1 июня, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриж до Высокого Берега официально... читать дальше
.27 марта 2026 года 14:07
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в пятницу незначительными и разнонаправленными изменениями. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%. "Рынок, похоже, реагирует на глубокую неопределенность относительно того, как будут... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:59
Совет директоров Челябинвестбанка рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 апреля одобрить решение о выплате финальных дивидендов по итогам 2025 года на сумму 540,27 млн рублей из расчета 0,27 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в материалах... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:51
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,94% - до 69686 руб./т, на Регуляр-92 увеличились на 0,66%, до 66367 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями...
.27 марта 2026 года 13:43
Банк России обсуждает вопрос о том, чтобы не применять в течение определенного периода времени меры к микрофинансовым компаниям (МФК) за невыполнение условий закона по выдаче займов с использованием биометрии, заявил директор департамента небанковского кредитования Банка России... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:35
В Совбезе РФ предложили предусмотреть господдержку выхода российских соцсетей и мессенджеров на зарубежные рынки
Комитет научно-экспертного совета Совбеза РФ рассмотрел вопросы защиты и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре, креативных и творческих индустриях, сообщила пресс-служба СБ РФ в пятницу. "Основное внимание было уделено созданию и продвижению... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:27
Доля договоров ОСАГО, заключенных с водителями-физлицами, владеющими легковыми автомобилями, составляет 84,6% в общем количестве годовых договоров "автогражданки" - такие данные приводит Банк России, описывая ключевые факторы в ОСАГО. Данные представлены ЦБ по состоянию... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:19
Минцифры РФ подготовило комплекс мер по развитию российской индустрии компьютерных игр, позволяющие разработчикам пользоваться существующими льготами для ИТ-компаний, в том числе - налоговыми, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Ключевая задача -... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,49 пункта (0,442%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2810,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2829,69 (+0,23%) пункта,... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:14
Европейские фондовые индексы в пятницу снижаются из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке, который усиливает инфляционные опасения и перспективы роста мировой экономики. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:46 МСК... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:11
Дефицит государственного бюджета Франции в 2025 году сократился до 5,1% ВВП с 5,8% ВВП годом ранее, свидетельствуют данные национального статистического института Insee. Правительство ставило целью снижение дефицита до 5,4% ВВП. Бюджет Франции на текущий год... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 27 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,45/82,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,45/82,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 90 коп., средний...
.27 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 27 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,66/83,96 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,66/83,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи...
.27 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 27 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 93,19/96,77 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,19/96,77 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 76 коп., Cредний курс продажи упал на...
.27 марта 2026 года 13:02
Федрезерв может избавиться от $2 трлн активов, не потревожив рынки, считает член совета управляющих ФРС
Федеральная резервная система США может в конечном счете сократить объем активов на своем балансе на $2 трлн с текущих уровней, не вызвав потрясений на рынке, полагает член совета управляющих ФРС Стивен Миран. По его словам, для разгрузки балансовой ведомости Центробанк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.