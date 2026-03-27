Распределение допдоходов компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке обсуждались на встрече РСПП и Путина
27 марта 2026 года 08:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 марта в размере 82,1314 руб., евро - 95,0038 руб.
27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 82,1314 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,41 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 95,0038 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,19 руб.
28 марта 2026 года 17:35
В Москве на улице Маршала Воробьева появятся жилые дома и учебно-воспитательный комплекс в рамках программы КРТ
Между столичным Департаментом градостроительной политики и правообладателями трех участков в районе Строгино на северо-западе столицы заключен договор о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. "Город заключил с... читать дальше
.28 марта 2026 года 16:12
Бывший генеральный директор "Связьинвеста" Евгений Юрченко не исключает возможность увеличить долю владения в ВТБ до 10%. "Наверное, доля в 10% может быть некой задачей, да. Но она по времени (достижения показателя) будет занимать какой-то период", - сообщил Юрченко "Интерфаксу"... читать дальше
.28 марта 2026 года 14:39
Самые высокие зарплаты в 2025 году в легпроме получали менеджеры по продукту - до 260 тыс. руб.; на втором месте - арт-директора - 250 тыс.
Самую высокую заработную плату среди специалистов в индустрии моды и легкой промышленности в разрезе ритейла и продаж в 2025 году предлагали менеджерам по продукту - 129 тыс. рублей, при этом зарплата доходила до 261,4 тыс. рублей. Об этом "Российской газете" рассказали в... читать дальше
.28 марта 2026 года 12:58
Правительство выделило более 340 млн руб. Белгородской и Курской областям на оказание поддержки жителям
Правительство России выделило дополнительное финансирование Белгородской и Курской областям на оказание поддержки жителям, говорится в сообщении правительства. Так, из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 млн рублей на оказание... читать дальше
.28 марта 2026 года 12:01
Завод по производству двигателей ООО "Хендэ Виа Рус" (подразделение южнокорейского концерна Hyundai, Санкт-Петербург) в 2025 году получил прибыль впервые с 2021 года, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году составила 5,549 млрд... читать дальше
.28 марта 2026 года 11:23
ПАО "Ставропольэнергосбыт" в 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере более 1,2 млрд рублей, что на 0,4% больше результата прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка увеличилась на 17,1% и превысила 32 млрд рублей. В том числе,... читать дальше
.28 марта 2026 года 11:08
Руководство американского Citigroup Inc. рассматривает возможность покупки другого банка, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, топ-менеджеры Citi в последние месяцы обсуждают приобретение крупного американского регионального банка с целью значительного... читать дальше
.28 марта 2026 года 10:47
Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") по МСФО в 2025 году составила 7,3 млрд рублей против 10,6 млрд рублей годом ранее, говорится в консолидированной отчетности компании. Таким образом, показатель в прошлом году снизился на 31%. Выручка сократилась на... читать дальше
.28 марта 2026 года 10:28
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, ФАС, Петербургской биржи, отраслевых компаний поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026... читать дальше
.28 марта 2026 года 09:47
Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в 2025 году составила 19 млрд рублей против 31,8 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель в прошлом году снизился в 1,7 раза. Выручка... читать дальше
.28 марта 2026 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 81,1443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,71 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 93,4247 руб. По сравнению с...
.27 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 марта снизилась на 1,00% и составила 54543,929 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 54543,929 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 551,447 млрд руб., или на...
.27 марта 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,24 коп. и составил 11,7266 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6295 руб., максимальный - 11,8465 руб. Было заключено 126727 сделок. Объем торгов составил...
.27 марта 2026 года 19:03
Российский рынок акций завершил торги разнонаправленной динамикой индексов вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию В Азии в пятницу преобладала... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:57
- Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") по РСБУ в 2025 году составила 7,3 млрд рублей против 12,5 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 1,7 раза. Выручка сократилась на... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:51
Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. в первом квартале 2026 финансового года зафиксировал чистую прибыль, нарастив выручку до рекорда, при этом второй показатель и скорректированная прибыль оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
