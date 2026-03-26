ЦБ РФ установил курс евро с 27 марта в размере 95,0038 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 95,0038 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 119,41 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55095,376 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 174,339 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,58 коп. и составил 11,859 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6755 руб., максимальный - 11,993 руб. Было заключено 144925 сделок. Объем торгов составил 192420,08...

.

Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне снижения металлов и данных Росстата об ускорении инфляции, сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся к $107 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и... читать дальше

.

"Норильский никель" может увеличить отгрузки в Китай по Северному морскому пути (СМП) на 1-1,5 млн тонн в случае развития Восточного коридора, заявил журналиста глава компании Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП. "Полагаю, что у нас несколько увеличатся перевозки по... читать дальше

.

Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в 2025 г. упала в 22 раза и составила 2,3 млрд руб. против 50,7 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании. Показатель EBITDA холдинга РЖД в 2025 г. вырос на 16,9% и составил 1 трлн 59,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA... читать дальше

.

Стоимость барреля Brent в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке может вырасти до $150 и продержаться на таком уровне около полугода, считает основатель "РуссНефти" Михаил Гуцериев. "Я не думаю, что 200 (долларов за баррель), но 150 и больше может... читать дальше

.

Приостановка операций с валютой/золотом на рынке в рамках бюджетного правила затянется, так как нужно время, чтобы факторы, влияющие на их параметры, прояснились, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых... читать дальше

.

Нью-Йорк сохранил лидерство в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в очередном обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI). Финансовая столица США занимает первую строчку в... читать дальше

.

Аналитики S&P Global Ratings ухудшили прогноз роста экономики еврозоны и Великобритании в 2026 году до 1%. Ранее ожидался подъем на 1,2% в еврозоне и на 1,4% в Британии, говорится в отчете агентства. Начало войны на Ближнем Востоке и ее влияние на цены на нефть и газ стали... читать дальше

.

Чистая прибыль АО "Роснано" в 2025 году составила 4,96 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2024 году, говорится в отчете компании. Выручка сократилась в 3,9 раза - до 2,2 млрд рублей с 8,4 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 653,3 млн рублей, снизившись в 2,9 раза.... читать дальше

.

Банк России 27 марта 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 150-летию Союза театральных деятелей РФ, говорится в сообщении ЦБ. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19,15 коп. и составил 11,8846 руб. Минимальный курс юаня составил 11,737 руб., максимальный - 11,991 руб. Было заключено 13955 сделок. Объем торгов составил 33347,85...

.

Средний размер премиальных в банках Уолл-стрит увеличился в 2025 году на 6% - до $246,9 тыс., говорится в заявлении главы контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк Томаса Динаполи. Это новый рекорд за всю историю подсчета показателя, то есть с 1987 года. По... читать дальше

.

Принцип балльной оценки локализации для доступа к мерам господдержки, который впервые начал применяться в российской промышленности именно в автопроме, целесообразно распространить и на все другие индустриальные сферы, считает председатель комитета РСПП по регуляторной политике,... читать дальше

.

Чистая прибыль НЛМК по МСФО по итогам 2025 года упала в 1,9 раза - до 63,1 млрд рублей по сравнению с 121,8 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 15%, до 831,4 млрд рублей. Аналитики в среднем ожидали годовую выручку компании на...

.

ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12053,08 (+599,12) руб./грамм; на серебро - 193,21 (+11,63) руб./грамм; на платину - 5149,14 (+239,06) руб./грамм; на палладий - 3786,6 (+171,51) руб./грамм.

.