.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5537,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3852,59 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Что может стимулировать ЦБ активнее снижать ставку
Траектория ключевой ставки ЦБ РФ на 2026 год может оказаться ниже из-за слабой динамики ВВП, изменения цены отсечения в бюджетном правиле и более крепкого курса рубля, но пока решения по денежно-кредитной политике (ДКП) укладываются в прогноз ВТБ,...
 
Автообмен информацией между ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы может заработать в 2027 г.
Механизм обмена информацией между ЦБ РФ и ФНС, который призван устранить пробелы в налоговом контроле за доходами граждан, как ожидается, заработает в следующем году, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. О...
 
ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи
ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи, это поможет гражданам выйти из трудной жизненной ситуации вместо обращения за займами, пишут "Ведомости". Банк России счел «интересной» идею депутатов провести в отдельных...
 
26 марта 2026 года 09:13

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5537,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3852,59 млрд руб.

 0
26 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 марта составили по Российской Федерации 5537,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5312,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5728,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5534,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 марта составили 3852,59 млрд руб. против 3860,53541 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 марта 2026 года 16:16
Правительство Германии не исключает замедление роста ВВП страны в 2026 году до 0,5%
Правительство Германии опасается, что темпы роста экономики страны в текущем году могут упасть вдвое, до 0,5% с ожидавшихся ранее 1%, в самом негативном сценарии развития ближневосточного кризиса, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В менее...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 26 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,97 пункта (0,492%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2826,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2847 (+0,24%) пункта,...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 16:08
Международные резервы РФ за неделю сократились на $26,4 млрд
Международные резервы России на 20 марта составили $776,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 13 марта международные резервы равнялись $803,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $26,4 млрд, или на 3,3%, в основном из-за отрицательной...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 26 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,04/85,22 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,04/85,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи...
.
26 марта 2026 года 15:58
Госдума приняла в 1-м чтении законлпроект об отмене обязательного аудита личных фондов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности для личных фондов, в том числе международных личных фондов, сохраняя эту обязанность для общественно полезных фондов при поступлении имущества свыше 3 млн руб....    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:49
Потанин: вопрос о выплате "Норникелем" дивидендов за 2025 год "непрофессионально" рассматривать только на основании финпоказателей
Вопрос о выплате "Норильским никелем" дивидендов за 2025 год "непрофессионально" рассматривать только на основании финансовых показателей, не учитывая возможность направить денежный поток на погашение долга или реализацию проектов роста из инвестпрограммы, заявил "Интерфаксу"...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:41
"Циан" планирует в 3-м квартале выплатить дивиденды в размере 50 руб. на акцию
МКПАО "Циан" подтвердила планы по выплате дивидендов в размере 50 рублей на акцию, которая состоится в III квартале, говорится в сообщении компании. "В дополнение предусмотрена еще одна выплата дивиденда за 2026 год, о размерах и сроках которой проинформируем отдельно", -...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:33
Европарламент одобрил торговую сделку ЕС и США с рядом поправок
Депутаты Европарламента сегодня 417 голосами против 154 одобрили прошлогоднюю торговую сделку ЕС и США с рядом поправок, пишет The Wall Street Journal. Поправки, в частности, предусматривают снижение пошлин на американские товары только в случае выполнения сделки...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:30
В пятницу, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 13,89 млрд руб.
В пятницу, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 13,89 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:30
В пятницу, 27 марта, ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций на общую сумму 42,34 млрд руб.
В пятницу, 27 марта, ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций на общую сумму 42,34 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:25
Почти треть россиян советуется с ИИ перед крупной покупкой
Опрос компании "АльфаСтрахование" выяснил, что 32% россиян советуются с нейросетями перед крупными покупками - от техники до путешествий. Почти половина - 47% - опрошенных используют искусственный интеллект для сравнения товаров и поиска более выгодных предложений, а 29%...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:14
Набиуллина поддержала идею создания рабочей группы для выработки решений по проблеме обманутых заемщиков ИЖС
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею создания рабочей группы для выработки решений по проблеме обманутых заемщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также предложила установить требования к застройщикам, работающим с кредитными...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:06
Вопрос изъятия ресурсной ренты в ряде отраслей можно обсуждать в увязке с инвестциклом компаний
Идею изъятия дополнительных доходов в ряде отраслей на фоне роста цен можно обсудить, но этот вопрос надо увязать с инвестиционным циклом компаний из этих секторов, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Несколько вопросов прозвучало по поводу...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 14:58
Срок нахождения в базе данных ЦБ о мошенниках при повторном попадании может составить три года
Срок нахождения в базе данных Банка России о мошенниках при первом включении в нее может составить один год, а при повторном - три года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Банки вправе блокировать доступ к онлайн-банку для лиц, чьи...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 14:49
Азиатские рынки акций завершили торги снижением
Азиатские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке. США продолжают настаивать, что ведут мирные переговоры с Ираном, тогда как Тегеран дает понять, что не намерен напрямую общаться с...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 26 марта снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,45 пункта (0,333%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2830,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2847 (+0,24%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.