Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5537,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3852,59 млрд руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 марта составили по Российской Федерации 5537,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5312,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5728,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5534,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 марта составили 3852,59 млрд руб. против 3860,53541 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

