Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7032 руб.
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
В ЦБ РФ назвали ограниченным вклад повышения НДС в инфляцию
Вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. "Всех беспокоило, как повышение НДС и в целом весь комплекс налоговых...
 
Недружественные страны лишились в РФ свыше $600 млрд доходов
Компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Если в 2021 г. они заработали более $280 млрд, то в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд...
 
Вклад креативных отраслей в ВВП увеличится до 7,7% в 2036 году
Минэкономразвития готовится внести в правительство проект Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года. Целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки вклад креативных отраслей увеличится с нынешних 4,2% до 7,7% ВВП в 2036...
 
25 марта 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7032 руб.

 0  
25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,99 коп. и составил 11,7032 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,8395 руб. Была заключена 98351 сделка. Объем торгов составил 125282,6 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,83 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
25 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 марта снизилась на 0,31% и составила 55269,715 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55269,715 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 171,745 млрд руб., или на...
25 марта 2026 года 19:30
Производство сахара в РФ в январе-феврале выросло на 21,3%
Сахарные заводы РФ в январе-феврале произвели 486 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В феврале производство составило 77,8 тыс. тонн, что на 10,7% меньше, чем год назад. К февралю переработка...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:27
Яйца в РФ с 17 по 23 марта подорожали на 1,8%, с начала года - на 18,7%
Рост цен на яйца в РФ за неделю с 17 по 23 марта составил 1,8%, сообщил Росстат. За предыдущий период с 11 по 16 марта (шесть дней) цены повысились на 1,7%.

С начала года яйца в РФ подорожали на 18,7%.

Цены на другие продукты питания тоже росли, но меньшими...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:20
Снижение цен на огурцы в РФ с 17 по 23 марта замедлилось до 5,8%
Цены на огурцы в РФ за период с 17 по 23 марта снизились на 5,8%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущим периодом (с 11 по 16 марта, 6 дней), когда огурцы подешевели на 7,6%, темпы снижения замедлились.

Остальная плодоовощная продукция продолжает дорожать,...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:17
Цены производителей на бензин в феврале выросли на 4,8%
Цены производителей на бензин в РФ в феврале 2026 года перешли к росту, повысившись на 4,8%, после снижения на 18,3% в январе 2026 года, на 11,6% в декабре и на 9,6% в ноябре 2025 года, сообщил Росстат в среду.

До этого цены производителей на бензин росли на 4,4% в...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:15
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 марта на уровне 5,83%
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 марта на уровне 5,83%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 17 по 23 марта инфляция составила 0,19%. На продовольственные товары цены росли умеренным...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:12
В феврале долги по зарплате в РФ выросли на 8,3%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец февраля 2026 г. составила 2 млрд 009,8 млн рублей и по сравнению с январем выросла на 153,9 млн рублей, или на 8,3%, сообщил Росстат.

Относительно февраля 2025 года долги по зарплате увеличились на 799,3...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:10
В 1-м квартале потребительская уверенность в РФ продолжила постепенное снижение
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2026 года понизился на 1 процентный пункт (п.п.), до минус 12%, после минус 11% в 4-м квартале 2025 года, минус 9% в 3-м квартале, минус 8% во 2-м квартале, минус 11%...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:07
За период с 17 по 23 марта рост цен на бензин в РФ ускорился до 0,36%
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 17 по 23 марта 2026 г. на 0,36%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 16 марта бензин подорожал на 0,25%.

С начала года бензин по состоянию на 23 марта подорожал на 2,77%, почти догнав...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:05
За период с 17 по 23 марта инфляция составила 0,19%
Инфляция в РФ с 17 по 23 марта 2026 года составила 0,19%, сообщил Росстат. За период с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) инфляция составила 0,08%.

С начала марта цены выросли на 0,41%, с начала года - на 2,78%.

В марте 2025 года цены выросли на 0,65%, с...    читать дальше
25 марта 2026 года 19:02
Индекс МосБиржи подрос на 0,1%, индекс РТС - на 0,4%
Российский фондовый рынок завершил торги в среду зеленой зоне.

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением незначительным индекса IMOEX2. Основная сессия на Мосбирже началась незначительным ростом индексов.

Днем рынок акций сохранял смешанную динамику...    читать дальше
25 марта 2026 года 18:56
Финансовый комитет Госдумы вернул авторам проект о повышении лимитов ОСАГО, готовит более амбициозную инициативу
Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение вернуть авторам законопроект о повышении лимитов выплат по ОСАГО, внесенный группой депутатов от КПРФ, из-за отсутствия заключения правительства. Это следует из текста решения, опубликованного в среду в электронной базе данных...    читать дальше
25 марта 2026 года 18:50
Нефть остается в минусе
Цены на нефть остаются в минусе в ходе торгов вечером после выхода данных о запасах в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:37 мск снизился на $3,75 (3,59%), до $100,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI...    читать дальше
25 марта 2026 года 18:42
Barclays повысил прогноз S&P 500 на конец года до 7650 пунктов
Аналитики Barclays повысили прогноз значения американского фондового индекс S&P 500 на конец текущего года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7400 пунктов.

Существенный подъем прибыли компаний, особенно технологических, и устойчивый экономический рост перевесят...    читать дальше
25 марта 2026 года 18:35
В феврале годовая инфляция в Петербурге ускорилась до 5,88%
Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в феврале 2026 года составила 5,88% против 4,72% в январе, сообщила пресс-служба Северо-Западного главного управления ЦБ РФ. При этом годовая инфляция в регионе в минувшем месяце практически соответствует уровню по стране в целом...    читать дальше
