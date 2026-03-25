Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6931 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,649 руб., максимальный - 11,741 руб. Было заключено 13426 сделок. Объем торгов составил 34003,53 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7395 руб. за юань.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,64 коп. и составил 11,6931 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55269,715 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 171,745 млрд руб., или на...

Сахарные заводы РФ в январе-феврале произвели 486 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. В феврале производство составило 77,8 тыс. тонн, что на 10,7% меньше, чем год назад. К февралю переработка... читать дальше

Рост цен на яйца в РФ за неделю с 17 по 23 марта составил 1,8%, сообщил Росстат. За предыдущий период с 11 по 16 марта (шесть дней) цены повысились на 1,7%. С начала года яйца в РФ подорожали на 18,7%. Цены на другие продукты питания тоже росли, но меньшими... читать дальше

Цены на огурцы в РФ за период с 17 по 23 марта снизились на 5,8%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим периодом (с 11 по 16 марта, 6 дней), когда огурцы подешевели на 7,6%, темпы снижения замедлились. Остальная плодоовощная продукция продолжает дорожать,... читать дальше

Цены производителей на бензин в РФ в феврале 2026 года перешли к росту, повысившись на 4,8%, после снижения на 18,3% в январе 2026 года, на 11,6% в декабре и на 9,6% в ноябре 2025 года, сообщил Росстат в среду. До этого цены производителей на бензин росли на 4,4% в... читать дальше

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 марта на уровне 5,83%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 17 по 23 марта инфляция составила 0,19%. На продовольственные товары цены росли умеренным... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,99 коп. и составил 11,7032 руб. Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,8395 руб. Была заключена 98351 сделка. Объем торгов составил 125282,6 млн...

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец февраля 2026 г. составила 2 млрд 009,8 млн рублей и по сравнению с январем выросла на 153,9 млн рублей, или на 8,3%, сообщил Росстат. Относительно февраля 2025 года долги по зарплате увеличились на 799,3... читать дальше

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2026 года понизился на 1 процентный пункт (п.п.), до минус 12%, после минус 11% в 4-м квартале 2025 года, минус 9% в 3-м квартале, минус 8% во 2-м квартале, минус 11%... читать дальше

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 17 по 23 марта 2026 г. на 0,36%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 16 марта бензин подорожал на 0,25%. С начала года бензин по состоянию на 23 марта подорожал на 2,77%, почти догнав... читать дальше

Инфляция в РФ с 17 по 23 марта 2026 года составила 0,19%, сообщил Росстат. За период с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) инфляция составила 0,08%. С начала марта цены выросли на 0,41%, с начала года - на 2,78%. В марте 2025 года цены выросли на 0,65%, с... читать дальше

Российский фондовый рынок завершил торги в среду зеленой зоне. Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением незначительным индекса IMOEX2. Основная сессия на Мосбирже началась незначительным ростом индексов. Днем рынок акций сохранял смешанную динамику... читать дальше

Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение вернуть авторам законопроект о повышении лимитов выплат по ОСАГО, внесенный группой депутатов от КПРФ, из-за отсутствия заключения правительства. Это следует из текста решения, опубликованного в среду в электронной базе данных... читать дальше

Цены на нефть остаются в минусе в ходе торгов вечером после выхода данных о запасах в США. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:37 мск снизился на $3,75 (3,59%), до $100,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI... читать дальше

Аналитики Barclays повысили прогноз значения американского фондового индекс S&P 500 на конец текущего года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7400 пунктов. Существенный подъем прибыли компаний, особенно технологических, и устойчивый экономический рост перевесят... читать дальше

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в феврале 2026 года составила 5,88% против 4,72% в январе, сообщила пресс-служба Северо-Западного главного управления ЦБ РФ. При этом годовая инфляция в регионе в минувшем месяце практически соответствует уровню по стране в целом... читать дальше

