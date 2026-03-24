Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
В РФ отложены 9 из 10 проектов по внедрению генеративного ИИ
В России до стадии полноценного внедрения дошли лишь 7-10% пилотных проектов бигтехкомпаний, запущенных в 2025 г. и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов. Остальные 90%...
 
Около миллиона подержанных авто купили россияне с начала года
Россияне начали активно покупать подержанные машины. Рынок авто с пробегом в 5 раз превысил сегмент новых машин в России. За первые 2 месяца этого года россияне купили 848,9 тыс. подержанных автомобилей, пишут "Известия". По новым же транспортным...
 
Как МСП адаптируются к росту налоговой нагрузки и падению выручки
В этом году большинство малых и средних предприятий (МСП) из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки столкнулось с ухудшением ведения бизнеса, показалаи результаты опроса "Опоры России" о последствиях изменения налоговых условий, пишет...
 
24 марта 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7194 руб.

 0  
24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,70 коп. и составил 11,7194 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,631 руб., максимальный - 11,7825 руб. Было заключено 22728 сделок. Объем торгов составил 30299,09 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,631 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
24 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 марта снизилась на 0,11% и составила 55441,460 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55441,460 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,894 млрд руб., или на...
24 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7231 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,38 коп. и составил 11,7231 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6445 руб., максимальный - 11,798 руб. Было заключено 140147 сделок. Объем торгов составил 176288,48...
24 марта 2026 года 19:09
Рынок акций РФ вырос на 0,2-1,3%
Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне стабилизации нефти (фьючерс на нефть Brent торговался выше $103 за баррель) в ожидании новостей вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:59
ЦБ РФ считает своевременным увеличение лимита выплат в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в 4 раза
Банк России считает своевременным увеличение лимита выплат в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в 4 раза, с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, и поддержит такую инициативу, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании профильных комитетов...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:53
Цены на энергорынке РФ с поставкой на среду показали разнонаправленные изменения
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 25 марта, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 0,99%, до 2296,98 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 4,85%, до 2136,08...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:46
"ЭЛ5-Энерго" останется публичной компанией после завершения реорганизации
ПАО "ЭЛ5-Энерго" останется публичной компанией после завершения реорганизации, сообщается в ее пресс-релизе по итогам раскрытия отчетности по МСФО за 2025 год.

"ПАО "ЭЛ5-Энерго" планирует сохранить публичный статус и по окончании процесса реорганизации будет...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:39
"Русагротранс" повысил прогноз экспорта пшеницы в марте до 4,6-4,7 млн тонн
Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогноз экспорта пшеницы в марте до 4,6-4,7 млн тонн с прежних 4,3-4,5 млн тонн. Как сообщили "Интерфаксу" в центре, оценка выросла на фоне высоких темпов экспорта. С 1 по 23 марта отгружено около 3,6 млн тонн пшеницы.

В то же...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:31
Иранские власти начали взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив
Иранские власти приступили к сбору платы с экипажей судов за транзит через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам лиц, знакомых с темой, платеж в размере $2 млн за одно судно пытаются взимать в зависимости от конкретного случая, что по сути...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:25
ЦБ РФ поддерживает проект о реабилитации должников в банкротстве
Банк России поддерживает разработанные Минэкономразвития изменения в законодательство о банкротстве, касающиеся усиления роли реабилитационных процедур, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы (Банк России) активно поддерживаем, чтобы тот законопроект, который...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:17
Угольные компании РФ готовят программы финансового оздоровления
Угольные компании РФ готовят программы финансового оздоровления, Минэнерго до конца апреля 2026 г. направит эти программы в ФНС, которая будет принимать решение о предоставлении рассрочек на уплату НДПИ и страховых взносов, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:09
В ЦБ назвали совет нефтяникам погашать долги за счет допдоходов от цен разумной стратегией
Совет президента РФ компаниям нефтегазовой сферы погашать долги за счет дополнительных доходов от цен на энергоносители - не признак их закредитованности, а просто разумная стратегия, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Накануне, выступая на совещании...    читать дальше
24 марта 2026 года 18:01
Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в 2025 году выросла более чем в 2 раза
ПАО "ЭЛ5-Энерго" в прошлом году увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза - до 10,693 млрд руб. после прибыли в 4,542 млрд руб. в 2024 году, сообщается в отчетности компании.

Показатель EBITDA в 2025 году вырос на 31,4% и составил почти 17,8 млрд руб. после 13,5 млрд...    читать дальше
24 марта 2026 года 17:53
Росстандарт в текущем году продолжит проверки автомобилей на соответствие техрегламенту
Плановые и внеплановые проверки на предмет соответствия техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), по итогам которых в прошлом году в РФ была, в частности, приостановлена реализация грузовиков ряда китайских марок,...    читать дальше
24 марта 2026 года 17:45
ЦБ РФ: нелегальные криптообменники могут столкнуться как с административной, так и уголовной ответственностью
Законопроект о легализации криптовалют в РФ предполагает, что к криптообменникам, которые не войдут в специальный реестр и не "обелятся", могут быть применены как административные, так и уголовные меры ответственности, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе...    читать дальше
24 марта 2026 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 марта
ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11625,36 (-385,02) руб./грамм; на серебро - 175 (-15,51) руб./грамм; на платину - 4927,36 (-279,49) руб./грамм; на палладий - 3769,05 (-5,79) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
