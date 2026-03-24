Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5688,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3868,52 млрд руб.

24 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 марта составили по Российской Федерации 5688,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5481,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5342 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5148,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 марта составили 3868,52 млрд руб. против 3940,6931099999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.