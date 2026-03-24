Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
В РФ отложены 9 из 10 проектов по внедрению генеративного ИИ
В России до стадии полноценного внедрения дошли лишь 7-10% пилотных проектов бигтехкомпаний, запущенных в 2025 г. и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов. Остальные 90%...
 
Около миллиона подержанных авто купили россияне с начала года
Россияне начали активно покупать подержанные машины. Рынок авто с пробегом в 5 раз превысил сегмент новых машин в России. За первые 2 месяца этого года россияне купили 848,9 тыс. подержанных автомобилей, пишут "Известия". По новым же транспортным...
 
Как МСП адаптируются к росту налоговой нагрузки и падению выручки
В этом году большинство малых и средних предприятий (МСП) из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки столкнулось с ухудшением ведения бизнеса, показалаи результаты опроса "Опоры России" о последствиях изменения налоговых условий, пишет...
 
24 марта 2026 года 09:05

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5688,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3868,52 млрд руб.

24 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 марта составили по Российской Федерации 5688,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5481,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5342 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5148,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 марта составили 3868,52 млрд руб. против 3940,6931099999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
24 марта 2026 года 14:06
Чистый убыток "Центральной ППК" по РСБУ в 2025 году составил 296,8 млн руб. против прибыли годом ранее
Чистый убыток крупнейшего российского пригородного ж/д перевозчика - АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) - по РСБУ составил в 2025 г. 296,8 млн руб. против чистой прибыли в размере 10,1 млн руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка ЦППК...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:48
Совет директоров"МОЭК" утвердил инвестпланы компании на 2026-2028 годы в размере 121,7 млрд руб
Совет директоров ПАО "МОЭК" утвердил инвестпланы компании на 2026-2028 гг. в размере примерно 121,7 млрд руб. без НДС, следует из сообщения компании.

В частности, инвестиции на этот год "в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и не связанных с...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:39
Только 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха
Лишь 14% городов мира смогли претворить в жизнь в 2025 году рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о допустимом уровне загрязнения воздуха, сообщает во вторник швейцарская компания IQAir, подготовившая ежегодный доклад о качестве воздуха. "Только 14% городов...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:30
Европейские фондовые индексы меняются незначительно и разнонаправленно
Рынки акций крупнейших стран Западной Европы не показывают единой динамики во вторник, инвесторы оценивают статданные, новости компаний и продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Несколько объектов энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары,...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:22
РФ в 2025 г. увеличила производство товарной аквакультуры на 3%
Производство товарной аквакультуры в РФ 2025 году составило 393,3 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2024 году (380,6 тыс. тонн), сообщается в презентации Росрыболовства, представленной на заседании общественного совета при ведомстве во вторник.

"По итогам прошлого года...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 24 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,41 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2827,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2837,13 (+0,13%) пункта, минимальное - 2826,42...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:14
Ford отзывает более 254,6 тыс. внедорожников в США
Ford Motor отзывает 254,64 внедорожников в США из-за проблем с камерами заднего вида, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA). Проблемы с программным обеспечением могут привести к потере изображения с камеры заднего вида и...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:05
Вопрос об изменении бюджетного правила находится в проработке
Вопрос об изменении бюджетного правила находится в проработке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это-прерогатива правительства, в том числе, эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства, эти вопросы...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 24 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,4/85,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,4/85,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 185 коп., Cредний курс продажи...
24 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 24 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 92,54/98,43 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,54/98,43 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 170 коп., Cредний курс продажи упал на...
24 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 24 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,3/82,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,3/82,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 110 коп., средний...
24 марта 2026 года 12:41
Выкуп акций Toyota Industries признан успешным
Предложение холдинговой компании Toyota Asset Preparatory Co. о выкупе акций производителя промышленных товаров Toyota Industries по цене 20,6 тыс. иен (около $130) за акцию было успешно принято, говорится в сообщении Toyota Industries.

В течение срока действия оферты,...    читать дальше
24 марта 2026 года 12:33
Сборы агростраховщиков РФ выросли в прошлом году на 9,9%, выплаты - на 29,4%
Общие сборы российских агростраховщиков в 2025 году увеличились на 9,9% к уровню 2024 года и составили почти 15 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России.

В частности, премии по агрострахованию, осуществляемому с господдержкой, составили почти 13 млрд рублей,...    читать дальше
24 марта 2026 года 12:22
24 марта 2026 года 12:14
"Группа ЛСР" в прошлом году снизила чистую прибыль по РСБУ в 5,5 раза
ПАО "Группа ЛСР" в 2025 году сократило чистую прибыль по РСБУ на 82% по сравнению с показателем 2024 года - до 9,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка упала в 3,5 раза - до 18,5 млрд рублей. Себестоимость продаж в прошлом году уменьшилась в 2,5 раза -...    читать дальше
24 марта 2026 года 12:06
"Росатом" начал заливку бетона на АЭС в Узбекистане
Бетонные работы начаты на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н, сообщила пресс-служба "Росатома".

Старт работам дали представители...    читать дальше
Страница 1 из 19
