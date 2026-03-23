Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Оценка роста ВВП РФ в 2026 году в 0,5-1,5% пока сохраняется
Экономическая активность в РФ в начале 2026 года складывается ниже ожиданий ЦБ на 1-й квартал, но в целом прогноз по росту ВВП на 2026 год в 0,5-1,5% пока сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания...
 
На первичном рынке жилья распродано всего 32% площади
В последние годы всё меньше квартир продается в новостройках в год их ввода в эксплуатацию, подсчитали для "Известий" аналитики на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Если в феврале 2021 года в проектах было...
 
Минэнерго и ФАС против механизма "вези или плати" на железной дороге
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступили против фиксации в уставе железнодорожного транспорта возможности использования механизма "вези или плати" во взаимоотношениях между РЖД и грузоотправителями. Об этом "Ведомостям"...
 
23 марта 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8769 руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30,33 коп. и составил 11,8769 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7845 руб., максимальный - 12,03 руб. Было заключено 113622 сделки. Объем торгов составил 196454,59 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9105 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
23 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 марта снизилась на 1,43% и составила 55501,354 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 55501,354 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 805,817 млрд руб., или на...
23 марта 2026 года 19:08
Индекс МосБиржи завершил основную сессию снижением на 1,1%, индекс РТС вырос на 1,5%
Российский рынок акций завершил основную сессию без единой динамики индексов.

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,5%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 6,5%, китайский Shanghai...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:53
ФАС сможет регулировать региональные энерготарифы напрямую при неисполнении субъектами РФ ее решений
ФАС получила полномочия формирования энерготарифов вместо регионов в случае неоднократного невыполнения ими федеральных решений, соответствующий закон был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в закон "Об электроэнергетике" и...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:47
Вклад туризма в ВВП России в 2025 году превысил 3%
Вклад туристской отрасли в ВВП в 2025 году, по предварительной оценке, составил 3,1%, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"У нас по 2025 году ожидается больше трех процентов, 3,1% наша оценка предварительная первая", - сказал он на пресс-конференции в...
23 марта 2026 года 18:44
Показатель по выпуску светлых нефтепродуктов могут включить в отраслевые документы
Минэнерго анализирует включение в отраслевые документы показателя по выпуску светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов в Совете Федерации в ходе круглого стола "Анализ результатов...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:40
США начнут выпускать из SPR по 1-1,5 млн б/с нефти, увеличивая до 3 млн б/с
США, обещавшие высвободить из стратегических нефтяных резервов 172 млн б/с нефти для снижения цен на нефть, подскочивших из-за конфликта США, Израиля и Ирана, начнут продавать по 1-1,5 млн б/с, доведя объем до 3 млн б/с, передает агентство Reuters слова главы Минэнерго Криса...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:37
Минфин перечислил НРД 5,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2029" и замещающему выпуску
Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,5 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2029 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:32
Трамп полагает, что ослабление санкций в отношении иранской нефти не принесет выгоду Тегерану
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что смягчение санкций против поставок нефти Ираном не поможет Тегерану в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке.

"Любое небольшое количество денег, что получит Иран, никак не повлияет на войну. Но я хочу, чтобы система...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:24
Путин подписал закон об изменении правил выплаты банкротам средств от продажи ипотечного жилья
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что обанкротившийся гражданин сможет получить 10% от выручки с продажи ипотечной недвижимости для обеспечения его вместе с членами семьи жильем, но не более суммы внесенных платежей банку, а также остаток средств после...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:16
Нефть остается в минусе после заявлений Трампа
Цены на нефть остаются в глубоком минусе вечером в пятницу, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 мск опустилась на $10,91 (9,72%) от уровня закрытия пятницы, до $101,28 за...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:16
Причины тоорможения роста внутреннего туризма назвало Минэкономразвития.
Последствия ЧП в Анапе, ограничения в аэропортах и укрепление рубля привели к замедлению спроса на внутренний туризм, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Темпы роста внутреннего туризма несколько снизились относительно высоких 10-15%, которые...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:08
Кредит экономике РФ в феврале показал умеренный рост после сезонного снижения в январе - ЦБ
Требования банков к экономике в феврале выросли на умеренные 0,4% после сезонного уменьшения в январе на 0,5%, говорится в комментарии Банка России.

Основным фактором роста требований к экономике по-прежнему была динамика корпоративного кредитования. Рост требований...    читать дальше
23 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8764 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30,52 коп. и составил 11,8764 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,782 руб., максимальный - 12,0345 руб. Было заключено 33570 сделок. Объем торгов составил 46288,11...
23 марта 2026 года 17:56
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 марта
ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12010,38 (-413,34) руб./грамм; на серебро - 190,51 (+2,28) руб./грамм; на платину - 5206,85 (-18,82) руб./грамм; на палладий - 3774,84 (-108,63) руб./грамм.

Это автоматическое...
23 марта 2026 года 17:55
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 марта в размере 81,8763 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 81,8763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 212,19 коп.

Это автоматическое сообщение.
Страница 1 из 19
