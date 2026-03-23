Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Оценка роста ВВП РФ в 2026 году в 0,5-1,5% пока сохраняется
Экономическая активность в РФ в начале 2026 года складывается ниже ожиданий ЦБ на 1-й квартал, но в целом прогноз по росту ВВП на 2026 год в 0,5-1,5% пока сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания...
 
На первичном рынке жилья распродано всего 32% площади
В последние годы всё меньше квартир продается в новостройках в год их ввода в эксплуатацию, подсчитали для "Известий" аналитики на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Если в феврале 2021 года в проектах было...
 
Минэнерго и ФАС против механизма "вези или плати" на железной дороге
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступили против фиксации в уставе железнодорожного транспорта возможности использования механизма "вези или плати" во взаимоотношениях между РЖД и грузоотправителями. Об этом "Ведомостям"...
 
23 марта 2026 года 10:56

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5342 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3940,69 млрд руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 марта составили по Российской Федерации 5342 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5148,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5162,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4966,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 марта составили 3940,69 млрд руб. против 4012,21416 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
23 марта 2026 года 11:30
Китайская Zijin Gold получит контроль над конкурирующей Chifeng
Китайская Zijin Gold International Co., дочерняя компания Zijin Mining Group, получит контрольный пакет акций Chifeng Jilong Gold Mining Co.

Zijin Gold купит существующие акции золотодобытчика, котируемые в материковом Китае, и новые акции, которые будут выпущены в...    читать дальше
23 марта 2026 года 11:18
В феврале средний размер потребкредита в РФ вырос на 21,5% в годовом выражении
В феврале 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 167,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% (в феврале 2025 года - 137,6 тыс. руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных...    читать дальше
23 марта 2026 года 11:05
Ослабление курса рубля не привело к падению спроса в РФ на зарубежные туры
Ослабление курса рубля к доллару и евро пока не привело к падению спроса в РФ на зарубежные туры, но туристы стали снижать продолжительность отдыха и уровень отелей, а также чаще сразу оплачивать туры без рассрочек, сообщает Российский союз туриндустрии...    читать дальше
23 марта 2026 года 10:52
Tesla и SpaceX построят в Техасе крупный завод по выпуску чипов
Американские Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине (штат Техас), заявил главный исполнительный директор обеих компаний Илон Маск.

"Или мы построим Terafab, или у нас не будет чипов", - сказал он о проекте на мероприятии в этом...    читать дальше
23 марта 2026 года 10:44
Золото, серебро и платина падают примерно на 10%
Цены на драгоценные металлы резко снижаются в понедельник на фоне укрепления курса доллара США к основным мировым валютам.

К 10:25 мск котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex упали на 9,7%, до $4131 за унцию. Это минимум с ноября 2026...    читать дальше
23 марта 2026 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 23 марта растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,71 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2867,6 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,02 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
23 марта 2026 года 10:25
Poste Italiane хочет купить Telecom Italia
Итальянская почтовая служба Poste Italiane направила официальное предложение о покупке телекоммуникационного гиганта Telecom Italia за 10,8 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе Poste Italiane, она предлагает акционерам Telecom Italia 0,167 евро денежными средствами и...    читать дальше
23 марта 2026 года 10:17
Белозеров переназначен главой РЖД еще на 5 лет
Гендиректор и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров переназначен главой компании еще на пять лет, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Белозеров возглавил...    читать дальше
23 марта 2026 года 10:10
Рубль растет в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль растет на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9515 руб. (-6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,56 коп. ниже уровня...
23 марта 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 23 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,2/87,78 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,2/87,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 160 коп., Cредний курс продажи упал...
23 марта 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась повышением индексов на 0,2%
Основная сессия на Мосбирже началась повышением индексов на фоне подорожавшей нефти из-за военных действий на Ближнем Востоке, негативной динамики внешних фондовых площадок и металлов, а также продолжающейся паузы в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию....    читать дальше
23 марта 2026 года 09:53
Россия увеличивает поставки льняного масла в Чили
РФ в январе-феврале 2026 года отгрузила в Чили более 2,6 тыс. тонн льняного масла на сумму свыше $3,1 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт". Показатели за два месяца уже превысили половину поставок за весь прошлый год. В 2025 году на чилийский рынок было...    читать дальше
23 марта 2026 года 09:27
Доллар укрепляется к основным мировым валютам
Курс доллара США укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в понедельник.

На этой неделе не ожидается публикации ключевых статданных, кроме данных по инфляции в Великобритании, и внимание рынка обращено на конфликт на Ближнем Востоке. Военные действия в...    читать дальше
23 марта 2026 года 09:15
Цены на энергорынке I зоны в РФ обновили исторический максимум
Свободные цены на энергорынке РФ в период с 16 по 22 марта изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 4%, до рекордных 2451,41 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 3,15%, до 2261 руб./МВт.ч, на Дальнем Востоке...    читать дальше
23 марта 2026 года 09:07
Азиатские фондовые индексы начали новую неделю падением
Азиатские фондовые индексы падают сегодня, инвесторов продолжает беспокоить ситуация на Ближнем Востоке.

Американо-израильская военная кампания против Ирана длится уже четвертую неделю, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается.

В ночь на воскресенье...    читать дальше
