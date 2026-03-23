ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 83,9982 руб., евро - 97,2886 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 97,2886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,31 коп.

23 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 83,9982 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,97 коп.

Китайская Zijin Gold International Co., дочерняя компания Zijin Mining Group, получит контрольный пакет акций Chifeng Jilong Gold Mining Co. Zijin Gold купит существующие акции золотодобытчика, котируемые в материковом Китае, и новые акции, которые будут выпущены в...

В феврале 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 167,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% (в феврале 2025 года - 137,6 тыс. руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных... читать дальше

Ослабление курса рубля к доллару и евро пока не привело к падению спроса в РФ на зарубежные туры, но туристы стали снижать продолжительность отдыха и уровень отелей, а также чаще сразу оплачивать туры без рассрочек, сообщает Российский союз туриндустрии... читать дальше

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 марта составили по Российской Федерации 5342 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5148,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

Американские Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине (штат Техас), заявил главный исполнительный директор обеих компаний Илон Маск. "Или мы построим Terafab, или у нас не будет чипов", - сказал он о проекте на мероприятии в этом...

Цены на драгоценные металлы резко снижаются в понедельник на фоне укрепления курса доллара США к основным мировым валютам. К 10:25 мск котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex упали на 9,7%, до $4131 за унцию. Это минимум с ноября 2026...

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,71 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2867,6 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,02 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего...

Итальянская почтовая служба Poste Italiane направила официальное предложение о покупке телекоммуникационного гиганта Telecom Italia за 10,8 млрд евро. Как говорится в пресс-релизе Poste Italiane, она предлагает акционерам Telecom Italia 0,167 евро денежными средствами и...

Гендиректор и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров переназначен главой компании еще на пять лет, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Белозеров возглавил...

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль растет на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9515 руб. (-6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,56 коп. ниже уровня...

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,2/87,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 160 коп., Cредний курс продажи упал...

Основная сессия на Мосбирже началась повышением индексов на фоне подорожавшей нефти из-за военных действий на Ближнем Востоке, негативной динамики внешних фондовых площадок и металлов, а также продолжающейся паузы в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.... читать дальше

РФ в январе-феврале 2026 года отгрузила в Чили более 2,6 тыс. тонн льняного масла на сумму свыше $3,1 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт". Показатели за два месяца уже превысили половину поставок за весь прошлый год. В 2025 году на чилийский рынок было... читать дальше

Курс доллара США укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в понедельник. На этой неделе не ожидается публикации ключевых статданных, кроме данных по инфляции в Великобритании, и внимание рынка обращено на конфликт на Ближнем Востоке. Военные действия в...

Свободные цены на энергорынке РФ в период с 16 по 22 марта изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 4%, до рекордных 2451,41 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 3,15%, до 2261 руб./МВт.ч, на Дальнем Востоке... читать дальше

Азиатские фондовые индексы падают сегодня, инвесторов продолжает беспокоить ситуация на Ближнем Востоке. Американо-израильская военная кампания против Ирана длится уже четвертую неделю, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается. В ночь на воскресенье...

