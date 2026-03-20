Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Оценка роста ВВП РФ в 2026 году в 0,5-1,5% пока сохраняется
Экономическая активность в РФ в начале 2026 года складывается ниже ожиданий ЦБ на 1-й квартал, но в целом прогноз по росту ВВП на 2026 год в 0,5-1,5% пока сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания...
 
Возможна ли рецессия российской экономики
В России вероятность экономической рецессии сейчас высокая. Об этом говорится в последней аналитической записке "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков" Центра макроэкономического анализа и...
 
Регионы ответят за нарушения с бюджетными кредитами
Некоторые регионы неэффективно используют инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе отчета о работе ведомства за 2025 г. в Госдуме. По его словам, ряд субъектов не выполняет ни одного из четырех...
 
20 марта 2026 года 17:49

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 83,9982 руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 83,9982 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,97 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
20 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 марта снизилась на 0,31% и составила 56307,171 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56307,171 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 174,342 млрд руб., или на...
20 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1802 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,45 коп. и составил 12,1802 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,002 руб., максимальный - 12,423 руб. Было заключено 229144 сделки. Объем торгов составил 348789,95...
20 марта 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, индекс РТС вырос на 0,9%
Российский рынок акций завершил торги без единой динамики. Индекс МосБиржи снизился. Реакция на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,0% годовых) оказалась нейтральной. Индекс РТС вырос.

Совет директоров Банка России в...    читать дальше
20 марта 2026 года 18:49
Российская Urals начала продаваться в Индию с премией в $3,9 за баррель по сравнению с дисконтом в $12 за баррель в начале марта
Российская нефть Urals с доставкой в индийские порты начала продаваться с премией в $3,9 за баррель по сравнению с дисконтом в $12 за баррель, наблюдавшимся в начале марта, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Сама котировка Urals dap West Coast India по...    читать дальше
20 марта 2026 года 18:42
Цены на нефть продолжают расти
Нефть продолжает дорожать вечером в пятницу. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается три недели. Израиль и Иран обменялись атаками в пятницу, при этом ранее пострадал НПЗ в Кувейте.

В то же время давление на котировки оказывают заявления министра финансов США Скотта...    читать дальше
20 марта 2026 года 18:40
Из-за конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании отменяют все больше рейсов
Глобальные авиаперевозки по-прежнему серьезно нарушены из-за войны в Иране, которая привела к закрытию ключевых ближневосточных аэропортов, включая Дубай, Доху и Абу-Даби. Агентство Reuters приводит последние данные об отменах крупнейших авиакомпаний мира.

Греческая...    читать дальше
20 марта 2026 года 18:31
Amazon разрабатывает ИИ-смартфон
Американская Amazon.com Inc. разрабатывает мобильный телефон под кодовым названием Transformer, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, разработкой занято подразделение устройств и сервисов. Предполагается, что новый телефон сможет синхронизироваться с голосовым...    читать дальше
20 марта 2026 года 18:23
Член совета управляющих ФРС Боуман поддерживает три снижения ставки в 2026 году
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман по-прежнему ожидает трех снижений ключевой ставки в текущем году. "Конечно, я спрогнозировала три снижения до конца 2026 года с целью поддержки рынка труда, - сказала она в интервью Fox Business. - Пока...    читать дальше
20 марта 2026 года 18:15
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в прошлом году сократился на 3%
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2025 году составил 2,8 млн человек, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Арсланбек Алибеков.

Как сообщалось, в 2024 году международный аэропорт Махачкалы обслужил 2,9 млн человек. Таким образом, показатель...
20 марта 2026 года 18:07
Глава Goldman Sachs полагает, что конфликт на Ближнем Востоке не помешает росту M&A-активности
Активность в сфере слияний и поглощений (M&A) в этом году повысится, несмотря на вызванные конфликтом на Ближнем Востоке перебои, считает главный исполнительный директор американского банка Goldman Sachs Group Дэвид Соломон.

"Широкие экономические последствия военных...    читать дальше
20 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1816 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,49 коп. и составил 12,1816 руб.

Минимальный курс юаня составил 12 руб., максимальный - 12,45 руб. Было заключено 34145 сделок. Объем торгов составил 68536,43 млн...
20 марта 2026 года 17:50
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 марта
ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12423,72 (-859,55) руб./грамм; на серебро - 188,23 (-26,16) руб./грамм; на платину - 5225,67 (-409,55) руб./грамм; на палладий - 3883,47 (-352,49) руб./грамм.

Это автоматическое...
20 марта 2026 года 17:49
ЦБ РФ установил курс евро с 21 марта в размере 97,2886 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 97,2886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,31 коп.

Это автоматическое сообщение.
20 марта 2026 года 17:48
Прибыль оператора VIP-залов "Шереметьево" в 2025 году выросла на 35%
Чистая прибыль ООО "Шереметьево ВИП", управляющего бизнес-залами в одноименном московском аэропорту, выросла в 2025 году на 35%, до 3,7 млрд руб., говорится в отчетности компании по РСБУ.

Выручка увеличилась на 30,5% в сравнении с предыдущим годом, достигнув 11,6 млрд...    читать дальше
20 марта 2026 года 17:39
В январе рост пассажиропотока аэропорта "Пулково" составил 4,2%
Аэропорт "Пулково" (Петербург) в январе 2026 года обслужил 1,49 млн пассажиров против 1,43 млн за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс". Таким образом, за первый месяц текущего года показатель вырос на...    читать дальше
Страница 1 из 19
