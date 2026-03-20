Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5162,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4012,21 млрд руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 марта составили по Российской Федерации 5162,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4966,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4977,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4779,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 марта составили 4012,21 млрд руб. против 4034,97508 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.