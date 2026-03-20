Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Возможна ли рецессия российской экономики
В России вероятность экономической рецессии сейчас высокая. Об этом говорится в последней аналитической записке "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков" Центра макроэкономического анализа и...
 
Регионы ответят за нарушения с бюджетными кредитами
Некоторые регионы неэффективно используют инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе отчета о работе ведомства за 2025 г. в Госдуме. По его словам, ряд субъектов не выполняет ни одного из четырех...
 
ФТС готова поднять бюджетные сборы от внешней торговли
Минфин рассматривает расширение возможностей сбора таможенных платежей в качестве "значительного резерва" для пополнения бюджета и способа обеления экономики, следует из выступлений на прошедшей 19 марта коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС)....
 
20 марта 2026 года 09:29

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5162,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4012,21 млрд руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 марта составили по Российской Федерации 5162,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4966,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4977,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4779,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 марта составили 4012,21 млрд руб. против 4034,97508 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
20 марта 2026 года 13:56
Импорт Китаем гречихи из РФ в январе-феврале вырос на треть
Китай в январе-феврале импортировал гречихи из РФ на $14,3 млн, что на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на ГТУ КНР. В натуральном выражении импорт вырос на 17%, до 45 тыс. тонн.

В феврале РФ поставила...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:47
Рубль не изменился к юаню после решения ЦБ понизить ключевую ставку
Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15%.

Такое решение было ожидаемо рынком. Большинство аналитиков ожидало снижения ставки именно на 50 базисных...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:45
ЦБ РФ подтвердил прогноз инфляции на текущий год на уровне 4,5-5,5%
Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%, ждет снижения устойчивой инфляции вблизи 4% во втором полугодии, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

В 2027 году и далее годовая...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:39
Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается
Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания Совета директоров.

"Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года....    читать дальше
20 марта 2026 года 13:33
Банк России снизил ставку до 15% годовых
Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:28
Россия перенаправит энергоресурсы в случае отказа от него европейских стран на альтернативные рынки
Россия перенаправит свой газ в случае отказа от него европейских стран на новые растущие рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будет признано, что альтернативные, новые растущие рынки, которые сейчас очень нуждаются в энергоресурсах - и в...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:21
Европейские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Европейские фондовые индексы в пятницу меняются без единой динамики, при этом завершая в минусе третью неделю подряд. Рынки остаются чувствительными к геополитическим новостям, которые могут усилить волатильность, отмечают аналитики.

Трейдеры продолжают оценивать итоги...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 20 марта растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,61 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2882,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2889,27 (+0,71%) пункта,...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:14
Минпромторг РФ предлагает начать обязательную маркировку автозапчастей с сентября
Минпромторг России предлагает начать обязательную маркировку автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) в России с 1 сентября 2026 года.

Как сообщила пресс-служба министерства,...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:05
Аналитики Goldman и Morgan Stanley уже не прогнозируют изменение ставки Банком Англии в текущем году
Аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley больше не прогнозируют изменения ставки Банком Англии в 2026 году. Ранее они предполагали, что в этом году будут два понижения, но теперь ожидают сохранения денежно-кредитной политики без изменений на протяжении длительного...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 20 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 84,44/89,77 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,44/89,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи...
20 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 20 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 95,88/101 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,88/101 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал на 37...
20 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 20 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 84,5/87,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,5/87,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...
20 марта 2026 года 12:57
В РФ сборы по страхованию имущества юрлиц выросли в прошлом году на 12,9%, выплаты - на 0,7%
Общие сборы по страхованию имущества юрлиц в РФ в 2025 году увеличились на 12,9% и достигли 170,3 млрд рублей, свидетельствуют данные статистики Банка России.

Выплаты по этой линии бизнеса по итогам 2025 года выросли на 0,7% и составили 65,5 млрд рублей. Уровень выплат...    читать дальше
20 марта 2026 года 12:49
Китай в январе-феврале нарастил импорт пшеницы в РФ в 4,7 раза
Китай в январе-феврале этого года импортировал из РФ пшеницы на $5,98 млн, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 году (на $1,27 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В феврале закупки снизились до $704,6 тыс. с $878 тыс....    читать дальше
20 марта 2026 года 12:43
En+ Group в 2025 году снизила производство электроэнергии на 9,6%
Производство электроэнергии En+ Group в 2025 г. снизилось на 9,6% по сравнению с 2024 г., до 82 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка ГЭС сократилась на 11,4%, до 65,3 млрд кВт.ч, что обусловлено пониженной водностью.

Снижение генерации было во многом сбалансировано...    читать дальше
