20 марта 2026 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5162,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4012,21 млрд руб.
|0
20 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 марта составили по Российской Федерации 5162,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4966,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4977,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4779,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 марта составили 4012,21 млрд руб. против 4034,97508 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментарии ИА «Финмаркет» ответственности не несет.
20 марта 2026 года 13:56
Китай в январе-феврале импортировал гречихи из РФ на $14,3 млн, что на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на ГТУ КНР. В натуральном выражении импорт вырос на 17%, до 45 тыс. тонн. В феврале РФ поставила... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:47
Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15%. Такое решение было ожидаемо рынком. Большинство аналитиков ожидало снижения ставки именно на 50 базисных... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:45
Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%, ждет снижения устойчивой инфляции вблизи 4% во втором полугодии, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. В 2027 году и далее годовая... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:39
Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания Совета директоров. "Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года.... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:33
Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых. "Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:28
Россия перенаправит свой газ в случае отказа от него европейских стран на новые растущие рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если будет признано, что альтернативные, новые растущие рынки, которые сейчас очень нуждаются в энергоресурсах - и в... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:21
Европейские фондовые индексы в пятницу меняются без единой динамики, при этом завершая в минусе третью неделю подряд. Рынки остаются чувствительными к геополитическим новостям, которые могут усилить волатильность, отмечают аналитики. Трейдеры продолжают оценивать итоги... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,61 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2882,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2889,27 (+0,71%) пункта,... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:14
Минпромторг России предлагает начать обязательную маркировку автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) в России с 1 сентября 2026 года. Как сообщила пресс-служба министерства,... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:05
Аналитики Goldman и Morgan Stanley уже не прогнозируют изменение ставки Банком Англии в текущем году
Аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley больше не прогнозируют изменения ставки Банком Англии в 2026 году. Ранее они предполагали, что в этом году будут два понижения, но теперь ожидают сохранения денежно-кредитной политики без изменений на протяжении длительного... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 20 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 84,44/89,77 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,44/89,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи...
.20 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 20 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 95,88/101 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,88/101 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал на 37...
.20 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 20 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 84,5/87,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,5/87,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...
.20 марта 2026 года 12:57
Общие сборы по страхованию имущества юрлиц в РФ в 2025 году увеличились на 12,9% и достигли 170,3 млрд рублей, свидетельствуют данные статистики Банка России. Выплаты по этой линии бизнеса по итогам 2025 года выросли на 0,7% и составили 65,5 млрд рублей. Уровень выплат... читать дальше
.20 марта 2026 года 12:49
Китай в январе-феврале этого года импортировал из РФ пшеницы на $5,98 млн, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 году (на $1,27 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В феврале закупки снизились до $704,6 тыс. с $878 тыс.... читать дальше
.20 марта 2026 года 12:43
Производство электроэнергии En+ Group в 2025 г. снизилось на 9,6% по сравнению с 2024 г., до 82 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка ГЭС сократилась на 11,4%, до 65,3 млрд кВт.ч, что обусловлено пониженной водностью. Снижение генерации было во многом сбалансировано... читать дальше
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
