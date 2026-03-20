ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,8379 руб., курс евро - в размере 96,9155 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 96,9155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 224,92 коп.

20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 84,8379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 171,20 коп.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением поддержать налоговыми льготами и госфинансированием российские IT-компании, говорится в сообщении пресс-службы Миронова. "Предлагаю создать... читать дальше

По специальности, полученной в вузе, работают 44% экономически активных россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob. Еще 21% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью,... читать дальше

Свыше 40 судов и кораблей переданы заказчикам за прошлый год Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), заявил гендиректор корпорации Андрей Пучков. "За прошлый год сдано беспрецедентное количество судов и кораблей - более 40 единиц. Такой успех стал результатом масштабных... читать дальше

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий переходный период до 1 сентября 2030 г., в течение которого допускается использование слов "фермерский" и "фермер" при маркировке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, не... читать дальше

Американская Nvidia Corp. в прошлом году выплатила $16,76 млрд в виде корпоративных налогов (налогов на прибыль) в США, установили The Wall Street Journal и Calcbench в рамках анализа раскрытий порядка 1,1 тыс. американских компаний, которые осуществлялись по новым правилам.... читать дальше

Количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) на конец 2025 года составило 579 организаций, что несколько ниже показателя 2024 года (584 организации), следует из отчета ЦБ РФ за 2025 год. Банк России в прошлом году продолжил... читать дальше

РФ в январе-феврале экспортировала в Китай замороженной говядины на $26,9 млн против $13,2 млн за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В феврале этого мяса было поставлено на $14 млн, что в 2,2 раза... читать дальше

Банк России в 2025 году получил 184,8 млрд рублей убытка против 199,5 млрд рублей прибыли в 2024 году, следует из годового отчета ЦБ. Убыток ЦБ объясняет уменьшение процентных доходов от операций рефинансирования при сохранении процентных расходов по операциям... читать дальше

Количество активных счетов, открытых с использованием биометрических данных, в 2025 году достигло 2,3 млн, говорится в годовом отчете ЦБ РФ. В целом в структуре активных клиентских счетов доля счетов с дистанционным доступом выросла на 16 процентных пунктов и к концу... читать дальше

Великобритания в феврале зафиксировала дефицит бюджета в размере 14,3 млрд фунтов стерлингов ($19,03 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Показатель увеличился на 2,2 млрд фунтов по сравнению с февралем прошлого года и оказался... читать дальше

Объемы подозрительных операций в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 млрд руб., с 90 млрд руб. в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ РФ. Объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) благодаря платформе "Знай своего... читать дальше

Денежная масса (агрегат М2) в РФ в феврале 2026 года увеличилась на 2,5%, до 131,1 трлн рублей, после сокращения в январе на 1,4%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежной массы на 1 марта 2026 года увеличился до 11,4% с 9,7% на 1... читать дальше

В феврале доля отказов по заявкам на POS-кредиты составила 87,8%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 4,7 процентного пункта (п.п.) (в феврале 2025 года - 83,1%), гтворится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с... читать дальше

Результаты надзорного стресс-тестирования 22 банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,6 п.п., до 9,3%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России. В 2025 году регулятор провел... читать дальше

Власти США выдали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, уже находящейся на танкерах в море, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. "Сегодня Минфин выдает краткосрочное, ограниченное по целям, разрешение, позволяющее продажу иранской нефти, в настоящее время... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 83,9982 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,97 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 97,2886 руб. По сравнению с...

