ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,8379 руб., курс евро - в размере 96,9155 руб.
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Оценка роста ВВП РФ в 2026 году в 0,5-1,5% пока сохраняется
Экономическая активность в РФ в начале 2026 года складывается ниже ожиданий ЦБ на 1-й квартал, но в целом прогноз по росту ВВП на 2026 год в 0,5-1,5% пока сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания...
 
Возможна ли рецессия российской экономики
В России вероятность экономической рецессии сейчас высокая. Об этом говорится в последней аналитической записке "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков" Центра макроэкономического анализа и...
 
Регионы ответят за нарушения с бюджетными кредитами
Некоторые регионы неэффективно используют инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе отчета о работе ведомства за 2025 г. в Госдуме. По его словам, ряд субъектов не выполняет ни одного из четырех...
 
20 марта 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,8379 руб., курс евро - в размере 96,9155 руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 84,8379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 171,20 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 96,9155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 224,92 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
21 марта 2026 года 17:04
"Справедливая Россия" призвала предоставить налоговые льготы отечественным IT-компаниям
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением поддержать налоговыми льготами и госфинансированием российские IT-компании, говорится в сообщении пресс-службы Миронова. "Предлагаю создать...    читать дальше
21 марта 2026 года 15:07
По специальности, полученной в вузе, работают 44% россиян
По специальности, полученной в вузе, работают 44% экономически активных россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob. Еще 21% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью,...    читать дальше
21 марта 2026 года 13:54
В прошлом году ОСК передала заказчикам более 40 судов и кораблей
Свыше 40 судов и кораблей переданы заказчикам за прошлый год Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), заявил гендиректор корпорации Андрей Пучков. "За прошлый год сдано беспрецедентное количество судов и кораблей - более 40 единиц. Такой успех стал результатом масштабных...    читать дальше
21 марта 2026 года 12:47
Депутаты предложили переходный период до сентября 2030 года для ужесточения маркировки продукции словом "фермерский"
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий переходный период до 1 сентября 2030 г., в течение которого допускается использование слов "фермерский" и "фермер" при маркировке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, не...    читать дальше
21 марта 2026 года 12:22
Nvidia в 2025 году заняла первое место по выплатам в федеральный бюджет США
Американская Nvidia Corp. в прошлом году выплатила $16,76 млрд в виде корпоративных налогов (налогов на прибыль) в США, установили The Wall Street Journal и Calcbench в рамках анализа раскрытий порядка 1,1 тыс. американских компаний, которые осуществлялись по новым правилам....    читать дальше
21 марта 2026 года 11:58
Число участников Системы передачи финансовых сообщений в 2025 году сократилось до 579 организаций
Количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) на конец 2025 года составило 579 организаций, что несколько ниже показателя 2024 года (584 организации), следует из отчета ЦБ РФ за 2025 год.

Банк России в прошлом году продолжил...    читать дальше
21 марта 2026 года 11:42
В январе-феврале РФ увеличила выручку от экспорта говядины в Китай в 2 раза
РФ в январе-феврале экспортировала в Китай замороженной говядины на $26,9 млн против $13,2 млн за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В феврале этого мяса было поставлено на $14 млн, что в 2,2 раза...    читать дальше
21 марта 2026 года 11:24
Убыток ЦБ РФ в 2025 году составил 185 млрд руб. против 200 млрд руб. прибыли годом ранее
Банк России в 2025 году получил 184,8 млрд рублей убытка против 199,5 млрд рублей прибыли в 2024 году, следует из годового отчета ЦБ.

Убыток ЦБ объясняет уменьшение процентных доходов от операций рефинансирования при сохранении процентных расходов по операциям...    читать дальше
21 марта 2026 года 11:02
Количество активных счетов, открытых с использованием биометрии в 2025 году достигло 2,3 млн
Количество активных счетов, открытых с использованием биометрических данных, в 2025 году достигло 2,3 млн, говорится в годовом отчете ЦБ РФ.

В целом в структуре активных клиентских счетов доля счетов с дистанционным доступом выросла на 16 процентных пунктов и к концу...    читать дальше
21 марта 2026 года 10:41
Дефицит британского бюджета в феврале вырос до 14,3 млрд фунтов стерлингов
Великобритания в феврале зафиксировала дефицит бюджета в размере 14,3 млрд фунтов стерлингов ($19,03 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель увеличился на 2,2 млрд фунтов по сравнению с февралем прошлого года и оказался...    читать дальше
21 марта 2026 года 10:37
Объемы подозрительных операций в 2025 году снизились до 72,6 млрд руб.
Объемы подозрительных операций в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 млрд руб., с 90 млрд руб. в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ РФ.

Объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) благодаря платформе "Знай своего...    читать дальше
21 марта 2026 года 10:02
Рост денежной массы в РФ в феврале составил 2,5%
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в феврале 2026 года увеличилась на 2,5%, до 131,1 трлн рублей, после сокращения в январе на 1,4%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежной массы на 1 марта 2026 года увеличился до 11,4% с 9,7% на 1...    читать дальше
21 марта 2026 года 09:46
В феврале доля отказов по заявкам на POS-кредиты составила 87,8%
В феврале доля отказов по заявкам на POS-кредиты составила 87,8%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 4,7 процентного пункта (п.п.) (в феврале 2025 года - 83,1%), гтворится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с...    читать дальше
21 марта 2026 года 09:21
Результаты стресс-тестирования крупнейших банков РФ показали снижение их достаточности капитала до 9,3%
Результаты надзорного стресс-тестирования 22 банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,6 п.п., до 9,3%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России.

В 2025 году регулятор провел...    читать дальше
21 марта 2026 года 09:11
Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу 140 млн баррелей иранской нефти
Власти США выдали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, уже находящейся на танкерах в море, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. "Сегодня Минфин выдает краткосрочное, ограниченное по целям, разрешение, позволяющее продажу иранской нефти, в настоящее время...    читать дальше
21 марта 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 83,9982 руб., евро - 97,2886 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 83,9982 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,97 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 97,2886 руб. По сравнению с...
Страница 1 из 19
1
